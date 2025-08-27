В восточной части острова, на фоне городских и морских пейзажей, получаются очень атмосферные фотографии. Вот почему я выбрала именно эти места для фотопрогулки. Мы проедем через колоритные деревни, искупаемся в уютной бухте, отобедаем в таверне. Я живу на Крите более 7 лет, от кончиков пальцев до макушки пропиталась местной культурой, с удовольствием погружу в неё и вас.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Побережье залива Мирабелло

Мы прокатимся между гор и вдоль побережья, сделаем красочные профессиональные кадры. Посетим жемчужину залива Мирабелло. Проедем через маленькие сёла и насладимся живописными просторами острова.

Деревушка Плака

Посетим деревушку с уникальными видами на остров Спиналонга и потрясающими панорамами вокруг. Бывшее рыбацкое поселение — в настоящем место с красивыми натуральными бассейнами и колоритными рыбными тавернами. Здесь можно искупаться, сделать морские фото и вкусно пообедать.

Агиос Николаос

Это ещё одна изюминка побережья. Для глаз и красивых кадров здесь сплошное раздолье: уникальная архитектура, созданная венецианцами, пресное озеро и панорамные площадки. Мы прогуляемся по центральным улочкам, пройдём вдоль озера Вулизмени, посетим главные места города и даже попробуем его на вкус.

Критца

Затем заедем в традиционную деревушку Критца. Посмотрим, как интересно сочетаются там белые и голубые цвета кикладской архитектуры с цветущей бугенвиллией. Окунёмся в красивую местную культуру. Эта деревушка — непопулярное направление среди туристов, но она безумно фотогеничная и аутентичная.

Организационные детали