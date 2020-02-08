20 отзывов оставили туристы

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Афины для детей: путешествие на машине времени

Познакомить ребенка с античной культурой и символами древнего города в игровой форме

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20 отзывов
София
София – Гид из Афин
Приготовьтесь перенестись на тысячелетия назад и очутиться в Афинах эпохи Древней Греции! На моей прогулке 👣 ребята в игровой форме познакомятся с главными достопримечательностями 🏛️ города: пройдут по следам древнегреческих богов, расшифруют античные мифы, услышат истории 📖 о микенцах и спартанцах и представят, как выглядел древний Парфенон.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 101€86 за экскурсиюскидка15%

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Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени

Что вас ожидает

Знакомство с культурой Греции в игровой форме
Среди ключевых достопримечательностей 🏛️ Афин ребятам предстоит перенестись на тысячи лет назад и погрузиться в культуру, быт и повседневные заботы эпохи Античности.
▪️ В Королевском парке я расскажу, как образовалась Греция и почему здесь высокая сейсмическая активность. А еще ребята узнают, какие животные, растения и морские обитатели встречаются в окрестностях Афин.
▪️ На Панафинейском стадионе вспомним о спортивных играх Античности: почему они возникли, кто в них участвовал и, конечно, каким был главный приз на соревнованиях.
▪️ У храма Зевса Олимпийского обязательно поговорим о верховном античном боге: ребята узнают историю 📖 рождения великого Громовержца и поймут, что могут сказать мифы об идеях и образе мыслей древних греков.
▪️ Тысячи лет назад афиняне тоже ходили в школу — я расскажу, как было устроено обучение в Древней Греции и какие греческие слова перекочевали в русский язык.
▪️ На холме Филопаппа вы увидите величественный Акрополь и морские волны, а я помогу представить, каким был Парфенон в первозданном виде.

Об Афинах языком мифов и легенд
Исследуя главные уголки Афин, вместе с ребятами мы проследим, как зарождалась греческая цивилизация. Поговорим о Крито-Микенской цивилизации: вспомним о Минотавре, заключённом в лабиринт, о юношах и девушках, которых отправляли чудовищу из Афин. Разберемся, какими неожиданными путями развивалась античная культура и какое место в ней занимают о храбрые микенцы и строгие спартанцы. Мифы, связанные с Афиной Палладой, помогут детям понять мироустройство древних людей. А еще мы порассуждаем о точности древнегреческих летописей и о том, есть ли доля правды в античных мифах.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на путешественников с детьми, которые хотят познакомиться с Афинами через увлекательный мир античных мифов.

Начало и место завершения
🚩 Метро Синтагма около фонтана
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени
Афины для детей: путешествие на машине времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
София
София
Привет! Я София, хочу стать вашим проводником в мир греческой культуры. По образованию я филолог, в Греции живу 16 лет, 10 из них работала гидом в крупнейших туристических компаниях. Я гречанка, родилась в России, выросла в греческой среде. Знаю историю и традиции этой страны, расскажу, как живут местные, покажу свой любимый город, стильные концептуальные места и постараюсь передать его дух и атмосферу свободы и света, чтобы воспоминания о Греции еще долго грели ваше сердце! Добро пожаловать в Афины!
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20 отзывов оставили туристы

8 февраля 2020
Шикарная экскурсия, очень вежливый и приветливая гид. Спасибо огромное!
13 января 2020
София прекрасный гид, понравилась и детям и взрослым, а удивил высокий уровень знания истории Софии. Очень рекомендую! Спасибо большое
9 января 2020
Отличная экскурсия! Это была вторая за 3 дня экскурсия с Софией, первой была базовая обзорная. В описании программ были пересечения и это немного смущало. Но Софии удалось так перестроить маршрут и материал второй экскурсии, что повторов практически не было, а редкие упоминания ранее озвученного были наоборот очень к месту и сработали на лучшее закрепление "пройденного". Детям понравилось, а это главное :) но и нам, взрослым тоже было достаточно интересно, т. к. разрозненная информация по мифам
8 января 2020
София, спасибо за экскурсию и рассказ! Хорошо, что мы организовались в первый же день нашего 9 дневного визита, потому что все остальные дни мы уже понимали куда и зачем идти, где что расположено, и на что обращать внимание. Очень полезно при поездке с детьми в большом незнакомом городе.
3 ноября 2019
У нас была прекрасная экскурсия, София очень эрудированный человек и отличный рассказчик, мы услышали много интересного о многовековой греческой истории, почувствовали колорит места. Немножечко наш ребёнок (девочка 9 лет) концу экскурсии устала и перестал слушать, наверное 2, 5 часа для неё ещё рано, но взрослые остались очень довольны. Спасибо, Софии, за дельные советы по выбору блюд местной кухни и рекомендацию ресторанов на вечер. Все было очень вкусно!
2 ноября 2019
Большое спасибо Софии за прогулку по Афинам!Понравилось все: и маршрут, и манера вести рассказ и объём информации, который мы получили. С нами на экскурсии был наш десятилетний сын. Он тоже доволен. От него отдельная благодарность.
31 октября 2019
Экскурсию заказывали на троих: двое взрослых и ребёнок 10 лет. Специально выбрали эту тему, чтобы и дочери было интересно. Экскурсия очень понравилась: София очень подробно и в то же время очень увлекательно рассказала как об истории, так и об архитектуре и достопримечательностях Афин. Наш ребёнок увлекается Древнегреческой мифологией и у них нашлось много интересных тем и вопросов для обсуждения. Экскурсия длилась около 2, 5 часов и за это время мы много где побывали, и много чего увидели. Более того, София дала нам несколько важных советов и по дальнейшим нашим путешествиям по Греции, и по магазинам - что и где закупить реально греческого, вкусного и необычного. София позитивна, легко общается, много знает. Мы с удовольствием побывали на ее экскурсии и рекомендуем ее другим туристам. София, большое Вам спасибо!
4 сентября 2019
Спасибо Софии за экскурсию! Время экскурсии пролетело незаметно, не смотря на жару. София помогла увидеть сердце Афин, его красоту и историю. Интересное нашли для себя и дочки 10 и 7 лет, и взрослые. А на закате солнца, оживился и младший участник экскурсии, 4 года, и с удовольствие полазил по холму Муз, с которого мы все наслаждались видом на вечерний город.
2 сентября 2019
Спасибо. Хорошая экскурсия. Прошлись по всему старому городу, по улочкам Афин. Вышли на великолепную площадку с видом на Афинский Акрополь Еще бы в Афинский Акрополь зайти и было бы все выше ожиданий)))))))
30 августа 2019
Добрый день! Были на экскурсии с двумя детьми, очень понравилось. Дети и мы с мужем остались довольны! Спасибо Софии за интересную экскурсию.
23 августа 2019
Все очень понравилось! Время пролетело быстро! София очень легко нашла подход к ребёнку!
20 августа 2019
София, спасибо огромное за прогулку! Интересно и познавательно было не только детям, но и взрослым! Петя (сын 18 лет) сказал после экскурсии "я бы так всю ночь гулял"). Самое главное в гиде, на мой взгляд, это не только профессиональные, но и человеческие качества. София удивительно глубокий и интересный человек. Счастлива познакомиться!
17 августа 2019
Очень благодарны Софии за информативную и интересную экскурсию. Несмотря на жаркую погоду, два часа пролетели незаметно, благодаря увлекательным рассказам Софии.
Наталья
2 августа 2019
Несмотря на сложные исходные данные- жару и двух непоседливых мальчиков осталось замечательное впечатление от прогулки по городу.
31 июля 2019
Искали экскурсию, чтоб пойти с ребёнком 10 лет, что в итоги на экскурсии с Софией мы и получили. Было жарко, но это не помешало нам пройти весь маршрут с интересом и удовольствием. По дороге мы избежали толп туристов, мы не заходили не на территорию храма Зевса, не на территорию Акрополя, но увидели их и многое другое и всё сфотографировали. Экскурсия нам понравилась, рекомендуем.
Ещё 5 отзывов

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