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Винный тур в Афинах

Погрузитесь в атмосферу виноделия, посетив виноградники Месогеи и продегустировав изысканные вина, не покидая Афины
Винный тур в Афинах предлагает уникальную возможность познакомиться с винодельческими традициями региона.

Участники смогут увидеть виноградники Месогеи, где производятся такие сорта, как Савиатиано и Малагузия. Винодельня предоставит возможность продегустировать три вида вина в сопровождении сыра и хлеба.

Эксперт расскажет о тонкостях производства, что сделает экскурсию не только приятной, но и познавательной. Завершение тура - возвращение в отель в Афинах

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация изысканных вин
  • 🍇 Посещение виноградников
  • 📚 Интересные факты о виноделии
  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🏞 Прекрасные виды Афинской Ривьеры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для винного тура в Афинах - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время виноградники особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться туром, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, тур также доступен, но погода может быть прохладной, что ограничивает комфортные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах

Что можно увидеть

  • Афинская Ривьера
  • Виноградники Месогеи

Описание экскурсии

Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города. Что вас ждет:Мы отправимся по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина, такие как Савиатиано, Малагузия, Мерло, Каберне и Совиньон. Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба. По окончании экскурсии возвращаемся в Афины, в ваш отель. Важно:• До бронирования нам нужно проверить, если есть свободные места.
  • Стоимость дегустации 20 евро на человека.
  • Дегустация проводится на английском языке.

Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пригород Афин
  • Винодельня
Что включено
  • Траснфер из отеля
  • Wi-fi
  • Вода
  • Винный эксперт
  • Дегустация 3 вин
Что не входит в цену
  • Обед
  • Стоимость дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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