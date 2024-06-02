1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
«В части музея, посвященной Акрополю классического периода, перед вами предстанут знаменитые кариатиды, элементы храмов Эрехтейон, Афины Ники и парадного входа Пропилеи»
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
«Воссоздать полноценную картину Древней Греции поможет музей Акрополя»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
«Прогуливаясь по выставочным залам музея, вы узнаете историю заселения современной территории Греции, раскроете секреты археологических раскопок и услышите о личностях, которые на них повлияли»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
«Вы посетите Стоа Аттала — музей Агоры в здании восстановленной крытой галереи с двумя рядами дорических колонн»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
«Мы зайдем под своды древней галереи, которая стала музеем»
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
«С 1930 года музей находится внутри виллы Илиссия, которая сама по себе является произведением искусства»
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
«О музее Национальный археологический музей Афин — крупнейший музей Греции и один из самых важных в мире»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Афинам: Акрополь, Ликавитос и храм Зевса
Индивидуальная экскурсия по Афинам с посещением горы Ликавитос, Акрополя, храма Зевса и других значимых мест. Возможность изменения программы и удобный трансфер
Начало: Отель, порт или квартира
«Программа Мы начинаем с посещения горы Ликавитос, далее едем к Акрополю и знакомимся с экспонатами нового музея Акрополя, по желанию»
Расписание: Все дни недели кроме понедельника и среды
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €240 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- ССофья16 мая 2024Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
- ЕЕлена7 мая 2024Очень быстро получили подтверждение, несмотря на то, что делали заказ поздно вечером. Экскурсия была очень информативной. Благодарим Александра и Марину!
- ААлександр29 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
- ЯЯна12 апреля 2024Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории
- ССофья21 марта 2024Александр замечательный экскурсовод. У него багаж знаний и опыта. Экскурсия по музею была интересная, познавательная и не утомительная. Александру большое спасибо!!!!!
- ИИнесса8 марта 2024Гид хороший, экскурсия понравилась. Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в
- ААнна9 января 2024Спасибо большое Александру, замечательная экскурсия по музею! к сожалению, у нас не было очень много времени, но все равно много успели и многое отложилось в голове. Рекомендуем!
- ССергей29 ноября 2023Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.
- ААлена28 октября 2023Мы с мужем путешественники со стажем, и на собственном опыте знаем как трудно встретить Такого Гида, как Александр! Мы брали
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Музеи»
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