6 отзывов оставили туристы

  1. Греция
  2. Экскурсии

Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Познакомиться со всеми гранями гастрономической культуры древней и современной Греции

5
6 отзывов
София
София – Гид из Афин
В самых «вкусных» местах Афин вы узнаете о дарах богов, уже тысячи лет присутствующих в греческой культуре питания.

Я расскажу о сакральном статусе хлеба и видах выпечки, тонкостях виноделия и сыроварения в разных регионах.

Научу разбираться в оливковом масле и открою рецепты домашних блюд из морепродуктов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От €95 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Что вас ожидает

Взгляд на культуру Греции через гастрономические традиции
На центральном рынке или в старом районе Афин со множеством кафе, баров, таверн, хороших ресторанов и аутентичных мест вы попробуете разные виды оливок, свежее масло, фисташки и деликатесы из разных регионов Греции. Через вкусы и запахи Средиземноморья я помогу лучше понять греков — их особый неторопливый уклад жизни, способность наслаждаться каждым мгновением и радоваться простым мелочам. Иллюстрацией к этому станет феномен «кафенио» — места для мужских бесед и игр в нарды за утренним кофе или чем покрепче. Я расскажу, что известно о древней культуре питания, чем лакомились византийские вельможи и как их кухня 🥧 повлияла на греческую. А также о том, что предпочитают современные греки, о домашней кухне и традициях воскресных семейных обедов.

Хлеб всему голова
Как и во многих культурах, в Греции к хлебу относятся с большим почтением, и как в любой православной стране, здесь он является частью таинства причащения. Вы узнаете об артокласии (благословении хлебов), особом отношение к пшенице, вину и елею с древнейших времён, а еще о местной традиции «начаток». В пекарнях вы разберетесь в широком ассортименте греческой выпечки, я расскажу о закуске дакос и открою интересный факт о пироге фануропита. Все это время вас буду окружать всевозможные ароматные изделия: хлеб с кунжутом и оливковым маслом, деревенский и с разными семенами; пироги со шпинатом, яблоками и корицей, сыром фетой, луком пореем, грибами и многое другое!

Благословенное вино 🍷 и лучшие сыры
Вы узнаете о культовом напитке — подарке Диониса, традициях виноделия, сортах винограда и местах, где делают лучшие вина. Поговорим также о традиционных напитках узо, раки, рецине и молодом вине со вкусом смолы. Логичным продолжением темы станут, конечно, сыры. Я расскажу о горных районах Греции и островах, где производится твердый сыр гравьера из козьего и овечьего молока; мягкие сыры анфотирос и мизитра, похожие на творог; и, конечно, знаменитая фета, что каждый день лежит на столе у греков.

Масло и морепродукты
Эликсир жизни и подарок Афины Паллады — оливковое масло — один из секретов средиземноморского здоровья и долголетия. Вы услышите массу интересного о значении оливы в религиозных обрядах, искусстве и питании древних греков. Я также научу вас разбираться в качестве масла и расскажу, какие регионы славятся безупречной продукцией. Кроме того, будет небольшой экскурс в мир морепродуктов — вы откроете прекрасные рецепты и особенности домашних блюд из разных уголков Греции. А еще мы поговорим об ароматных травах: орегано, тимьяне, любимой греками корице, базилике и его роли в православной традиции.

Организационные детали

Все дегустации оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии 🧭 не входят.

Начало и место завершения
🚩 у метро Синтагма около фонтана
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
Напишите мне

6 отзывов оставили туристы

26 февраля 2020
Спасибо, Софии. Экскурсия была очень познавательной. Узнали не только о 3 китах греческой кухни, но и истории, культуре Греции.
16 февраля 2020
София очень квалифицированный и интересный гид. Рассказывает грамотно с фактами и заинтересовывает туриста. Мы слушали с открытыми ртами. Знает не только историю, но и все про обычаи, устои и все мелочи Греции. Мы много путешествуем и поэтому можем смело рекомендовать Софию как одного из лучших в нашей жизни гида.
13 января 2020
Здравствуйте! Мы были на экскурсии 10 января « Три Кита греческой кухни» с гидом Софией. Хотим выразить благодарность за увлекательно интересный рассказ о традициях и кухне Греции ! Были вкусные дегустации за приятным разговором о современной и прошлой жизни страны! Мы посмотрели на Афины другими глазами, человека живущего в этом времени, но хранящего вековые традиции! Посмаковали греческий образ жизни не только в рассказах, но и за бокалом вкусного вина, сыра и ОЛИВОК которые можно попробовать только здесь! Мы посетили центральный рынок который произвёл впечатление культа вкусной еды!!! Это круто вкусно ароматно и весело! Советую завершать свой отдых именно этой экскурсией чтобы увезти с собой ВКУС ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ! И с нашим гидом Софией, она замечательный проводник по вкусной Греции! Благодарим!! Татьяна и Максим. Москва
16 октября 2019
Это был наш второй день в Афинах и вторая экскурсия с Софией. Если в первый день мы узнавали Грецию через мифы, историю и философию, то во второй день познавали историю и философию посредством кулинарных традиций, вкусов и запахов. Экскурсия прошла в легкой, непринужденной атмосфере, в мифы вплетались вкусы вин и оливок, истории были приправлены специями и запахами трав... Спасибо большое Софии за увлекательную экскурсию! Рекомендуем экскурсию как знатокам и гурманам, так и тем, кто только начинает знакомиться с греческой кухней, обычаями и традициями!
6 августа 2019
Отличный экскурс с погружением! На прогулку мы пошли уже "под конец" нашего отдыха в Греции. С самой кухней к этому моменту уже познакомились. Поэтому очень довольны тем, как Софья окончательно расставила акценты и добавила нюансов, которые становятся понятны именно чуть позже первых впечатлений. Все супер! Софья - знаток деталей и акцентов. В очень комфортной манере все сопровождает простыми комментариями, без лишнего пафоса. Спасибо!!!
1 июля 2019
София отлично провела экскурсию, мы остались очень довольны: неожиданные места, интересные истории, учтены все наши пожелания и просьбы. Было здорово! Ещё раз Спасибо Софии!

София проводит ещё 2 экскурсии

Афины — город вечной красоты и свободы
скидка20%
106
85
3 часа
Афины — город вечной красоты и свободы
87 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Афины для детей: путешествие на машине времени
скидка15%
101
86
2.5 часа
Афины для детей: путешествие на машине времени
20 отзывов
Познакомить ребенка с античной культурой и символами древнего города в игровой форме

Еще несколько необычных экскурсий в Афинах

Древние Афины: погружение в историю Греции
78
2 часа
Древние Афины: погружение в историю Греции
182 отзыва
Разобраться в истоках европейской цивилизации и поразиться величием и мудростью Древней Греции
Афины — детская экскурсия с призами
78
2 часа
Афины — детская экскурсия с призами
76 отзывов
История Афин, мифы о богах и навыки греческого в игровой интерактивной форме
Исторические Афины за 2 часа
72
2 часа
Исторические Афины за 2 часа
60 отзывов
Уловить многовековой эллинский дух в насыщенном путешествии по древним уголкам греческой столицы
Афины и афиняне
65
2.5 часа
Афины и афиняне
21 отзыв
Проникнуться традициями греков и узнать самое главное из истории страны
Автобусная экскурсия по Афинам
30
24 часа
Автобусная экскурсия по Афинам
20 отзывов
Афины как на ладони
91
3 часа
Афины как на ладони
18 отзывов
Главные достопримечательности и тайные уголки греческой столицы на обзорной экскурсии