Индивидуальная экскурсия по Ханьe

Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите...

Вы увидите древний монастырь Агия Триада Тсагаролон, расположенный на полуострове Акротири, услышите историю его создания и роли в жизни острова.

Мы посетим холм пророка Ильи, увидим одноименную церковь XVI в., прогуляемся по уютным улочкам Старого города Ханья.
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe
Индивидуальная экскурсия по Ханьe

Что вы увидите 🤩

  • Ханья старый город
  • городской рынок
  • монастырь Хрисопиги
  • холм пророка Ильи.
Что вас ждет
Райская обитель Агия Триада Тсагаролон
Прогулка начнется с посещения действующего мужского монастыря Агия Триада Тсагаролон, расположенного на полуострове Акротири. Основанный в 1611 году, двумя братьями — выходцами из критско-венецианской семьи Тсагаролон, монастырь играл очень важную роль в жизни острова в вопросах образования и просвещения.
Не утратила своего значения обитель и сегодня, являясь одним из важнейших памятников истории не только Крита, но и Греции в целом. Помимо своей исторической значимости, монастырь еще славится красотой архитектуры и территории, утопающей в яркой зелени виноградников и оливковых рощ, из плодов которых монахи делают великолепное вино и оливковое масло, а с местных пасек собирают ароматнейший мед. Также на территории монастыря есть музей, где вы познакомитесь с древними рукописями и иконами, написанными известным художником Эммануилом Скордилисом.
Церковь пророка Ильи
Далее нас ждёт ещё одна достопримечательность полуострова Акротири — холм пророка Ильи и находящаяся здесь одноимённая церковь XVI века. Вид, открывающийся с вершины холма — неповторим! Зеленые долины, синее море и заснеженные вершины Белых гор, создают просто головокружительные пейзажи! У Вас будет время насладиться прекрасными панорамами и сделать потрясающие фотографии.
Старый город Ханья
Следующим пунктом маршрута станет красавица Ханья. Мы прогуляемся по извилистым улочкам Старого города и насладимся изяществом и красотой венецианской архитектуры, познакомимся с колоритом городской Агоры (рынка) и живописностью набережной, увидим мечеть Янычар1645 года постройки и символ города «Египетский маяк» — один из самых древних маяков в мире, а также посетим еврейский и турецкий кварталы.
После экскурсии у вас будет свободное время, чтобы пройтись по магазинчикам и сувенирным лавкам или поужинать в одной из уютных таверн в старой гавани.
Важно знать
Место начала экскурсии: ваш отель в регионе Ханья. ​Ретимно, Ираклион и другие регионы по запросу.

В стоимость экскурсии включено:

  • встреча в вашем отеле,
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем,
  • wi-fi на борту,
  • вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках,
  • сопровождение профессионального гида,
  • входные билеты в монастырь Святой Троицы,
  • страхование профессиональной ответственности,
  • налоги.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы/напитки/ужин,
  • входные билеты в музеи, археологические места.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Обзорная прогулка по Ханьe в сопровождении водителя
€220
Обзорная экскурсия по Ханьe с профессиональным гидом
€370

Ответы на вопросы

Что входит
  • встреча в вашем отеле
  • комфортабельный автомобиль с профессиональным водителем
  • wi-fi на борту
  • вода с родников Белых гор Samaria, в бутылках
  • сопровождение профессионального гида
  • входные билеты в монастырь Святой Троицы
  • страхование профессиональной ответственности
  • налоги.
Что не входит
  • личные расходы/напитки/ужин
  • входные билеты в музеи, археологические места.
Где начинаем и завершаем
Начало: От вашего отеля из региона Ханья.
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08: 30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 08: 30

Moysidis
Moysidis
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