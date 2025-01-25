Экскурсия "Историческое сердце Афин" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города. Участники смогут посетить знаменитый Акрополь, прогуляться по старинным улочкам района Плака и насладиться видами с холма Ликавитос. Зрелищная смена караула у Парламента и осмотр "Афинской трилогии" добавят ярких впечатлений. Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Афины во всей их красе и узнать множество интересных фактов о древнегреческой культуре

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Прогулка по Акрополю

Вы узнаете удивительные факты о роли комплекса в жизни Древней Греции. Ощутите дыхание истории и увидите город с потрясающего ракурса. Осмотрите Парфенон, храм Ники, Одеон Герода, Эрехтейон и другие археологические памятники, расположенные на холме.

Колоритный район Плака

Мы погуляем по самому старому району города, по его узким улочкам с очаровательными домами и уютными тавернами. Идеальное место, чтобы окунуться в аутентичность Афин. Насладиться живописными видами и традиционными греческими угощениями.

Смена караула у здания Парламента

Зрелищное событие, которое нельзя пропустить — ведь этот караул один из самых колоритных в мире! Вы понаблюдаете за элегантно одетыми солдатами, выполняющими сложные и синхронные движения.

Уникальный стадион

Площадка, на которой прошли первые современные Олимпийские игры. Это огромный стадион, который полностью построен из белого мрамора.

«Афинская трилогия»

Вы посетите три здания в центре Афин — Академию, Национальную библиотеку и Университет. Полюбуетесь их грандиозной архитектурой, роскошными колоннами и изящными статуями.

Холм Ликавитос

Ну и вишенкой на торте мы оставили величественный Ликавитос. Отсюда открываются захватывающие виды на весь город и Эгейское море. Это лучшее место для романтической прогулки и ярких фотографий, передающих красоту Афин.

На экскурсии вы узнаете:

Что за тайну скрывают руины Акрополя

Какие загадочные надписи и символы можно найти на колоннах Академии

Что символизирует каждый элемент униформы солдат

Как древние греки построили Акрополь без современной техники

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW Gran Tourer, Mercedes Vito (в зависимости от количества человек)

Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет

Экскурсия начинается с пешеходной прогулки — она длится около трёх часов (Акрополь, Плака, смена караула). Далее на автомобиле мы посетим остальные достопримечательности

Маршрут экскурсии гибкий, мы можем его корректировать в зависимости от ваших пожеланий

Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается