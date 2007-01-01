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Пешком по ущелью Самарья

Александр
Александр – Гид из Крита
Пешком по ущелью Самарья
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €45 за человека

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Пешком по ущелью Самарья
Пешком по ущелью Самарья

Что вы увидите

  • Высокогорное плато Омалос
  • Ущелье Самарья
  • Деревушка Агия Румели
  • Ливийское море
  • Курорт Лутро
  • Порт Сфакья
Это одна из самых тяжелых наших поездок. Ранним утром мы выезжаем на автобусе 🚌 и направляемся на запад в сторону города Ханья. Оттуда поворачиваем на юг – в горы ⛰️. Мы поднимаемся на высоту свыше 1000 метров. На высокогорное плато Омалос. В дороге мы будем находиться около 4 часов. Именно оттуда, начинается спуск в одно из красивейших ущелий Европы – Самария.
Маршрут пролегает по живописным местам: сосновому бору, руслу реки, заброшенных домиков и поселений. Мы пройдем через Железные ворота- самое узкое место ущелья. Здесь его высота достигает 300 меторв и ширина лишь 2-3 метра. Каждому участнику похода выдается карта маршрута с указанием мест для отдыха. На каждом привале имеются источники с чистой родниковой водой и туалеты.
Здесь можно будет увидеть безоаровых коз – критяне называют их КРИ КРИ, красивые 🤩 горные породы, много разных представителей местной флоры. Ущелье выходит к берегу Ливийского моря 🌊 в районе Агия Румели, поэтому кто выйдет быстро из ущелья, еще сможет покупаться в море и освежиться или пообедать в одной из местных таверн.
После обеда наша группа садится на корабль и отплывает в Хора Сфакион. В море мы находимся чуть более часа. Наш путь будет проходить по морю. Мы проплывем через изолированный и живописный курорт Лутро. По прибытию в Хора Сфакион садимся на наш автобус и выезжаем в обратную дорогу. Поздно вечером уставшие, но полные впечатлений, мы прибываем в отели.
Что входит
  • сбор участников поездки от Малии до Агии Пелагии
  • русскоговорящий сопровождающий на всем маршруте следования
  • транспортное обслуживание на комфортабельных туристических автобусах.
Что не входит
  • Билет в Ущелье
  • взрослый – 5 евро
  • дети до 15 лет бесплатно.
  • КОРАБЛИК ИЗ АГИЯ РУМЕЛИ В ХОРА СФАКИОН
  • взрослый – 10 ЕВРО
  • ребенок до 11 лет бесплатно
  • ребенок 11-15 лет 5 евро.
Начало и место завершения
🚩 ближайшая точка сбора к вашему отелю
Пешком по ущелью Самарья
Пешком по ущелью Самарья
Пешком по ущелью Самарья
Пешком по ущелью Самарья
Пешком по ущелью Самарья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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