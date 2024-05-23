1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от €329 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €365 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны Кносского дворца: путешествие в сердце древней истории Ираклиона
Загадки древнего мира ждут вас! Откройте тайны Кносского дворца, где история оживает среди древних руин
Начало: У Кносского дворца
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €380 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера23 мая 2024Елена потрясающий рассказчик, знающий гид, очень дружелюбна и приветлива. С удовольсвием обратимся еще раз.
- ВВера22 мая 2024Замечательная и очень познавательная экскурсия. Очень понравилось👍🏼
- ААлексей5 апреля 2024Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет живёт на Крите. Она
- ППолина28 февраля 2024Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию! Мы с сыном были на экскурсии еще летом, но положительный отзыв, как всегда, некогда написать
- ЛЛена18 декабря 2023Очень эрудированный и образованный гид
- ЛЛииаи4 ноября 2023Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
- LLev15 октября 2023Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- TTamara28 мая 2023Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
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