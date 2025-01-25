Участники смогут посетить знаменитый Акрополь, прогуляться по старинным улочкам района Плака и насладиться видами с холма Ликавитос. Зрелищная смена караула у Парламента и осмотр "Афинской трилогии" добавят ярких впечатлений.
Это идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть Афины во всей их красе и узнать множество интересных фактов о древнегреческой культуре
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- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🏛️ Древние памятники
- 📸 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🎓 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Акрополь
- Парфенон
- Плака
- Афинская трилогия
- Холм Ликавитос
- Стадион первых Олимпийских игр
Описание экскурсии
Прогулка по Акрополю
Вы узнаете удивительные факты о роли комплекса в жизни Древней Греции. Ощутите дыхание истории и увидите город с потрясающего ракурса. Осмотрите Парфенон, храм Ники, Одеон Герода, Эрехтейон и другие археологические памятники, расположенные на холме.
Колоритный район Плака
Мы погуляем по самому старому району города, по его узким улочкам с очаровательными домами и уютными тавернами. Идеальное место, чтобы окунуться в аутентичность Афин. Насладиться живописными видами и традиционными греческими угощениями.
Смена караула у здания Парламента
Зрелищное событие, которое нельзя пропустить — ведь этот караул один из самых колоритных в мире! Вы понаблюдаете за элегантно одетыми солдатами, выполняющими сложные и синхронные движения.
Уникальный стадион
Площадка, на которой прошли первые современные Олимпийские игры. Это огромный стадион, который полностью построен из белого мрамора.
«Афинская трилогия»
Вы посетите три здания в центре Афин — Академию, Национальную библиотеку и Университет. Полюбуетесь их грандиозной архитектурой, роскошными колоннами и изящными статуями.
Холм Ликавитос
Ну и вишенкой на торте мы оставили величественный Ликавитос. Отсюда открываются захватывающие виды на весь город и Эгейское море. Это лучшее место для романтической прогулки и ярких фотографий, передающих красоту Афин.
На экскурсии вы узнаете:
- Что за тайну скрывают руины Акрополя
- Какие загадочные надписи и символы можно найти на колоннах Академии
- Что символизирует каждый элемент униформы солдат
- Как древние греки построили Акрополь без современной техники
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW Gran Tourer, Mercedes Vito (в зависимости от количества человек)
- Программа подойдёт взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсия начинается с пешеходной прогулки — она длится около трёх часов (Акрополь, Плака, смена караула). Далее на автомобиле мы посетим остальные достопримечательности
- Маршрут экскурсии гибкий, мы можем его корректировать в зависимости от ваших пожеланий
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Вход в Акрополь: €20 за чел., не граждане Евросоюза с 6 до 25 лет — €6, граждане Евросоюза до 25 лет, а также не граждане Евросоюза до 5 лет — вход бесплатный
- Канатная дорога на холм Ликавитос (по желанию) — €6 евро за чел. в одну сторону, дети с 3 до 10 лет — €4