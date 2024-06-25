1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
6 июля в 09:00
10 июля в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
€129 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Завтра в 06:00
6 июля в 06:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
6 июля в 08:30
9 июля в 17:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
6 июля в 09:30
10 июля в 13:00
€93 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNikita25 июня 2024Ходили на экскурсию с Александром - отличный гид, смело рекомендую! В целом без гида в музее и в самом Акрополе
- EEkaterina22 июня 2024Мы были на экскурсии с Александром в музее и на самом Акрополе. Очень хороший рассказ, в меру деталей, продуманный маршрут - сами мы бы не получили и пятой доли удовольствия и информации от посещения.
- ООксана22 июня 2024Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
- ИИрина22 июня 2024Всё прошло замечательно! Отличная экскурсия!
- ААся8 июня 2024Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
- ИИрина2 июня 2024Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
- ААлександр29 апреля 2024Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
- ИИгорь28 апреля 2024Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
- ААндреас7 апреля 2024Всё было просто замечательно!
- ССофья21 марта 2024Александр замечательный экскурсовод. У него багаж знаний и опыта. Экскурсия по музею была интересная, познавательная и не утомительная. Александру большое спасибо!!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На выходные»
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