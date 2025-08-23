Stella O. проводит ещё 4 экскурсии

Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря.
Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. В городе Пирей есть на что посмотреть.
Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. В городе Пирей есть на что посмотреть.
Описание экскурсииОб экскурсии Эта экскурсия начинается от вашего отеля. На общественном транспорте или машине мы поедем в самый большой порт Греции — Пирей. Можно после основной программы искупаться на море. Пирей является самым крупным портом не только Греции, но и всего Средиземноморья. Отсюда отправляют большие круизные лайнеры и паромы, следующие до островов Эгейского моря. Этот центр мореходства, а также одновременно промышленный и транспортный узел страны предоставляет туристам отличные возможности для отдыха: чистое море, оборудованные пляжи, современные отели и плантации фруктовых деревьев. В городе Пирей есть на что посмотреть. Вы познакомитесь с историей и достопримечательностями города, а после прогулки по набережной Пирея мы вернемся в Афины. При желании можно пообедать в одной из местных таверн Пирея.
По запросу, вторник, четверг в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Порт Пирей
- Центр Пирея
- Театр
- Пассалимани
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Пирей
Завершение: По договоренности, станция метро
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу, вторник, четверг в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Спасибо экскурсоводу Стелле за хорошую и душевную экскурсию. Это была уже вторая по счету экскурсия вместе с ней. Всё прошло также отлично, как и в предыдущий раз! Рекомендую 👍
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спасибо Стелле за душевную и познавательную прогулку по городу Пирей. Нам все очень понравилось, очень рекомендую!!
Стелла открытый заботливый и добрый человек, провела нам экскурсию, проводила на трамвай и все подробно объяснила как добраться до Афин.
Спасибо большое за приятный день😘
Стелла открытый заботливый и добрый человек, провела нам экскурсию, проводила на трамвай и все подробно объяснила как добраться до Афин.
Спасибо большое за приятный день😘
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
Вам был полезен этот отзыв?
A
Большое спасибо гиду! Отличная экскурсия! Узнали много интересного и посмотрели красивые места
Вам был полезен этот отзыв?
D
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Афин
Похожие экскурсии на «Экскурсия в самый большой город-порт с купапием или без, Греции - Пирей»
Индивидуальная
до 6 чел.
Первая встреча с Афинами
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 22:00
Завтра в 06:00
от €175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: Недалеко от станции метро «Фисио»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
от €280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По центру Афин: самые яркие памятники
Познакомьтесь с Афинами через их знаменитые достопримечательности и узнайте, как древняя культура сочетается с современностью
Начало: На площади Конституции
Завтра в 09:00
11 авг в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
Исследуйте вкусы Афин, погружаясь в мир греческой кухни. Откройте секреты хлеба, вина и оливкового масла в сердце Греции
Начало: Станция метро Монастыраки
11 авг в 09:00
12 авг в 14:30
от €175 за всё до 4 чел.
€35 за человека