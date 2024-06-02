Архитектура и археология – экскурсии в Афинах

Найдено 3 экскурсии в категории «Архитектура и археология» в Афинах на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сокровища Археологического музея
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
120 за всё до 8 чел.
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровища Греции: экскурсия в Национальный археологический музей Афин
Погрузитесь в историю древней Греции, увидев золото Микен, маску Агамемнона и уникальный Антикитерский механизм
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 120 за всё до 4 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сокровища Археологического музея
    Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Сокровища Археологического музея
    Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
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    деньги. На рассказы Александра оживляли все, что мы видели в музее. У нас сложилась стройная схема греческой истории на протяжении тысячелетий. От неолита и Кикладской цивилизации до классической эпохи. Единственный недостаток - время пролетело молниеносно. Александр прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо!

  • И
    Инесса
    8 марта 2024
    Сокровища Археологического музея
    Гид хороший, экскурсия понравилась. Жаль зимой многие залы были закрыты и много не увидели. Единственное что я не учла, что в
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    музее много искусства разных эпох и вазы я бы в следующий раз смотрела поменьше, а классические статуи побольше. Но это я поняла для себя уже после экскурсии.

    Гид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравиласьГид хороший, экскурсия понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Архитектура и археология»

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  2. Акрополь
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  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Архитектура и археология" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 200. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Архитектура и археология», 52 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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