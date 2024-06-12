1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от €375 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от €385 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от €329 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 июня 2024Отличная экскурсия. Однозначно рекомендую
- ЛЛиор10 июня 2024Очень понравилась экскурсия, это действительно встреча с трушным, настоящим Критом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам. Спасибо Анне, она
- ААндрей25 апреля 2024Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
- ООля12 июля 2023Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
- IIrina25 мая 2023Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
- ССергей22 сентября 2022Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
- ШШмидт13 сентября 2022Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
- ААнна17 ноября 2021Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
- ССветлана10 сентября 2021Сегодня были на экскурсии "Все краски западного Крита". С Анной, до покупки экскурсии, обсудили все наши пожелания - были внесены корректировки
Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июле 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 329 до 385. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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