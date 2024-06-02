1 чел.
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Индивидуальная
1.5 часа
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
14 июня в 08:00
€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
€134 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
€134 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- ААнна26 мая 2024Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!
- ССофья16 мая 2024Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
- ИИнна13 мая 2024Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.
- SSofya13 мая 2024Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)
- ЕЕлена7 мая 2024Очень быстро получили подтверждение, несмотря на то, что делали заказ поздно вечером. Экскурсия была очень информативной. Благодарим Александра и Марину!
- ААлександр29 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
- ААлексей14 апреля 2024Было очень интересно, особенно в подземелье.
- ЯЯна12 апреля 2024Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории
- ММарина21 марта 2024Рекомендую всем желающим познакомиться с разнообразной и глубокой историей Афин. Византийский период не менее интересен,чем античный. Марианна-историк по образованию,рассказывает о
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
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