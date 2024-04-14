1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
€390 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
€290 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей14 апреля 2024Все понравилось. Время у нас было очень мало, поэтому попросили сжатый режим экскурсии, но общее впечатление о городе получили. Большое спасибо!
- ННаталья9 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия для знакомства с городом и его историей. Яна замечательный рассказчик, влюбленный в Грецию. Рассказ про Салоники включал
- ООльга19 января 2024Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
- BBerta8 ноября 2023Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
- ААлександр4 октября 2023Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
- ААнна28 июля 2023Нам очень понравилась экскурсия
- ААнатолий18 октября 2022Большое спасибо Никосу Леонову за интересный рассказ и отличную организацию поездки!
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «От вашего отеля»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июле 2024
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