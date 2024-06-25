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приватной переписке договорились о более раннем начале экскурсии,что дало нам шанс насладиться Афина до наступления жары; -вид со смотровой площадки(неизвестной большинству туристов!) на Акрополь и очень познавательный,но не перегруженный историческими фактами материал дал полное понимание этого невероятного места;(иначе мы бы простояли в километровой очереди,потратили деньги на входной билет и ничегошеньки не узнали бы об Акрополе); -Наша замечательная гид дала нам возможность посетить нетуристические улочки,сопровождая это все непринужденной беседой о жизни Афин в прошлом и настоящем; -и ВИШЕНКА на тортике! ФОТО!!!Это наикрутейшие мои фотографии на память из путешествий:) Елена,спасибо!!! Буду рекомендовать Вас от чистого сердца:))