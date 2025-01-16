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2 часа
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Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Завтра в 08:00
5 фев в 08:00
188€94 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
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Добро пожаловать в Салоники
Откройте для себя Салоники через историю и современность. Прогулка по памятникам и встреча с культурой города ждут вас
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
5 фев в 11:30
6 фев в 11:30
€100 за всё до 5 чел.
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2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Пешеходная экскурсия по центру города с дипломированным гидом
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
5 фев в 08:00
179€135 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис16 января 2025Спасибо Яне за интересную экскурсию по Салоникам☺️ Для многих этот город больше ассоциируется с курортом, но благодаря Яне мы открыли
- ССлава6 декабря 2024Огромное спасибо Яне за чудесную прогулку по городу, за наводки на вкусные места, за интересный нескучный рассказ об истории и о том, чем живет город сейчас. Очень рады знакомству! Рекомендую от всего сердца,❤️
- ММихаил12 октября 2024Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу. Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно. В общем рекомендую смело!
- ВВладимир26 сентября 2024Экскурсия хорошая
- ЯЯков20 августа 2024Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
- ННаталия10 августа 2024Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Из центра»
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