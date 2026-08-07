Винный тур в Афинах предлагает уникальную возможность познакомиться с винодельческими традициями региона.



Участники смогут увидеть виноградники Месогеи, где производятся такие сорта, как Савиатиано и Малагузия. Винодельня предоставит возможность продегустировать три вида вина в сопровождении сыра и хлеба.



Эксперт расскажет о тонкостях производства, что сделает экскурсию не только приятной, но и познавательной. Завершение тура - возвращение в отель в Афинах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для винного тура в Афинах - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время виноградники особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться туром, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, тур также доступен, но погода может быть прохладной, что ограничивает комфортные прогулки.

Сейчас август — это идеальное время.