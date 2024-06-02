И Ирина Сокровища Археологического музея Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.

А Анна Акрополь: в гости к богине Афине Очень понравилась экскурсия. За 1,5 часа в уютной компании Александра все успели обойти и получить познавательную информацию. Рекомендую!

С Софья Акрополь с профессиональным гидом Какая отличная и познавательная экскурсия по музею и Акрополю! Я была в восторге, даже моя мама, которая не любит экскурсии была очень рада и под впечатлением от дня! Спасибо огромное Александру! И в следующий раз обязательно еще раз возьмем вас!

И Инна Акрополь: в гости к богине Афине Александр хорошо провел тур по музею, все четко и по времени, здорово подсказал с билетами, мы легко нашлись. все было на отличном уровне! Пожелание - лично нам бы хотелось бы побольше необычных фактов, чем исторических деталей.

S Sofya Акрополь: в гости к богине Афине Спасибо большое Александру за увлекательный рассказ. Приятно, что фактический материал человек может интерпретировать в зависимости от контекста задаваемых вопросов. Перекинули мостики от древности к современности:)

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А Алексей Православные Афины: наследие «пурпурной» империи Было очень интересно, особенно в подземелье.

Я Яна Акрополь с профессиональным гидом читать дальше Греции и Афин, Александр прекрасный рассказчик, все были очень заинтересованы. Маршрут спланировал очень хорошо, показал нам интересные и вкусные места Афин, за что особенное спасибо. Всегда выходил на связь и старался помочь. Порекомендую его всем своим друзьям! Наша группа была из 4-х человек, двое из дети. Наш гид Александр, великолепно справился, заинтересовал нас своими рассказами об истории