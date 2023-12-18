Мы отправляемся в тур по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина.
Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города.
Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Пригород Афин
- Винодельня
Описание
Винный тур в Афинах дает возможность посетить пригороды Афин и продегустировать некоторые изысканные вина, не уезжая далеко от города. Что вас ждет:Мы отправимся по Аттики, где проедем мимо Афинской Ривьеры, чтобы увидеть виноградники Месогеи, которая производит в течение тысяч лет прекрасные вина, такие как Савиатиано, Малагузия, Мерло, Каберне и Совиньон. Внутри винодельни эксперт покажет и проинформирует вас обо всех деталях производства вина, вам предложат для дегустации 3 разных вида вин в сопровождении сыра и хлеба. По окончании экскурсии возвращаемся в Афины, в ваш отель. Важно:• До бронирования нам нужно проверить, если есть свободные места.
- Стоимость дегустации 20 евро на человека.
- Дегустация проводится на английском языке.
Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утра
Ответы на вопросы
- Что входит
- Траснфер из отеля
- Wi-fi
- Вода
- Винный эксперт
- Дегустация 3 вин
- Что не входит
- Обед
- Стоимость дегустации
- Место начала и завершения?
- ваш отель или квартира
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день (кроме воскресенья) 9-10 утраЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 576 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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