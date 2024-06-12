Экскурсии выходного дня в Ираклионе

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ираклионе на русском языке, цены от €329. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Встреча с настоящим Критом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Встреча с настоящим Критом: культура, вино, природа Ираклиона
Погрузитесь в уникальный мир критской культуры и природы: от винодельни до живописных озер и древних руин
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от 375 за всё до 7 чел.
Все краски западного Крита
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
27 отзывов
Все краски западного Крита: от ущелий до пляжей Ираклиона
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей западного Крита, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: По договорённости
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от 385 за всё до 7 чел.
Атмосферная прогулка по Ираклиону
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
17 отзывов
Атмосферная прогулка по Ираклиону: культура, история и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ираклиона: от крепостей до аутентичных кафе. Насладитесь критскими деликатесами и узнайте о местных традициях
Начало: В вашем отеле по договоренности
6 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от 329 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 июня 2024
    Встреча с настоящим Критом
    Отличная экскурсия. Однозначно рекомендую
  • Л
    Лиор
    10 июня 2024
    Встреча с настоящим Критом
    Очень понравилась экскурсия, это действительно встреча с трушным, настоящим Критом. Индивидуальный подход и внимательное отношение к клиентам. Спасибо Анне, она
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    помогла не только в рамках экскурсии, но и дала множество советов по дальнейшему времяпровождению! С удовольствием возьмем другие экскурсии у Анны

  • А
    Андрей
    25 апреля 2024
    Все краски западного Крита
    Экскурсия полностью повторила успех первой, которая прошла в понедельник. Все было спланировано и проведено на высшем уровне. Глубокая благодарность гиду и водителю.
  • О
    Оля
    12 июля 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Очень понравилось. Я бы с Анной целый день бы гуляла! Очень внимательное отношениям к детям. Очень внимательная Анна. Все ясно и интересно рассказывала.
  • I
    Irina
    25 мая 2023
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Благодарим за прекрасную, атмосферную экскурсию по Ираклиону!!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2022
    Встреча с настоящим Критом
    Вчера у нас состоялась замечательная встреча с настоящим Критом! Программа была насыщенной и интересной! Посещение женского монастыря,с его размеренной тихой
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    жизнью,оставило умиротворённое впечатление. Побывали мы и на производстве и дегустации вина,останавливались в незабываемых местах с фантастическими видами на долины Крита! Вкусная еда,замечательное море и внимательная,знающая Наташа и конечно наш водитель Сергио! Спасибо за прекрасную поездку! Советуем всем,кто любит знакомиться с местным колоритом и умеет наслаждаться природой!

  • Ш
    Шмидт
    13 сентября 2022
    Все краски западного Крита
    Экскурсия прошла на "УРА". Анна хоть и не была экскурсоводом, но Наташа отлично справилась со своими обязанностями. А Анна очень помогала консультациями во всех возникавших вопросах.
  • А
    Анна
    17 ноября 2021
    Атмосферная прогулка по Ираклиону
    Нас было двое и мы договорились с Анной о короткой экскурсии продолжительностью 4 часа за подходящую нам цену. Очень понравилась нить
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    маршрута - сразу чувствуется, что Анна не просто хочет рассказать вам о датах и событиях, но и показать связь времен и обычную сегодняшнюю жизнь местного населения, которую можно попробовать самому: мы посетили кафе и попробовали местный десерт (если вам повезет, вы тоже его попробуете и будете удивлены вкусом из детства:), прогулялись по рынку и отведали местной экзотики, заглянули в переулки с мастерскими и посетили значимые реликвии для города, увидели и обсудили традиции жителей, и конечно, получили информацию о том, как все это дошло до наших дней и почему Ираклион считается колыбелью европейской цивилизации. Аня очень приятная и легкая в общении! Нам очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Отличная организация маршрута через 4 часа не повторяющихся улиц прогулки привела нас снова к месту нашей встречи:) очень удобно и продумано. Большое спасибо Анне!

  • С
    Светлана
    10 сентября 2021
    Все краски западного Крита
    Сегодня были на экскурсии "Все краски западного Крита". С Анной, до покупки экскурсии, обсудили все наши пожелания - были внесены корректировки
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    в маршрут. Экскурсию проводила гид Наталья, мастерски нас провез по горным дорогам и серпантинам водитель Сергио. Посетили очень красивые места, узнали много интересного об истории острова, жизни местного населения, на берегу моря наслаждались блюдами кипрской кухни, поплавали в водах Ливийского моря, попали на службу в монастыре. Спасибо, ребята, за познавательную, красивую и интересную поездку!

Ответы на вопросы от путешественников по Ираклиону в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ираклиону в июле 2024
Сейчас в Ираклионе в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 329 до 385. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Ираклионе (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 65 ⭐ отзывов, цены от €329. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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