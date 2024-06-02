Экскурсии Афин об истории и архитектуре

Найдено 10 экскурсий в категории «История и архитектура» в Афинах на русском языке, цены от €94. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Акрополь: в гости к богине Афине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
68 отзывов
Акрополь в Афинах: эксклюзивное путешествие в прошлое
Поднимитесь на священную скалу Акрополя, чтобы увидеть величественный Парфенон и загадочный Эрехтейон. Полное погружение в древнегреческую историю ждет вас
Начало: У метро Акрополи
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Акрополь с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Сокровища Археологического музея
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
120 за всё до 8 чел.
Православные Афины: наследие «пурпурной» империи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Православные Афины: путешествие по святыням великой империи
Познакомьтесь с духовным наследием Афин. Откройте для себя вековые храмы, уникальные иконы и мозаики в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
14 июня в 08:00
149 за всё до 6 чел.
Агора - сердце античных Афин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Агора Афин: Индивидуальное путешествие в историю античности
Представьте себя участником судебных процессов и голосований античных Афин, гуляя по историческим местам Агоры
Начало: В районе м. Тисеон
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
130 за всё до 5 чел.
Тайны древней Агоры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тайны древней Агоры: путеводитель по историческому сердцу Афин
Вас ждет захватывающее путешествие по Агоре, где каждый камень рассказывает истории древнегреческой цивилизации
Начало: На площади Монастираки
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
94 за всё до 6 чел.
«Золотой век» афинской демократии: Агора
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
«Золотой век» афинской демократии: исследование Агоры
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Агоре Афин, где зародилась демократия и философия
Начало: у станции метро Монастыраки
Сегодня в 16:30
14 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Пешком по Афинам с историком-археологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Афинам: от Акрополя до театра Диониса с историком-археологом
Погрузитесь в мир древней Греции в компании историка-археолога. От Акрополя до театра Диониса - каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: недалеко от станции метро «Фисио»
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Афины за 120 минут
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Афины за 120 минут: индивидуальная экскурсия
Превратите знакомство с Афинами в незабываемое приключение за два часа. Узнайте колоритные районы Монастираки и Плака, поднимитесь на Ареопаг
Начало: На площади Синтагма
Сегодня в 15:00
10 июня в 08:00
134 за всё до 3 чел.
Афинский треугольник
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Афинский треугольник
Насладиться историей, атмосферой, вкусами и звуками древнего греческого города
Начало: В районе площадей Монастираки, Омонии или Синтагмы...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
134 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сокровища Археологического музея
    Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!
  • С
    Софья
    16 мая 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!
  • И
    Инна
    13 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.
  • S
    Sofya
    13 мая 2024
    Акрополь: в гости к богине Афине
    Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Очень быстро получили подтверждение, несмотря на то, что делали заказ поздно вечером. Экскурсия была очень информативной. Благодарим Александра и Марину!
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Сокровища Археологического музея
    Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
    читать дальше

    деньги. На рассказы Александра оживляли все, что мы видели в музее. У нас сложилась стройная схема греческой истории на протяжении тысячелетий. От неолита и Кикладской цивилизации до классической эпохи. Единственный недостаток - время пролетело молниеносно. Александр прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо!

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Православные Афины: наследие «пурпурной» империи
    Было очень интересно, особенно в подземелье.
  • Я
    Яна
    12 апреля 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории
    читать дальше

    Греции и Афин, Александр прекрасный рассказчик, все были очень заинтересованы. Маршрут спланировал очень хорошо, показал нам интересные и вкусные места Афин, за что особенное спасибо. Всегда выходил на связь и старался помочь. Порекомендую его всем своим друзьям!

    Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал насНаша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал насНаша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас
  • М
    Марина
    21 марта 2024
    Православные Афины: наследие «пурпурной» империи
    Рекомендую всем желающим познакомиться с разнообразной и глубокой историей Афин. Византийский период не менее интересен,чем античный. Марианна-историк по образованию,рассказывает о
    читать дальше

    нём увлекательно и подробно. Подача материала легка и доступна. Маршрут хорошо продуман и дает возможность не только увидеть несколько удивительных православных церквей,но и познакомиться с другими важными историческими объектами города.

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Афинах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Акрополь: в гости к богине Афине
  2. Акрополь с профессиональным гидом
  3. Сокровища Археологического музея
  4. Православные Афины: наследие «пурпурной» империи
  5. Агора - сердце античных Афин
Какие места ещё посмотреть в Афинах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Акрополь
  3. Парфенон
  4. Эрехтейон
  5. Театр Диониса
  6. Плака и Монастираки
  7. Афинский Акрополь
  8. Арка Адриана
  9. Афинская неоклассическая трилогия
  10. Храм Зевса Олимпийского
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июне 2024
Сейчас в Афинах в категории "История и архитектура" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 94 до 200. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «История и архитектура», 160 ⭐ отзывов, цены от €94. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам