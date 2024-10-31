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не скучно. Очень компетентно и корректно, наглядно и понятно. После экскурсии по дворцу, вдохновлённые рассказами и массой информации мы также с удовольствием посетили археологический музей Ираклиона. Огромное спасибо Светлане! Специалист, который знает и любит свою работу. Было очень приятно посетить этот исторический объект именно с вами!