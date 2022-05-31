М Марина Три пляжа и семь морей Крита Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.

С Светлана Три пляжа и семь морей Крита Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!

Т Татьяна Три пляжа и семь морей Крита Добрый день всем путешественникам! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Наталью и водителя Стергиуса за прекрасно проведённый день🌟

И Ирина Панорамы Крита Отличная экскурсия, очень насыщенная, места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день