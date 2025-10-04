Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
«Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Пешеходная экскурсия по центру города с дипломированным гидом
Начало: В центре города
«Современное метро Салоник — мы не просто проедемся на метро, а увидим древний город, скрытый под землёй: археологические находки, улицы и постройки разных эпох, ставшие частью подземного пространства»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€99
€116 за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
«Вам интересно прогуляться по улицам еврейского квартала и услышать истории людей, которые жили здесь»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€99
€116 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ssasha4 октября 2025Илья - прекрасный гид, отлично владеет материалом, при этом не перегружает данными, но очень живо и ярко передает информацию, используя и свои собственные визуальные материалы. Спокойный и при этом насыщенный маршрут. Чувствуется любовь к городу Салоники. Рекомендуем!!!
- ННаталья9 августа 2025Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и невероятно увлечённый рассказчик. А
- ЮЮлия29 июля 2025Очень очень рекомендую!
Илиас прекрасно провел экскурсию: интересно, динамично, с большим количеством информации, и при этом живо и с чувством юмора.
И не менее важно, что он смог учесть наши личные просьбы и подстроиться под наши интересы.
И всё это на прекрасном языке.
Спасибо!
- ААнастасия5 июля 2025Большое спасибо Юле за возможность уехать от изнуряющей жары в горы, насладиться прекрасными видами, узнать множество исторических фактов, а также погрузиться в местные традиции маленькой деревушки в горах. Мы приятно провели время! Очень рады, что выбрали именно Юлю.
- ААнна6 июня 2025Потрясающая и необычная экскурсия! Узнали много нового об истории города и еврейского народа. Однозначно порекомендуем нашим друзьям, когда они приедут в чудесный город Салоники.
- ТТатьяна30 мая 2025Огромное спасибо Илиасу за замечательную экскурсию! Открыли для себя массу интересных фактов из истории Салоников. Илиас прекрасный рассказчик, даже наших
- ООльга28 апреля 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо Илиасу.
- ТТатьяна23 апреля 2025Благодарим Илиаса за прекрасную экскурсию. Много информации, грамотная речь, интересные факты и любовь к своему городу.
- ГГригорий18 марта 2025Мы с женой израильтяне и для нас важно еврейскоре наследие, тем более в таком городе как Салоники, где встретились европейские
- VValerii4 февраля 2025Юлія дуже добре знає свою справу. Нам все сподобалось. Я можу рекомендувати впевнено цього гіда.
Дякуємо.
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Улицы и переулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Салониках
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в феврале 2026
Сейчас в Салониках в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 289 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Салоников. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод