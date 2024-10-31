2 часа
Индивидуальная
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от €175 за всё до 30 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Кносского дворца: путешествие в сердце древней истории Ираклиона
Загадки древнего мира ждут вас! Откройте тайны Кносского дворца, где история оживает среди древних руин
Начало: У Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
€195 за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Кносс: билет во дворец и аудиоэкскурсия
Побывать в самом сердце минойской культуры и узнать о первой цивилизации на территории Европы
Начало: У Кносского дворца
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€32 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана31 октября 2024Экскурсия всей нашей группе очень понравилась. Наши дети задавали свои вопросы, Светлана, наш гид, всем отвечала с увлечением. Дала ответы
- ССергей11 сентября 2024Благодарим Светлану за экскурсию по Кносскому дворцу! Мы получили огромное удовольствие от интересного рассказа про историю минойского царства, быт и
- ККсения14 августа 2024Спасибо большое ребятам за организацию целого дня. Прекрасная программа, гид Александр - невероятно обаятельный и эрудированный. Очень рекомендую посетить пещеру Мелидони - такой красоты я не видела нигде.
- ВВера22 мая 2024Замечательная и очень познавательная экскурсия. Очень понравилось👍🏼
- ЛЛена18 декабря 2023Очень эрудированный и образованный гид
- TTamara28 мая 2023Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пешеходные»
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