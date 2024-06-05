1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Афины - город вечной красоты и свободы
Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям столицы: история, культура, традиции
Начало: Метро Акрополь
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:30
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афины для детей и взрослых: путешествие в мир древних мифов и историй
Погрузитесь в волшебный мир древних Афин, где история оживает перед вашими глазами. Экскурсия, которая увлечет как детей, так и взрослых
Начало: Syntagma square
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Афинами: от древних памятников до колоритных районов
Погрузитесь в уникальную атмосферу Афин, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и современной жизни города
Начало: У станции метро Монастыраки
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Сегодня в 16:30
10 июня в 13:30
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Афинский Акрополь и Старый город - погружение в историю
Приглашаем на уникальное путешествие по Афинскому Акрополю и Старому городу, где история оживает на ваших глазах
Начало: В районе метро Акрополи
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины для детей и взрослых
Побывать на 3 холмах, подтянуть знания об Элладе и выучить пару фраз на местном языке
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 11:00
10 июня в 09:30
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Три кита греческой кухни в Афинах: хлеб, вино, олива
Погрузитесь в мир греческой кухни и культуры на уникальной экскурсии по Афинам, где хлеб, вино и олива откроют вам свои секреты
Начало: Станция метро Монастыраки
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Афины: погружение в мир древних тайн и мифов
Поднимитесь на Акрополь, ощутите дух древности и узнайте удивительные истории, стоящие за каменными гигантами Афин
Начало: У метро Акрополь
Сегодня в 16:00
14 июня в 08:00
€169 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По холмам вокруг Акрополя
Посмотреть на город с высоты знаменитых холмов и погулять по старинному району Плака
Начало: Станция метро Acropolis
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Незабываемое путешествие по Афинской Ривьере: вино, море и история
Погрузитесь в атмосферу настоящей Греции с экскурсией по Афинской Ривьере. Откройте для себя места, о которых мечтают знатоки
Начало: На станции метро Elliniko
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины для детей: увлекательное путешествие в мир античных мифов
Погрузитесь в удивительный мир древнегреческих мифов и легенд вместе с вашими детьми на этой уникальной экскурсии по Афинам
Начало: Метро Синтагма около фонтана
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
10 июня в 08:00
11 июня в 13:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
14 июня в 08:00
€149 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Афины с древности до наших дней: обзорная групповая экскурсия
Прогулка по старейшим районам Афин, знакомство с эпохой Древней Греции, римским, византийским и османским периодами. Узнайте о современной культуре города
Начало: В районе метро «Акрополь»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 17:00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксархия - район вольнодумцев и богемы: индивидуальная экскурсия по Афинам
Эксархия - это уникальный район Афин, где сочетаются история, искусство и свобода. Погрузитесь в атмосферу творческого и интеллектуального центра города
Начало: На площади Омония, около Хондос центр
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия в Византийский музей Афин: погружение в историю и искусство
Погрузитесь в историю Византии с профессиональным гидом. Узнайте о фресках, иконах и архитектуре, исследуя богатую коллекцию музея
Начало: У метро Евангелисмос
Завтра в 10:30
10 июня в 08:00
€93 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Это Афины
Прогуляйтесь по древним улочкам Афин, узнайте о зарождении демократии и философии, посетите Парфенон и насладитесь греческими танцами
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие на мыс Сунио
Посетить минеральное озеро Вульягмени, осмотреть храм Посейдона и оценить красоту Афинской Ривьеры
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€294 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 июня 2024Хорошая экскурсия по Акрополю и прилегающему району. Другие районы не входят, то есть обзорной не является. Информация подается легко и понятно, но достаточно интересно и уверенно.
- ППетр5 июня 2024Нам с женой, как опытным путешественникам (много стран, где были; для примера мы только на Трипстере брали 7 экскурсий) очень
- ДДмитрий4 июня 2024Отлично погуляли по окрестностям Афин, Елена отличный гид, очень веселая и жизнерадостная, всем советую!
- ААртем4 июня 2024Ольга провела для нас отличную экскурсию! По нашей просьбе скорректировала маршрут, чтобы удобнее было идти с ребенком. Мы остались довольны!
- ДДмитрий3 июня 2024Отлично погугуляли по окрестностям Афин, позитивная и интересная женщина!
- ГГеннадий3 июня 2024Экскурсия Анны очень интересная, живая, насыщенная. Позволяет увидеть город во всем его многообразии. После 2-х часовой экскурсии понимаешь, что такого числа интересных мест не увидел бы и несколько дней. Рекомендую! Спасибо Анна.
- ААлена3 июня 2024Очень довольны экскурсией! Экскурсию проводил гид Александр - было невероятно интересно, живо, позитивно, очень красивый маршрут и удобно организовано! Очень
- ИИрина2 июня 2024Чудесная экскурсия. Чудесная Анна. Отлично организовано - от места встречи до окончания прогулки. Куча новых знаний и прекрасное первое впечатление от Афин. Спасибо за рекомендации и интересные рассказы!
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- EElena2 июня 2024Хорошая экскурсия, спасибо Ольге! Получили огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «Летние»
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