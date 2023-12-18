Стоимость дегустации 20 евро на человека.

Дегустация проводится на английском языке.

Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города. Что вас ждет:Мы отправимся по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина, такие как Савиатиано, Малагузия, Мерло, Каберне и Совиньон. Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба. По окончании экскурсии возвращаемся в Афины, в ваш отель. Важно:• До бронирования нам нужно проверить, если есть свободные места.