Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ираклиона

Задача этой экскурсии — познакомить вас со значимыми святынями Крита, рассказать о сходстве и различии православных традиций разных стран и помочь вам взглянуть на историю острова через христианские традиции местных

жителей. На Крите находится около 700 религиозных объектов — храмов, монастырей и часовен. Посетить самые важные из них за один день невозможно, поэтому я предлагаю вам выбрать один из разработанных мной маршрутов, исходя из района вашего проживания.

Описание экскурсии

Программа

Для района Ираклиона — маршрут по центральной части Крита

Горная обитель, превращённая в райский сад

Путешествие начнётся с расположенного неподалёку от Ираклиона горного монастыря 16 века Савватьянон. Здесь, за церковью Рождества Богородицы и Сорока Мучеников, расположено два храма, посвящённых Святым Антонию и Савве. Об истории этих построек и роли святых вы узнаете на экскурсии. Савватьянон — не только место сакральной значимости, но и эстетически красивая территория для неспешных прогулок: вы увидите, как местные монахини сотворили настоящий райский сад, посадив множество красивых растений, собранных со всего Крита. Также вы познакомитесь с различными ремёслами, которыми занимаются послушницы для поддержания жизни монастыря.

Один из старейших монастырей Крита и чудотворное дерево

Отправившись дальше, вглубь острова, вы посетите церковь и келью Святого Мирона, находящиеся в одноимённой деревне, и услышите легенду о праведнике. А после этого я отвезу вас в одну из древнейших обителей острова. Точная дата постройки монастыря Панагия Палиани неизвестна, однако есть данные о его упоминании уже в 688 году. Я расскажу о чуде явления иконы Пресвятой Богородицы, с которым связано основание монастыря, и удивительной чудотворной иконе, спрятанной в ветвях миртового дерева. По местным поверьям, дерево обладает способностью исцелять — на его ветвях вы встретите металлические предметы, олицетворяющие разные части тела. О корнях этой традиции вы также узнаете на прогулке.

Монастырь Святой Марины и судьба монастыря Иоанна Богослова

Следующим пунктом программы станет монастырь, который в праздничный день собирает большое количество паломников не только с острова Крит, но и со всех уголков Греции. Обитель Святой Марины — одно из важнейших мест поклонения великомученице и единственный монастырь, посвящённый ей на Крите. Вы узнаете о значении этой святой в истории греческой православной церкви, а также о процессе христианизации острова и постепенном уничтожении древних культов. А в завершении посетите монастырь Святого Иоанна Богослова. Обитель была дважды разрушена, но её отстроили заново, сохранив вид крепости — о непростой судьбе монастыря мы поговорим на экскурсии.

Маршрут по Западному Криту

Панорамные виды и монастырь Святой Ирины

Эта экскурсия начнётся с обзорной площадки неподалёку от Ретимно, с которой вам откроется великолепный вид на море. Вы побываете в древнем монастыре Святой Ирины — считается, что он был основан в начале 13 века. Как и многие другие храмовые постройки острова, он был неоднократно разрушен, приходил в упадок и заново восстанавливался. Двигаясь дальше на запад, вы доберётесь до монастыря Хрисопиги, посвящённого Богородице. Я расскажу об основателе обители — философе и враче из города Ханья — и многовековой истории монастыря.

Святыни города Ханья

В городе вы познакомитесь с двумя храмами. Посетите церковь Тримартири — кафедральный собор Кидонийской и Апокоронской епархии Критской православной церкви. Центральная часть собора посвящена Богоматери, северная — Святому Николаю, а южная — Святой Троице. А также осмотрите русскую церковь на окраине Ханьи и узнаете, для кого она была построена, чем примечателен этот архитектурный проект и кому посвящён.

Монастырь на полуострове Акротири

Следующая остановка подарит вам ещё один прекрасный вид на ландшафт острова и встречу с последним в этой программе объектом — значимой святыней, монастырём Тзагаролон (Святой Троицы). Вы узнаете о происхождении названия монастыря, познакомитесь с его планировкой и архитектурным обликом.

Организационные детали