Винный тур в Афинах

Индивидуальная экскурсия в Афинах
Мы отправляемся в тур по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина.

Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города.
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Винный тур в Афинах
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
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даты

Что вас ожидает:

  • Пригород Афин
  • Винодельня

Описание

Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города. Что вас ждет:Мы отправимся по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина, такие как Савиатиано, Малагузия, Мерло, Каберне и Совиньон. Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба. По окончании экскурсии возвращаемся в Афины, в ваш отель. Важно:• До бронирования нам нужно проверить, если есть свободные места.
  • Стоимость дегустации 20 евро на человека.
  • Дегустация проводится на английском языке.

Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траснфер из отеля
  • Wi-fi
  • Вода
  • Винный эксперт
  • Дегустация 3 вин
Что не входит
  • Обед
  • Стоимость дегустации
Место начала и завершения?
ваш отель или квартира
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 576 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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