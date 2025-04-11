Мини-группа
до 1 чел.
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кносский дворец и пещера Зевса
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€55 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Остров Спиналонга и залив Мирабелло: историческое путешествие с обедом
Погрузитесь в удивительный мир истории и природы, посетив остров Спиналонга и залив Мирабелло в компании новых друзей
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Расписание: понедельник, среда и суббота (время зависит от расположения от отеля)
11 апр в 09:00
12 апр в 09:00
€55 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Пляж Картерос»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в апреле 2025
Сейчас в Ираклионе в категории "Пляж Картерос" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 55. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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