Stella O. проводит ещё 4 экскурсии

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Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей

Stella O.
Stella O. – Гид из Афин
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €25 за экскурсию

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Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Эта экскурсия ⛳ начинается от вашего отеля. На общественном транспорте или машине мы поедем в самый большой порт Греции - Пирей.
Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть.
Вы познакомитесь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города, и после прогулки по набережной Пирея мы вернемся в Афины. При желании можно пообедать в одной из местных таверн Пирея.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей
Экскурсия в самый большой город-порт Греции - Пирей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Stella O.
Stella O.
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