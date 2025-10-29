Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

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Православные святыни Крита

История острова через знакомство с традициями Элладской православной церкви
Задача этой экскурсии — познакомить вас со значимыми святынями Крита, рассказать о сходстве и различии православных традиций разных стран и помочь вам взглянуть на историю острова через христианские традиции местных
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жителей. На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен.

Посетить самые важные из них за один день невозможно, поэтому я предлагаю вам выбрать один из разработанных мной маршрутов, исходя из района вашего проживания.

5
8 отзывов
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита
Православные святыни Крита

Описание экскурсии

Программа

Для района Ираклиона — маршрут по центральной части Крита

Горная обитель, превращённая в райский сад

Путешествие начнётся с расположенного неподалёку от Ираклиона горного монастыря 16 века Савватьянон. Здесь, за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников, расположено два храма, посвящённых Святым Антонию и Савве. Об истории этих построек и роли святых вы узнаете на экскурсии. Савватьянон — не только место сакральной значимости, но и эстетически красивая территория для неспешных прогулок: вы увидите, как местные монахини сотворили настоящий райский сад, посадив множество красивых растений, собранных со всего Крита. Также вы познакомитесь с различными ремёслами, которыми занимаются послушницы для поддержания жизни монастыря.

Один из старейших монастырей Крита и чудотворное дерево

Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, находящиеся в одноимённой деревне, и услышите легенду о праведнике. А после этого я отвезу вас в одну из древнейших обителей острова. Точная дата постройки монастыря Панагия Палиани неизвестна, однако есть данные о его упоминании уже в 688 году. Я расскажу о чуде явления иконы Пресвятой Богородицы, с которым связано основание монастыря, и удивительной чудотворной иконе, спрятанной в ветвях миртового дерева. По местным поверьям, дерево обладает способностью исцелять — на его ветвях вы встретите металлические предметы, олицетворяющие разные части тела. О корнях этой традиции вы также узнаете на прогулке.

Монастырь Святой Марины и судьба монастыря Иоанна Богослова

Следующим пунктом программы станет монастырь, который в праздничный день собирает большое количество паломников не только с острова Крит, но и со всех уголков Греции. Обитель Святой Марины — одно из важнейших мест поклонения великомученице и единственный монастырь, посвящённый ей на Крите. Вы узнаете о значении этой святой в истории греческой православной церкви, а также о процессе христианизации острова и постепенном уничтожении древних культов. А в завершении посетите монастырь Святого Иоанна Богослова. Обитель была дважды разрушена, но её отстроили заново, сохранив вид крепости — о непростой судьбе монастыря мы поговорим на экскурсии.

Маршрут по Западному Криту

Панорамные виды и монастырь Святой Ирины

Эта экскурсия начнётся с обзорной площадки неподалёку от Ретимно, с которой вам откроется великолепный вид на море. Вы побываете в древнем монастыре Святой Ирины — считается, что он был основан в начале 13 века. Как и многие другие храмовые постройки острова, он был неоднократно разрушен, приходил в упадок и заново восстанавливался. Двигаясь дальше на запад, вы доберётесь до монастыря Хрисопиги, посвящённого Богородице. Я расскажу об основателе обители — философе и враче из города Ханья — и многовековой истории монастыря.

Святыни города Ханья

В городе вы познакомитесь с двумя храмами. Посетите церковь Тримартири — кафедральный собор Кидонийской и Апокоронской епархии Критской православной церкви. Центральная часть собора посвящена Богоматери, северная — Святому Николаю, а южная — Святой Троице. А также осмотрите русскую церковь на окраине Ханьи и узнаете, для кого она была построена, чем примечателен этот архитектурный проект и кому посвящён.

Монастырь на полуострове Акротири

Следующая остановка подарит вам ещё один прекрасный вид на ландшафт острова и встречу с последним в этой программе объектом — значимой святыней, монастырём Тзагаролон (Святой Троицы). Вы узнаете о происхождении названия монастыря, познакомитесь с его планировкой и архитектурным обликом.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на 1-4 человек, для групп от 5 до 8 человек доплата составит €90 за группу
  • Поедем на автомобиле Toyota Avensis, возможно повышение категории транспорта
  • Если вы отдыхаете не в области Ираклиона, а в районах Лассити или Ретимно, доплата за бензин составит €20
  • Не включено в стоимость: обед, также в некоторых монастырях берут символическую плату за вход

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евстафий
Евстафий — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 485 туристов
Перед вами ваш покорный слуга и гид по всему острову Крит — Евстафий. Во мне сочетаются греческие и русские корни. Второе высшее образование, историко-философское, непосредственно связано с моей профессией. Я,
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как местный житель, рад приветствовать вас на греческой земле. И, как русский, рад увидеть соотечественников и показать вам весь остров Крит как он есть! Экскурсии провожу совместно с командой гидов-единомышленников, знатоков истории и культуры Крита.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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О
С главного - Крит самобытен и многолик для меня. Но увидеть православные монастыри с Евстафием было подарком и наполнило путешествие особой глубиной! Знаний ценных для меня было много, осознание этого
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путешествия будет еще жить со мной какое-то время вместе с образами монастырей и людей в них. Я благодарна острову и Евстафию как проводнику в эту удивительно мирную часть культуры и традиции людей!

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Ю
Евстафий - великолепный гид, компетентный историк и носитель Православных традиций. Он владеет ключами от всех критских церквей и от сердец туристов всех возрастов. Спасибо за познавательную экскурсию и за знакомство с вашим культурно многослойным легендарным островом!
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Алена
Наш экскурсовод Евстафий-кладезь исторических и культурных традиций и знаний. Очень дружелюбно и грамотно отвечал на все интересующие нас вопросы, также мы посетили все интересующие нас места и даже больше.
Оцениваю экскурсию
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на «отлично»
Единственный маленький минус-плохо работал кондиционер в машине, что в такую жару является важным фактором для комфортного проведения экскурсии. Но это не повлияло на общие замечательные впечатления от посещения Храмов и монастырей Крита.
Спасибо большое Евстафию и Вам

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М
Прекрасная экскурсия! Нам были предложены Евстафием несколько вариантов маршрутов. Мы выбрали вариант по центральному Криту с посещением четырех монастырей. Самым важным для нас было посещение монастыря Св. вмч. Марины. Очень хорошо совершать такие поездки с человеком глубоко верующим, прекрасно знающим историю и любящим свою страну. Надеемся в следующий приезд на Крит освоить и другие маршруты с Евстафием.
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Татьяна
Спасибо за экскурсию! 6 часов пролетели незаметно. Евстафий очень знающий человек и отличный гид. Он готов подробно рассказать об интересующих вещах и делиться своими знаниями. Экскурсию провёл на одном дыхании. Для индивидуальных программ лучшего гида нельзя было желать.
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А
Великолепная экскурсия, интереснейшая информация. Очень профессиональный экскурсовод. Рекомендую всем! Не пожалеете о своём времени, а впечатления на всю жизнь.
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Входит в следующие категории Ираклиона

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