Stella O. проводит ещё 4 экскурсии

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря.



Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. В городе Пирей есть на что посмотреть. 5 9 отзывов

Stella Ваш гид в Афинах Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €35 за человека 5 9 отзывов 🇷🇺 русский 2 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Эта экскурсия начинается от вашего отеля. На общественном транспорте или машине мы поедем в самый большой порт Греции — Пирей. Можно после основной программы искупаться на море. Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. В городе Пирей есть на что посмотреть. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями города, а после прогулки по набережной Пирея мы вернемся в Афины. При желании можно пообедать в одной из местных таверн Пирея.

По запросу, вторник, четверг в 18:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Порт Пирей

Центр Пирея

Театр

Пассалимани Что включено Услуги гида. Что не входит в цену Транспорт

Личные расходы. Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Пирей Завершение: По договоренности, станция метро Когда и сколько длится? Когда: По запросу, вторник, четверг в 18:00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.