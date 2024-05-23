Замки, дворцы и особняки Ираклиона

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Ираклионе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Эксклюзивная экскурсия: Кносский дворец и тайны лабиринта Минотавра
Погрузитесь в мир древних мифов и архитектурных чудес вместе с эксклюзивной экскурсией по Кносскому дворцу
Начало: У касс Кносского дворца
«Кроме мифов, связанных с Минотавром, сразившим его Тесеем и Ариадны, мы вспомним о других преданиях, окружающих Кносский дворец»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 175 за всё до 5 чел.
Сердце Крита и Кносский дворец
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Сердце Крита и Кносский дворец: экскурсия по Ираклиону
Посетите Кносский дворец и Ираклион на индивидуальной экскурсии. Узнайте о мифах, древней архитектуре и вкусах Крита
«Главный дворец минойской цивилизации»
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
от 365 за всё до 7 чел.
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса из района Ираклион
Групповая
10 часов
Кносский дворец, плато Лассити и пещера Зевса: путешествие из Ираклиона
Погрузитесь в мир древней мифологии и истории Крита с экскурсией на Кносский дворец, плато Лассити и в пещеру Зевса
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
«В заключение дня — Кносский дворец»
Расписание: вторник (время выезда зависит от расположения отеля)
11 июня в 07:30
18 июня в 07:30
55 за человека
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Групповая
6 часов
Кносский дворец, Археологический музей и Ираклион из области Ираклион
Лёгкая и содержательная экскурсия, знакомящая с минойской цивилизацией и историей Крита. Посетите Кносский дворец и Археологический музей Ираклиона
Начало: У отеля или ближайшей точки сбора
«Поездка занимает приблизительно половину дня, и за это время вы посетите Кносский дворец, Археологический музей города Ираклион и успеете погулять по столице острова»
Расписание: среда и суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    23 мая 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Елена потрясающий рассказчик, знающий гид, очень дружелюбна и приветлива. С удовольсвием обратимся еще раз.
  • А
    Алексей
    5 апреля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет живёт на Крите. Она
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    провела интереснейшую экскурсию по дворцу, рассказывая как о самом дворце, так и об истории и культуре Крита. Мы были с тремя детьми от 8 до 14 лет и Светлана смогла увлечь всю семью, отвечая на взрослые и детские вопросы понятным, увлекательным языком. Если на Крите у вас будет только одна экскурсия, то посетите дворец Кносса, не пожалеете! Отдельная благодарность Дарье из Трипстера за прекрасную организацию экскурсии.

    Экскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много летЭкскурсию по дворцу Кносса проводила для нас Светлана. Светлана - опытный гид, которая уже много лет
  • П
    Полина
    28 февраля 2024
    Кносский дворец: тайны лабиринта Минотавра
    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию! Мы с сыном были на экскурсии еще летом, но положительный отзыв, как всегда, некогда написать
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    😀 Интересная подача материала, очень эрудированный человек. Сын изучает в гимназии историю Древней Греции, и экскурсия Светланы для него была очень полезна. У Светланы составлен прекрасный маршрут по Кносскому дворцу, есть ответы на все наши вопросы. Очень рекомендую воспользоваться услугами Светланы, иначе просто будете смотреть на развалины крито-микенского периода)

    Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!Огромная благодарность Светлане за великолепную экскурсию!
  • Л
    Лииаи
    4 ноября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Огромное Спасибо за экскурсию с Еленией. Это было великолепно!
  • L
    Lev
    15 октября 2023
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Очень интересно. Великолепный экскурсовод.
  • О
    Ольга
    26 июля 2022
    Сердце Крита и Кносский дворец
    Огромное спасибо за великолепную экскурсию! Всё отлично организовано, очень интересная подача информации, очаровательнейшие люди - и водитель трансфера, и организатор
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    экскурсии и экскурсовод! Если Вы хотите провести интересный и насыщенный день в Ираклионе - настоятельно рекомендую обращаться к Анне и её коллегам!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июне 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 45 до 365. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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