Экскурсии проходящие только летом в Афинах

Найдено 29 экскурсий в категории «Летние» в Афинах на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Афины - город вечной красоты и свободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
189 отзывов
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
134 за всё до 4 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
139 за всё до 5 чел.
Первая встреча с Афинами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Афинские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
120 за всё до 4 чел.
2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
174 за всё до 6 чел.
Афины для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
99 за всё до 4 чел.
Новый музей Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
93 за всё до 8 чел.
Акрополь: в гости к богине Афине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
134 за всё до 6 чел.
Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Афины: тайны и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
87 отзывов
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
169 за всё до 5 чел.
По холмам вокруг Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
76 отзывов
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 5 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Неизведанные уголки Афинской Ривьеры
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
200 за всё до 3 чел.
Сокровища Археологического музея
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
120 за всё до 8 чел.
Афины для детей: путешествие на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
35 отзывов
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
130 за всё до 3 чел.
Православные Афины: наследие «пурпурной» империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
14 июня в 08:00
149 за всё до 6 чел.
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
40 за человека
Эксархия - район вольнодумцев и богемы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Агора - сердце античных Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 5 чел.
Тайны древней Агоры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 6 чел.
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Византийский музей в Афинах
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
93 за всё до 8 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Это Афины
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 10 чел.
Путешествие на мыс Сунио
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
294 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.
Афинский треугольник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    2 в 1: Афинский Акрополь и Старый город
    Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
  • П
    Петр
    5 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
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    понравилась экскурсия. В чем нюанс всех экскурсий - в том, что спустя месяц не можешь ничего из них вспомнить:) Так вот из экскурсии проведенной Ольгой, мы много что запомнили на всю жизнь! Это просто невероятно! Маршрут интересный, экскурсия была больше заявленных 2х часов. Много рекомендаций (что посетить, где и что поесть и т. д.). Мы воспользовались советами и остались в восторге от того, что Ольга рекомендовала. Ольга, спасибо большое! От души! Всего Вам самого наилучшего!

  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    По холмам вокруг Акрополя
    Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Афины - город вечной красоты и свободы
    Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
  • Г
    Геннадий
    3 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
    Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
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    рекомендую эту экскурсию для начала знакомства с Афинами - маршрут так построен, что все точки интереса в городе показаны и сразу в голове все встает на свои места - что и каким образом посетить дальше! Сразу перестаешь себя чувствовать слепым котёнком в новом городе, и это гораздо полезнее и нагляднее советов из интернета о том, что посмотреть. Чувствовалось, что Александр не экономит свои силы и старается вложить в экскурсию максимум интереса и эмоций! Рассказ был очень насыщенным, глубоким и высококультурным, но при этом невероятно живым и увлекательным, с юмором и массой интересных моментов! Плюс как бонус - множество лайфхаков о пребывании с Афинах. Большое спасибо Александру за то, что мы влюбились в Греческую столицу благодаря его таланту гида и потрясающе интересной экскурсии!

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Первая встреча с Афинами
    Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сокровища Археологического музея
    Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
  • E
    Elena
    2 июня 2024
    Три кита греческой кухни: хлеб, вино и олива
    Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Летние»

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  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "Летние" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 40 до 294. Туристы уже оставили гидам 1131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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