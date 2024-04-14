Экскурсии от вашего отеля в Салониках

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Салониках на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Салоники
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
39 отзывов
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
100 за всё до 5 чел.
За закатом в Метеоры
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Круиз
8 часов
1 отзыв
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
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    не только историю, но и образование, гастрономию, что посмотреть в окрестностях с точками геолокации и много всего интересного и познавательного, чтобы проникнуться духом страны. В Салониках мы были впервые, да еще и на мой день рождения. Яна не только провела нам экскурсию, но и заказала столик в ресторане с потрясающим видом на море. Все прошло просто великолепно! Всем советую Яну, как гида!

  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
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    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • А
    Александр
    4 октября 2023
    За закатом в Метеоры
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
  • А
    Анна
    28 июля 2023
    Добро пожаловать в Салоники
    Нам очень понравилась экскурсия
  • А
    Анатолий
    18 октября 2022
    Морской круиз вдоль побережья Афона
    Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «От вашего отеля»

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  1. Добро пожаловать в Салоники
  2. За закатом в Метеоры
  3. Морской круиз вдоль побережья Афона
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июле 2024
Сейчас в Салониках в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 390. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Салониках (Греция 🇬🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «От вашего отеля», 67 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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