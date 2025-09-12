Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы... €160 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Афинам Узнайте, как зародилась демократия и какие мифы скрывают афинские холмы. Откройте для себя философов, амазонок и муз в этом удивительном городе Начало: У памятника Мелине Меркури €120 за всё до 6 чел. На машине 13 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Метеоры: монастыри в облаках Посетите два монастыря византийской эпохи на вершинах скал Метеор. Уникальные фрески, панорамные виды и традиционная греческая кухня ждут вас €760 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Афин

