Stella O. проводит ещё 4 экскурсии

Эта экскурсия ⛳ начинается от вашего отеля. На общественном транспорте или машине мы поедем в самый большой порт Греции - Пирей.

Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря 🌊. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. Кроме того, в городе Пирей есть на что посмотреть.

Вы познакомитесь с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города, и после прогулки по набережной Пирея мы вернемся в Афины. При желании можно пообедать в одной из местных таверн Пирея.