6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Взгляд на культуру Греции через гастрономические традиции

На центральном рынке или в старом районе Афин со множеством кафе, баров, таверн, хороших ресторанов и аутентичных мест вы попробуете разные виды оливок, свежее масло, фисташки и деликатесы из разных регионов Греции. Через вкусы и запахи Средиземноморья я помогу лучше понять греков — их особый неторопливый уклад жизни, способность наслаждаться каждым мгновением и радоваться простым мелочам. Иллюстрацией к этому станет феномен «кафенио» — места для мужских бесед и игр в нарды за утренним кофе или чем покрепче. Я расскажу, что известно о древней культуре питания, чем лакомились византийские вельможи и как их кухня 🥧 повлияла на греческую. А также о том, что предпочитают современные греки, о домашней кухне и традициях воскресных семейных обедов.

Хлеб всему голова

Как и во многих культурах, в Греции к хлебу относятся с большим почтением, и как в любой православной стране, здесь он является частью таинства причащения. Вы узнаете об артокласии (благословении хлебов), особом отношение к пшенице, вину и елею с древнейших времён, а еще о местной традиции «начаток». В пекарнях вы разберетесь в широком ассортименте греческой выпечки, я расскажу о закуске дакос и открою интересный факт о пироге фануропита. Все это время вас буду окружать всевозможные ароматные изделия: хлеб с кунжутом и оливковым маслом, деревенский и с разными семенами; пироги со шпинатом, яблоками и корицей, сыром фетой, луком пореем, грибами и многое другое!

Благословенное вино 🍷 и лучшие сыры

Вы узнаете о культовом напитке — подарке Диониса, традициях виноделия, сортах винограда и местах, где делают лучшие вина. Поговорим также о традиционных напитках узо, раки, рецине и молодом вине со вкусом смолы. Логичным продолжением темы станут, конечно, сыры. Я расскажу о горных районах Греции и островах, где производится твердый сыр гравьера из козьего и овечьего молока; мягкие сыры анфотирос и мизитра, похожие на творог; и, конечно, знаменитая фета, что каждый день лежит на столе у греков.

Масло и морепродукты

Эликсир жизни и подарок Афины Паллады — оливковое масло — один из секретов средиземноморского здоровья и долголетия. Вы услышите массу интересного о значении оливы в религиозных обрядах, искусстве и питании древних греков. Я также научу вас разбираться в качестве масла и расскажу, какие регионы славятся безупречной продукцией. Кроме того, будет небольшой экскурс в мир морепродуктов — вы откроете прекрасные рецепты и особенности домашних блюд из разных уголков Греции. А еще мы поговорим об ароматных травах: орегано, тимьяне, любимой греками корице, базилике и его роли в православной традиции.

Организационные детали

Все дегустации оплачиваются отдельно и в стоимость экскурсии 🧭 не входят.