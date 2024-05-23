Экскурсии Ираклиона об истории и архитектуре

Найдено 8 экскурсий в категории «История и архитектура» в Ираклионе на русском языке, цены от €175. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атмосферная прогулка по Ираклиону
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
11 июня в 10:30
13 июня в 10:30
от 329 за всё до 7 чел.
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 175 за всё до 5 чел.
Археологическое путешествие по острову Крит
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Великолепные виды и древние мифы Крита: Путешествие в прошлое
Откройте для себя мифы и легенды Крита, посетив Кносский дворец, Пещеру Зевса и монастырь Богородицы Кера. Погрузитесь в атмосферу древней Греции
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
180 за всё до 4 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 365 за всё до 7 чел.
Тайны Кносского дворца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Тайны Кносского дворца: путешествие в сердце древней истории Ираклиона
Загадки древнего мира ждут вас! Откройте тайны Кносского дворца, где история оживает среди древних руин
Начало: У Кносского дворца
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
195 за всё до 4 чел.
Православные святыни Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Экскурсия по православным святыням Крита: путешествие души в Ираклионе
Познайте сакральное сердце Крита, посетив его величественные монастыри и храмы в компании опытного гида
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Остров Крит - мозаика культур
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Остров Крит - мозаика культур: от монастыря Аркади до Ретимно
Погрузитесь в уникальную атмосферу Крита: от духовности монастыря Аркади до красоты Ретимно и ремесленного искусства Маргаритос
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Тайны западного Крита: от загадочных пещер до венецианских улочек
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Западный Крит: от пещеры Мелидони до венецианских улочек Ретимно
Погрузитесь в удивительный мир западного Крита вместе с опытным гидом. Познакомьтесь с историей, культурой и природой острова
Начало: У ресепшна вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 380 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Елена потрясающий рассказчик, знающий гид, очень дружелюбна и приветлива. С удовольсвием обратимся еще раз.
  • В
    Вера
    22 мая 2024
    Тайны Кносского дворца
    Замечательная и очень познавательная экскурсия. Очень понравилось👍🏼
  • А
    Алексей
    5 апреля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет живёт на Крите. Она
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    провела интереснейшую экскурсию по дворцу, рассказывая как о самом дворце, так и об истории и культуре Крита. Мы были с тремя детьми от 8 до 14 лет и Светлана смогла увлечь всю семью, отвечая на взрослые и детские вопросы понятным, увлекательным языком. Если на Крите у вас будет только одна экскурсия, то посетите дворец Кносса, не пожалеете! Отдельная благодарность Дарье из Трипстера за прекрасную организацию экскурсии.

    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет
  • П
    Полина
    28 февраля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию! Мы с сыном были на экскурсии еще летом, но положительный отзыв, как всегда, некогда написать
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    😀 Интересная подача материала, очень эрудированный человек. Сын изучает в гимназии историю Древней Греции, и экскурсия Светланы для него была очень полезна. У Светланы составлен прекрасный маршрут по Кносскому дворцу, есть ответы на все наши вопросы. Очень рекомендую воспользоваться услугами Светланы, иначе просто будете смотреть на развалины крито-микенского периода)

    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!
  • Л
    Лена
    18 декабря 2023
    Тайны Кносского дворца
    Очень эрудированный и образованный гид
  • Л
    Лииаи
    4 ноября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
  • L
    Lev
    15 октября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
  • О
    Оля
    12 июля 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
  • T
    Tamara
    28 мая 2023
    Тайны Кносского дворца
    Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана. Невероятно интересно, познавательно и
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    не скучно. Очень компетентно и корректно, наглядно и понятно. После экскурсии по дворцу, вдохновлённые рассказами и массой информации мы также с удовольствием посетили археологический музей Ираклиона. Огромное спасибо Светлане! Специалист, который знает и любит свою работу. Было очень приятно посетить этот исторический объект именно с вами!

    Накануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила СветланаНакануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила СветланаНакануне экскурсии гид сообщила, что для нас её проведёт другой гид. Экскурсию для нас проводила Светлана
  • I
    Irina
    25 мая 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "История и архитектура" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 175 до 380. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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