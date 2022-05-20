Посвятите день традициям греческой православной церкви и посетите прекраснейшие монастыри острова Крит!

Первым в нашем маршруте будет горный монастырь Савватьяна, который находится недалеко от Ираклиона. Это монастырь 16-го века, который в наши дни превращён местными монахинями буквально в райский сад. Вы узнаете историю монастыря и познакомитесь с различными ремёслами, которыми занимаются монахини.

Далее мы отправимся вглубь острова в деревню Агиос Миронас, где посетим келью Святого Мирона. Деревня расположена в очень красивом месте, и из неё открывается прекрасный вид на окрестности.

Впереди нас ждут старейшие православные храмы на Крите, и следующий пункт — экскурсия в монастырь Палиани. Это один из старейших православных монастырей Крита, который был основан в 688 году. Монастырь хранит чудотворную икону, спрятавшуюся от пожара в ветвях миртового дерева.

Дальнейший маршрут ведёт нас южнее, и вы окажетесь неподалеку от деревни Святого Фомы. Здесь в нише между двух горных хребтов собраны старейшие православные храмы этого района — 38 церквей, относящихся к Χ-ΧΙΙ векам, второму византийскому периоду истории острова Крит, и мы посетим некоторые из них.

Во время путешествия мы также сделаем остановку в одной из горных деревушек, где у вас будет свободное время для прогулки и обеда.

Внимание!

Экскурсия проводится для следующих курортов: Агия Пелагия, Амудара, Аналипси, Аниссарас, Гувес, Гурнес, Ираклион (город), Картерос, Коккини Хани, Малия, Сисси, Сталида и Херсониссос.