Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Афинам
Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе
Начало: У памятника Мелине Меркури
17 сен в 15:30
22 сен в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Метеоры: монастыри в облаках
Посетите два монастыря византийской эпохи на вершинах скал Метеор. Уникальные фрески, панорамные виды и традиционная греческая кухня ждут вас
Завтра в 05:00
14 сен в 05:00
€760 за всё до 4 чел.
