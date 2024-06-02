читать дальше музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии.

Гид хороший, экскурсия понравилась. Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в