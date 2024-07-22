Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Афинах на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка по стильным Афинам
Пешая
38 отзывов
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
15 авг в 14:00
16 авг в 08:30
130 за всё до 3 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Афинский треугольник
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Афинский треугольник: экскурсия по историческим площадям и рынкам
Погружение в атмосферу Афин через прогулку по площадям Монастираки, Омония и Синтагма. Узнайте о древних руинах, антикварных лавках и центральном рынке
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Завтра в 11:00
12 авг в 08:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    22 июля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия понравилась, было интересно!
  • K
    Konstantin
    5 июля 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Отлично все
    Отлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично всеОтлично все
  • О
    Оксана
    22 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
    читать дальше

    приватной переписке договорились о более раннем начале экскурсии,что дало нам шанс насладиться Афина до наступления жары; -вид со смотровой площадки(неизвестной большинству туристов!) на Акрополь и очень познавательный,но не перегруженный историческими фактами материал дал полное понимание этого невероятного места;(иначе мы бы простояли в километровой очереди,потратили деньги на входной билет и ничегошеньки не узнали бы об Акрополе); -Наша замечательная гид дала нам возможность посетить нетуристические улочки,сопровождая это все непринужденной беседой о жизни Афин в прошлом и настоящем; -и ВИШЕНКА на тортике! ФОТО!!!Это наикрутейшие мои фотографии на память из путешествий:) Елена,спасибо!!! Буду рекомендовать Вас от чистого сердца:))

    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:
  • А
    Ася
    8 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
  • Е
    Евгений
    24 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Здравствуйте! Мы с тремя коллегами решили, что хорошо бы не только по Акрополю ходить, так что собрались и пошли с Ольгой
    читать дальше

    на экскурсию. Маршрут по Экзархии примерно такой: от Омонии, через Политехнический университет, на холм Стрефи, через "расписные" районы около Тзавеллы и потом к Университету и Академии. Ольга рассказала, какую роль эти места играли в недавней истории Греции. Около Университета поговорили ещё немного про древнюю историю. Прогулка вышла приятная, мне понравилось; насколько могу судить, коллегам тоже. С Ольгой приятно общаться и она много знает и про Афины, и про греков. Любопытно посмотреть город и с такой стороны, в дополнение к древней истории (про Фемистокла и Сократа, впрочем, тоже поговорили). Ольга, спасибо большое! Отлично провели время.

  • G
    Gala
    18 апреля 2024
    Эксархия - район вольнодумцев и богемы
    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому кварталу, объединение истории Греции
    читать дальше

    20го века и классики Сократа. Нам очень понравилось. Ольга рассказывает легко и нескучно, при этом глубоко погружает в культурные коды и историю города. Благодарим за отличную экскурсию и обязательно вернемся снова!

    Экскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестромуЭкскурсия Ольги стала одним из самых ярких впечатлений от Афин. Нетривиальная тема, прогулка по нетуристическому пестрому

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка по стильным Афинам
  2. Эксархия - район вольнодумцев и богемы
  3. Афинский треугольник
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Плака и Монастираки
  6. Театр Диониса
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Пропилеи
  10. Микены
Сколько стоит экскурсия по Афинам в августе 2024
Сейчас в Афинах в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 134. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 41 ⭐ отзыв, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам