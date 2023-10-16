Аутентичные деревушки, старинные мельницы, морские виды, рыбные таверны и много ярких кадров
Я живу на Крите более 7 лет, от кончиков пальцев до макушки пропиталась местной культурой, с удовольствием погружу в неё и вас.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Побережье залива Мирабелло
Мы прокатимся вдоль побережья и сделаем красочные профессиональные кадры. Посетим старые критские мельницы, которые напомнят нам о сельском прошлом острова. Проедем через маленькие сёла и насладимся живописными просторами горного острова.
Деревушка Плака
Посетим деревушку с уникальными видами на остров Спиналонга и потрясающими панорамами вокруг. Бывшее рыбацкое поселение — в настоящем место с красивыми натуральными бассейнами и колоритными рыбными тавернами. Здесь можно искупаться, сделать морские фото и вкусно пообедать.
Агиос Николаос
Это ещё одна изюминка побережья. Для глаз и красивых кадров здесь сплошное раздолье: уникальная архитектура, созданная венецианцами, пресное озеро и панорамные площадки. Мы прогуляемся по центральным улочкам, пройдём вдоль озера Вулизмени, посетим главные места города и даже попробуем его на вкус.
Критца
Затем заедем в традиционную деревушку Критца. Посмотрим, как интересно сочетаются там белые и голубые цвета кикладской архитектуры с цветущей бугенвиллией. Окунёмся в красивую местную культуру. Эта деревушка — непопулярное направление среди туристов, но она безумно фотогеничная и аутентичная.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на легковом 5-местном SEAT Leon или автомобиле аналогичной модели
- В стоимость программы включены трансфер, услуги гида-фотографа, профессиональные фотографии
- Дополнительно оплачивается обед — от €15/чел.
- В течение 7–10 дней вы получите все фотографии (200–300 кадров), а также 30 снимков, обработанных по цвету, свету и с лёгкой ретушью тела и лица. Отправлю ссылку для скачивания фото в электронном формате.
- Заберу вас из отеля в регионе Ираклион (Chersonissos, Malia, Gouves, Anisaras, Sissi, Kokini Hani, Karteros, Amoudara) или в Агиос Николаосе и его окрестностях
- Так как мы посетим сразу 4 красивых локации, есть возможность сменить образы. Помогу их заранее подобрать, вышлю цветовые палитры. Также помогу с позированием.
- Если вы едете с детьми, деревушку Критца можно заменить на контактный парк с лемурами. Дополнительно оплачиваются входные билеты – 10€/взрослый, 5€/ ребёнок
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.