1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- ААлександр29 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
- ИИнесса8 марта 2024Гид хороший, экскурсия понравилась. Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Архитектура и археология»
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