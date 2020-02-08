20 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с культурой Греции в игровой форме

Среди ключевых достопримечательностей 🏛️ Афин ребятам предстоит перенестись на тысячи лет назад и погрузиться в культуру, быт и повседневные заботы эпохи Античности.

▪️ В Королевском парке я расскажу, как образовалась Греция и почему здесь высокая сейсмическая активность. А еще ребята узнают, какие животные, растения и морские обитатели встречаются в окрестностях Афин.

▪️ На Панафинейском стадионе вспомним о спортивных играх Античности: почему они возникли, кто в них участвовал и, конечно, каким был главный приз на соревнованиях.

▪️ У храма Зевса Олимпийского обязательно поговорим о верховном античном боге: ребята узнают историю 📖 рождения великого Громовержца и поймут, что могут сказать мифы об идеях и образе мыслей древних греков.

▪️ Тысячи лет назад афиняне тоже ходили в школу — я расскажу, как было устроено обучение в Древней Греции и какие греческие слова перекочевали в русский язык.

▪️ На холме Филопаппа вы увидите величественный Акрополь и морские волны, а я помогу представить, каким был Парфенон в первозданном виде.

Об Афинах языком мифов и легенд

Исследуя главные уголки Афин, вместе с ребятами мы проследим, как зарождалась греческая цивилизация. Поговорим о Крито-Микенской цивилизации: вспомним о Минотавре, заключённом в лабиринт, о юношах и девушках, которых отправляли чудовищу из Афин. Разберемся, какими неожиданными путями развивалась античная культура и какое место в ней занимают о храбрые микенцы и строгие спартанцы. Мифы, связанные с Афиной Палладой, помогут детям понять мироустройство древних людей. А еще мы порассуждаем о точности древнегреческих летописей и о том, есть ли доля правды в античных мифах.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на путешественников с детьми, которые хотят познакомиться с Афинами через увлекательный мир античных мифов.