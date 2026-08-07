Винный тур в Афинах предлагает уникальную возможность познакомиться с винодельческими традициями региона.
Участники смогут увидеть виноградники Месогеи, где производятся такие сорта, как Савиатиано и Малагузия. Винодельня предоставит возможность продегустировать три вида вина в сопровождении сыра и хлеба.
Эксперт расскажет о тонкостях производства, что сделает экскурсию не только приятной, но и познавательной. Завершение тура - возвращение в отель в Афинах
Участники смогут увидеть виноградники Месогеи, где производятся такие сорта, как Савиатиано и Малагузия. Винодельня предоставит возможность продегустировать три вида вина в сопровождении сыра и хлеба.
Эксперт расскажет о тонкостях производства, что сделает экскурсию не только приятной, но и познавательной. Завершение тура - возвращение в отель в Афинах
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация изысканных вин
- 🍇 Посещение виноградников
- 📚 Интересные факты о виноделии
- 🚗 Удобный трансфер
- 🏞 Прекрасные виды Афинской Ривьеры
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
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авг
сен
окт
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Лучшее время для винного тура в Афинах - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время виноградники особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться туром, но возможны дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, тур также доступен, но погода может быть прохладной, что ограничивает комфортные прогулки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Афинская Ривьера
- Виноградники Месогеи
Описание экскурсииВинный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города. Что вас ждет:Мы отправимся по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина, такие как Савиатиано, Малагузия, Мерло, Каберне и Совиньон. Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба. По окончании экскурсии возвращаемся в Афины, в ваш отель. Важно:• До бронирования нам нужно проверить, если есть свободные места.
- Стоимость дегустации 20 евро на человека.
- Дегустация проводится на английском языке.
Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пригород Афин
- Винодельня
Что включено
- Траснфер из отеля
- Wi-fi
- Вода
- Винный эксперт
- Дегустация 3 вин
Что не входит в цену
- Обед
- Стоимость дегустации
Место начала и завершения?
Ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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