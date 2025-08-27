Фотопутешествие по топ-местам восточного Крита (на вашем авто)
Аутентичные деревушки, морские виды, город Святого Николая, рыбные таверны и много ярких кадров
В восточной части острова, на фоне городских и морских пейзажей, получаются очень атмосферные фотографии. Вот почему я выбрала именно эти места для фотопрогулки.
Мы проедем через колоритные деревни, искупаемся в уютной бухте, отобедаем в таверне.
Я живу на Крите более 7 лет, от кончиков пальцев до макушки пропиталась местной культурой, с удовольствием погружу в неё и вас.
Мы прокатимся между гор и вдоль побережья, сделаем красочные профессиональные кадры. Посетим жемчужину залива Мирабелло. Проедем через маленькие сёла и насладимся живописными просторами острова.
Деревушка Плака
Посетим деревушку с уникальными видами на остров Спиналонга и потрясающими панорамами вокруг. Бывшее рыбацкое поселение — в настоящем место с красивыми натуральными бассейнами и колоритными рыбными тавернами. Здесь можно искупаться, сделать морские фото и вкусно пообедать.
Агиос Николаос
Это ещё одна изюминка побережья. Для глаз и красивых кадров здесь сплошное раздолье: уникальная архитектура, созданная венецианцами, пресное озеро и панорамные площадки. Мы прогуляемся по центральным улочкам, пройдём вдоль озера Вулизмени, посетим главные места города и даже попробуем его на вкус.
Критца
Затем заедем в традиционную деревушку Критца. Посмотрим, как интересно сочетаются там белые и голубые цвета кикладской архитектуры с цветущей бугенвиллией. Окунёмся в красивую местную культуру. Эта деревушка — непопулярное направление среди туристов, но она безумно фотогеничная и аутентичная.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
В стоимость программы включены услуги гида-фотографа
Дополнительно оплачивается обед — от €20 за чел.
В течение 7–10 дней вы получите все фотографии (150-200 кадров), а также 20 снимков, обработанных по цвету, свету и с лёгкой ретушью тела и лица. Отправлю ссылку для скачивания фото в электронном формате
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 6D Mark II
Так как мы посетим сразу 3 красивых локации, есть возможность сменить образы. Помогу их заранее подобрать, вышлю цветовые палитры. Также помогу с позированием
Если вы едете с детьми, деревушку Критца можно заменить на контактный парк с лемурами. Дополнительно оплачиваются входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Ираклионе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Меня зовут Валерия. Вот уже 7 лет я проживаю на солнечном Крите и знаю все его особенности и уникальные местечки. Я весёлая и оптимистичная, со мной время пройдёт легко и читать дальшеуменьшить
интересно, как со старым другом! Я проводила экскурсии в разных частях планеты: от Доминиканы до Таиланда, а теперь мой дом — это Крит. Люблю его изумительное море и пляжи, архитектуру и вкусно покушать в уютных тавернах. Я обожаю фотографировать и считаю, что красивые, естественные кадры из путешествий позволят нам сохранить уникальные прожитые моменты.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
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О
Ольга
Хочу поблагодарить экскурсавода Валерию за прекрасную экскурсию! Было не просто интересно, но и очень душевно! Наше путешествие получилось очень насыщенное и запоминающееся благодаря вам. Плюс ко всему мы получили красивые фотографии! Спасибо за прекрасные эмоции и положительные впечатления
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Татьяна
Очень красивая экскурсия, фотки получились хорошие, конечно с учётом яркого солнца. Потрясающий ресторан на обед, отдельная благодарность.
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O
Olga
Валерия - знающий и профессиональный гид. Маршрут и пункты назначения были подобраны и согласованы, в соответствии с нашими желаниями были и остановки на покупаться, и купить сувениры, по рекомендациям Валерии читать дальшеуменьшить
мы составили даже свой отдых на оставшиеся дни. Чуткий и контактный фотограф, краски на острове просто восхитительны, выбирайте яркие и светлые наряды и не прогадаете, фотографии будут одни из любимых в вашей коллекции!
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А
Аня
Отличный маршрут и прекрасные фотографие
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