И Ирина Сокровища Археологического музея Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.

С Софья Акрополь с профессиональным гидом Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!

Е Елена Акрополь с профессиональным гидом Очень быстро получили подтверждение, несмотря на то, что делали заказ поздно вечером. Экскурсия была очень информативной. Благодарим Александра и Марину!

А Александр Сокровища Археологического музея читать дальше деньги. На рассказы Александра оживляли все, что мы видели в музее. У нас сложилась стройная схема греческой истории на протяжении тысячелетий. От неолита и Кикладской цивилизации до классической эпохи. Единственный недостаток - время пролетело молниеносно. Александр прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо! Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и

Я Яна Акрополь с профессиональным гидом читать дальше Греции и Афин, Александр прекрасный рассказчик, все были очень заинтересованы. Маршрут спланировал очень хорошо, показал нам интересные и вкусные места Афин, за что особенное спасибо. Всегда выходил на связь и старался помочь. Порекомендую его всем своим друзьям! Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории

С Софья Новый музей Акрополя Александр замечательный экскурсовод. У него багаж знаний и опыта. Экскурсия по музею была интересная, познавательная и не утомительная. Александру большое спасибо!!!!!

И Инесса Сокровища Археологического музея читать дальше музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии. Гид хороший, экскурсия понравилась. Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в

А Анна Новый музей Акрополя Спасибо большое Александру, замечательная экскурсия по музею! к сожалению, у нас не было очень много времени, но все равно много успели и многое отложилось в голове. Рекомендуем!

С Сергей Обзорная экскурсия по Афинам Двоякое чувство. Хорошая машина, располагающий водитель. Это плюс.