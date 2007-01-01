Это одна из самых тяжелых наших поездок. Ранним утром мы выезжаем на автобусе 🚌 и направляемся на запад в сторону города Ханья. Оттуда поворачиваем на юг – в горы ⛰️. Мы поднимаемся на высоту свыше 1000 метров. На высокогорное плато Омалос. В дороге мы будем находиться около 4 часов. Именно оттуда, начинается спуск в одно из красивейших ущелий Европы – Самария.

Маршрут пролегает по живописным местам: сосновому бору, руслу реки, заброшенных домиков и поселений. Мы пройдем через Железные ворота- самое узкое место ущелья. Здесь его высота достигает 300 меторв и ширина лишь 2-3 метра. Каждому участнику похода выдается карта маршрута с указанием мест для отдыха. На каждом привале имеются источники с чистой родниковой водой и туалеты.

Здесь можно будет увидеть безоаровых коз – критяне называют их КРИ КРИ, красивые 🤩 горные породы, много разных представителей местной флоры. Ущелье выходит к берегу Ливийского моря 🌊 в районе Агия Румели, поэтому кто выйдет быстро из ущелья, еще сможет покупаться в море и освежиться или пообедать в одной из местных таверн.

После обеда наша группа садится на корабль и отплывает в Хора Сфакион. В море мы находимся чуть более часа. Наш путь будет проходить по морю. Мы проплывем через изолированный и живописный курорт Лутро. По прибытию в Хора Сфакион садимся на наш автобус и выезжаем в обратную дорогу. Поздно вечером уставшие, но полные впечатлений, мы прибываем в отели.