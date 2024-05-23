1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
«Кроме мифов, связанных с Минотавром, сразившим его Тесеем и Ариадны, мы вспомним о других преданиях, окружающих Кносский дворец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
«Главный дворец минойской цивилизации»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от €365 за всё до 7 чел.
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«В заключение дня — Кносский дворец»
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
€55 за человека
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
«Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова»
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера23 мая 2024Елена потрясающий рассказчик, знающий гид, очень дружелюбна и приветлива. С удовольсвием обратимся еще раз.
- ААлексей5 апреля 2024Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет живёт на Крите. Она
- ППолина28 февраля 2024Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию! Мы с сыном были на экскурсии еще летом, но положительный отзыв, как всегда, некогда написать
- ЛЛииаи4 ноября 2023Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
- LLev15 октября 2023Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
- ООльга26 июля 2022Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Всё отлично организовано, очень интересная подача информации, очаровательнейшие люди - и водитель трансфера, и организатор
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ираклионе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 365. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 27 ⭐ отзывов, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август