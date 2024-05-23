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провела интереснейшую экскурсию по дворцу, рассказывая как о самом дворце, так и об истории и культуре Крита. Мы были с тремя детьми от 8 до 14 лет и Светлана смогла увлечь всю семью, отвечая на взрослые и детские вопросы понятным, увлекательным языком. Если на Крите у вас будет только одна экскурсия, то посетите дворец Кносса, не пожалеете! Отдельная благодарность Дарье из Трипстера за прекрасную организацию экскурсии.