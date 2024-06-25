Экскурсии выходного дня в Афинах

Найдено 6 экскурсий в категории «На выходные» в Афинах на русском языке, цены от €93. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Акрополь с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Акрополь в Афинах: историческое путешествие с гидом
Познайте тайны Акрополя, встретьтесь лицом к лицу с древней историей и архитектурой, вместе с опытным гидом
Начало: В районе метро Акрополь
6 июля в 09:00
10 июля в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Афинские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
42 отзыва
Афинские истории: путешествие по древним и современным Афинам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Афинам, где история древней Эллады оживает на ваших глазах
Начало: Обсуждается накануне
Завтра в 08:30
6 июля в 08:30
129 за всё до 4 чел.
Прогулка по стильным Афинам
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
37 отзывов
Прогулка по стильным Афинам: незабываемые фото-моменты
Погрузитесь в мир греческой культуры и красоты во время фото-прогулки по Афинам. Запечатлейте каждый момент в уникальных локациях города
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
130 за всё до 3 чел.
Афины: путешествие сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
93 отзыва
Афины: путешествие сквозь века - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних Афин, пройдите по историческим районам и узнайте уникальные мифы и легенды
Начало: На станции метро Синтагма
Завтра в 06:00
6 июля в 06:30
134 за всё до 6 чел.
Сокровища Археологического музея
Индивидуальная
2 часа
51 отзыв
Сокровища Археологического музея Афин: Путешествие сквозь века
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, исследуя богатства Национального археологического музея в Афинах
Начало: У входа в Национальный археологический музей
6 июля в 08:30
9 июля в 17:00
120 за всё до 8 чел.
Новый музей Акрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Новый музей Акрополя: путешествие в сердце античной Греции
Погрузитесь в историю Древней Греции с эксклюзивной экскурсией в Новый музей Акрополя. Откройте для себя мир античных сокровищ и архитектурных шедевров
Начало: В районе метро Акрополь
6 июля в 09:30
10 июля в 13:00
93 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nikita
    25 июня 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Ходили на экскурсию с Александром - отличный гид, смело рекомендую! В целом без гида в музее и в самом Акрополе
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    делать нечего - вы очень много потеряете, просто не зная деталей и различного символизма. Сколько википедию не читай, а с образованным гидом, который еще и шикарный рассказчик, вам будет намного интереснее!

  • E
    Ekaterina
    22 июня 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Мы были на экскурсии с Александром в музее и на самом Акрополе. Очень хороший рассказ, в меру деталей, продуманный маршрут - сами мы бы не получили и пятой доли удовольствия и информации от посещения.
  • О
    Оксана
    22 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда: когда реальность ПРЕВОСХОДИТ ожидания:)! -Елена предупредила о жаре в Афинам и мы в
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    приватной переписке договорились о более раннем начале экскурсии,что дало нам шанс насладиться Афина до наступления жары; -вид со смотровой площадки(неизвестной большинству туристов!) на Акрополь и очень познавательный,но не перегруженный историческими фактами материал дал полное понимание этого невероятного места;(иначе мы бы простояли в километровой очереди,потратили деньги на входной билет и ничегошеньки не узнали бы об Акрополе); -Наша замечательная гид дала нам возможность посетить нетуристические улочки,сопровождая это все непринужденной беседой о жизни Афин в прошлом и настоящем; -и ВИШЕНКА на тортике! ФОТО!!!Это наикрутейшие мои фотографии на память из путешествий:) Елена,спасибо!!! Буду рекомендовать Вас от чистого сердца:))

    Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:Я путешественник со стажем,но сегодняшняя прогулка оказалась из разряда:
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Акрополь с профессиональным гидом
    Всё прошло замечательно! Отличная экскурсия!
  • А
    Ася
    8 июня 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Еще раз спасибо что взяли меря в последнюю минуту и подарили незабываемые впечатления об Афинах🙏🏻🥰
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сокровища Археологического музея
    Для того, чтобы не потеряться или растеряться в столь большом музее, прогулялись по нему с Александром. Очень понятно и логично поданный материал, интересно и познавательно.
  • А
    Александр
    29 апреля 2024
    Сокровища Археологического музея
    Мы получили огромное удовольствие и массу информации о Древней Греции. Пройтись по музею без гида - почти потерянные время и
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    деньги. На рассказы Александра оживляли все, что мы видели в музее. У нас сложилась стройная схема греческой истории на протяжении тысячелетий. От неолита и Кикладской цивилизации до классической эпохи. Единственный недостаток - время пролетело молниеносно. Александр прекрасный рассказчик и знаток истории. Спасибо!

  • И
    Игорь
    28 апреля 2024
    Афины: путешествие сквозь века
    Было очень интересно и познавательно. Анна прекрастно преподносит историю, мифи и факты. Спасибо большое ей и вашей платформе.
  • А
    Андреас
    7 апреля 2024
    Прогулка по стильным Афинам
    Всё было просто замечательно!
  • С
    Софья
    21 марта 2024
    Новый музей Акрополя
    Александр замечательный экскурсовод. У него багаж знаний и опыта. Экскурсия по музею была интересная, познавательная и не утомительная. Александру большое спасибо!!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Афинам в категории «На выходные»

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  4. Афины: путешествие сквозь века
  5. Сокровища Археологического музея
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  2. Акрополь
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  5. Театр Диониса
  6. Афинский Акрополь
  7. Плака и Монастираки
  8. Арка Адриана
  9. Микены
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Афинам в июле 2024
Сейчас в Афинах в категории "На выходные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 93 до 160. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Афинах (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год на выходные, 275 ⭐ отзывов, цены от €93. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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