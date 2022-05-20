Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион

Вы сможете посетить значимые святыни острова, узнать о местных традициях

Вы сможете посетить значимые святыни острова, узнать о местных традициях и изучить историю Крита через призму православной веры.

Поездка в составе маленькой группы позволит вам в полной мере насладиться непередаваемой атмосферой святых мест!
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион
Православные святыни Крита в мини-группе из района Ираклион

Что вас ожидает 🤩

  • Горный монастырь Савватьяна
  • Келья Святого Мирона
  • Монастырь Палиани
  • Деревня Святого Фомы
Посвятите день традициям греческой православной церкви и посетите прекраснейшие монастыри острова Крит!
Первым в нашем маршруте будет горный монастырь Савватьяна, который находится недалеко от Ираклиона. Это монастырь 16-го века, который в наши дни превращён местными монахинями буквально в райский сад. Вы узнаете историю монастыря и познакомитесь с различными ремёслами, которыми занимаются монахини.
Далее мы отправимся вглубь острова в деревню Агиос Миронас, где посетим келью Святого Мирона. Деревня расположена в очень красивом месте, и из неё открывается прекрасный вид на окрестности.
Впереди нас ждут старейшие православные храмы на Крите, и следующий пункт — экскурсия в монастырь Палиани. Это один из старейших православных монастырей Крита, который был основан в 688 году. Монастырь хранит чудотворную икону, спрятавшуюся от пожара в ветвях миртового дерева.
Дальнейший маршрут ведёт нас южнее, и вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь в нише между двух горных хребтов собраны старейшие православные храмы этого района — 38 церквей, относящихся к Χ-ΧΙΙ векам, второму византийскому периоду истории острова Крит, и мы посетим некоторые из них.
Во время путешествия мы также сделаем остановку в одной из горных деревушек, где у вас будет свободное время для прогулки и обеда.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на микроавтобусе Mercedes Sprinter по маршруту от отеля и обратно
  • Сопровождение русскоязычного экскурсовода в течение всей поездки
Что не входит
  • Будет указано в туристическом ваучере
Где начинаем и завершаем?
Начало: От отеля или ближайшей точки сбора
Завершение: У отеля или ближайшей точки сбора
Когда и сколько длится?
Когда: суббота (время выезда зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • При выборе оплаты наличными за 72 часа до начала экскурсии свяжитесь с организатором по телефону +306989696191
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

суббота (время выезда зависит от расположения отеля)

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