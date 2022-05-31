1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Панорамы Крита: Экскурсия по восточному побережью и культурное наследие
Погрузитесь в красоту восточного Крита, открывая залив Мирабелло, остров Спиналонга и уникальные традиции оливкового масла
«Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €345 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Три пляжа и семь морей Крита
Путешествие по трем удивительным пляжам Крита: Балос, Элафониси и Ваи. Комфортная поездка, увлекательные рассказы и незабываемые виды ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне 2019 года выпуска, с кондиционированием воздуха»
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €490 за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Православные святыни Крита: эксклюзивная экскурсия в мини-группе
Окунитесь в мир греческой православной культуры, посещая древние монастыри и храмы Крита в уютной атмосфере мини-группы
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€95 за человека
Мини-группа
8 часов
Хайкинг по живописному ущелью Рихтис в Ираклионе
Отправляйтесь на восток Крита и покорите живописное ущелье Рихтис. Увидите гигантские платаны, услышите голоса птиц и почувствуете мощь водопада
Начало: У ресепшена вашего отеля
«Поездка проходит на комфортабельном минивэне Mercedes-Benz Vito»
Расписание: в воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
16 июня в 07:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина31 мая 2022Отличная организация, постоянная связь, замечательное сопровождение.
- ССветлана10 сентября 2021Все было отлично, экскурсия была действительно познавательной, а гид прекрасно справилась со своей работой!
- ТТатьяна1 сентября 2021Добрый день всем путешественникам! Экскурсия очень понравилась! Благодарю Наталью и водителя Стергиуса за прекрасно проведённый день🌟
- ИИрина30 июля 2019Отличная экскурсия, очень насыщенная, места интересные и мало туристические, спасибо большое Анне мне мужу за отличный день
- ААлександра5 июля 2018Огромное спасибо Анне и Сергею за замечательную экскурсию! Очень интересно, комфортно, много фактов и историй о жизни на острове, о людях и местных обычаях. После такой экскурсии просто невозможно не влюбиться в Крит. )
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На микроавтобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 95 до 490. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Наш сайт предлагает вам заказать экскурсии на микроавтобусе в Ираклионе с профессиональным гидом по низким ценам. Гиды предоставят вам максимум полезной информации о достопримечательностях Ираклиона и помогут вам в полноценном путешествии в 2024 году!