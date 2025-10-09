Индивидуальная
до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
Узнайте Афины через их легендарные холмы и район Плака. Ощутите дух древности и современности в одном путешествии
Начало: Станция метро Acropolis
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вкус Афин: сыры, оливки, пироги и вино
Погрузитесь в гастрономический мир Афин! Попробуйте местные сыры, оливки и пироги, наслаждаясь атмосферой города. Откройте для себя секреты греческой кухни
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€130 за всё до 5 чел.
