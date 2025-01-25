Историческое сердце Афин

Отправьтесь в путешествие по древним Афинам, где каждый уголок дышит историей. Прогулка по Акрополю и районам Плака подарит незабываемые впечатления
Экскурсия "Историческое сердце Афин" предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу древнего города.

Участники смогут посетить знаменитый Акрополь, прогуляться по старинным улочкам района Плака и насладиться видами с холма Ликавитос. Зрелищная смена караула у Парламента и осмотр "Афинской трилогии" добавят ярких впечатлений.

Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Афины во всей их красе и узнать множество интересных фактов о древнегреческой культуре
4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🏛️ Древние памятники
  • 📸 Живописные виды
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🎓 Профессиональный гид
Историческое сердце Афин
Историческое сердце Афин
Историческое сердце Афин
Ближайшие даты:
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фев18
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фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Акрополь
  • Парфенон
  • Плака
  • Афинская трилогия
  • Холм Ликавитос
  • Стадион первых Олимпийских игр

Описание экскурсии

Прогулка по Акрополю

Вы узнаете удивительные факты о роли комплекса в жизни Древней Греции. Ощутите дыхание истории и увидите город с потрясающего ракурса. Осмотрите Парфенон, храм Ники, Одеон Герода, Эрехтейон и другие археологические памятники, расположенные на холме.

Колоритный район Плака

Мы погуляем по самому старому району города, по его узким улочкам с очаровательными домами и уютными тавернами. Идеальное место, чтобы окунуться в аутентичность Афин. Насладиться живописными видами и традиционными греческими угощениями.

Смена караула у здания Парламента

Зрелищное событие, которое нельзя пропустить — ведь этот караул один из самых колоритных в мире! Вы понаблюдаете за элегантно одетыми солдатами, выполняющими сложные и синхронные движения.

Уникальный стадион

Площадка, на которой прошли первые современные Олимпийские игры. Это огромный стадион, который полностью построен из белого мрамора.

«Афинская трилогия»

Вы посетите три здания в центре Афин — Академию, Национальную библиотеку и Университет. Полюбуетесь их грандиозной архитектурой, роскошными колоннами и изящными статуями.

Холм Ликавитос

Ну и вишенкой на торте мы оставили величественный Ликавитос. Отсюда открываются захватывающие виды на весь город и Эгейское море. Это лучшее место для романтической прогулки и ярких фотографий, передающих красоту Афин.

На экскурсии вы узнаете:

  • Что за тайну скрывают руины Акрополя
  • Какие загадочные надписи и символы можно найти на колоннах Академии
  • Что символизирует каждый элемент униформы солдат
  • Как древние греки построили Акрополь без современной техники

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW Gran Tourer, Mercedes Vito (в зависимости от количества человек)
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
  • Экскурсия начинается с пешеходной прогулки — она длится около трёх часов (Акрополь, Плака, смена караула). Далее на автомобиле мы посетим остальные достопримечательности
  • Маршрут экскурсии гибкий, мы можем его корректировать в зависимости от ваших пожеланий
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Вход в Акрополь: €20 за чел., не граждане Евросоюза с 6 до 25 лет — €6, граждане Евросоюза до 25 лет, а также не граждане Евросоюза до 5 лет — вход бесплатный
  • Канатная дорога на холм Ликавитос (по желанию) — €6 евро за чел. в одну сторону, дети с 3 до 10 лет — €4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Акрополя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Наталья
25 янв 2025
Экскурсия с гидом - Сократ (историческое имя соответствует его статусу!) в Афины оказалась одной из лучших в новогодней поездке круизным лайнером! Места, по которым нас сопровождал гид, были подобраны так,
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что оставили яркие впечатления от посещения этих мест - от современных до исторических мест. Панорамные съемки оказались лучшими из всех экскурсий, что у нас с подругой были!!! Сам Сократ - великолепный рассказчик, отлично владеет историческими знаниями, подробно рассказывал интересные факты на каждой точке локации экскурсии в Афинах, сопровождая это сравнительными фото на слайдах в планшете и альбоме - впервые такое увидели!!! ПРЕКРАСНЫЙ ГИД и супер впечатления)) Огромная благодарность команде ИВАНА СУСАНИНА и лично СОКРАТУ!

К
12 янв 2025
В целом пойдет, гид молодец 👏
Д
12 янв 2025
Экскурсия было 06.01.2025, автомобильно-пешеходная, проводила гид Лидия. Очень позитивный и обаятельный человек, информированный гид, лицензированный историк. Получили заряд энергии, море позитива и достаточное для первого раза и интереса количество информации. Большое спасибо!

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