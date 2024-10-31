Пешие экскурсии-прогулки в Ираклионе с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ираклионе на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 175 за всё до 30 чел.
Тайны Кносского дворца
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Кносского дворца: путешествие в сердце древней истории Ираклиона
Загадки древнего мира ждут вас! Откройте тайны Кносского дворца, где история оживает среди древних руин
Начало: У Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
195 за всё до 4 чел.
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Пешая
2 часа
Билеты
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Побывать в самом сердце минойской культуры и узнать о первой цивилизации на территории Европы
Начало: У Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
32 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Экскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечала с увлечением. Дала ответы
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    и на все наши вопросы. Жаль что я не включила диктофон чтобы запечатлеть ее рассказ. С удовольствием еще бы послушала. Меня впечатлило. Огромное спасибо

    Экскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечалаЭкскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечалаЭкскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечалаЭкскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечалаЭкскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечалаЭкскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечала
  • С
    Сергей
    11 сентября 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Благодарим Светлану за экскурсию по Кносскому дворцу! Мы получили огромное удовольствие от интересного рассказа про историю минойского царства, быт и
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    культуру его жителей. Особенно понравилось, что Светлана, как опытный экскурсовод, вела нас своим маршрутом, позволяющим избежать толп народа и больших очередей к экспонатам; это позволило нам лучше их рассмотреть и без всякой спешки. Очень рекомендуем!

  • К
    Ксения
    14 августа 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Спасибо большое ребятам за организацию целого дня. Прекрасная программа, гид Александр - невероятно обаятельный и эрудированный. Очень рекомендую посетить пещеру Мелидони - такой красоты я не видела нигде.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Тайны Кносского дворца
    Замечательная и очень познавательная экскурсия. Очень понравилось👍🏼
  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Тайны Кносского дворца
    Очень эрудированный и образованный гид
  • T
    Tamara
    28 мая 2023
    Тайны Кносского дворца
    Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и
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    не скучно. Очень компетентно и корректно, наглядно и понятно. После экскурсии по дворцу, вдохновлённые рассказами и массой информации мы также с удовольствием посетили археологический музей Ираклиона. Огромное спасибо Светлане! Специалист, который знает и любит свою работу. Было очень приятно посетить этот исторический объект именно с вами!

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Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в марте 2025
Сейчас в Ираклионе в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 32 до 195. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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