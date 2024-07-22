2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
15 авг в 14:00
16 авг в 08:30
€130 за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Завтра в 11:00
12 авг в 08:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина22 июля 2024Экскурсия понравилась, было интересно!
- KKonstantin5 июля 2024Отлично все
- ООксана22 июня 2024Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
- ААся8 июня 2024Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
- ЕЕвгений24 апреля 2024Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
- GGala18 апреля 2024Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 134. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 41 ⭐ отзыв, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь