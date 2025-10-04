Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Салоников

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Салониках на русском языке, цены от €99, скидки до 15%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
На машине
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
«Мы прогуляемся по ее уютным улицам и выпьем чашечку кофе «эллинико» с панорамным видом на средневековый замок и Термаический залив»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€289 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Пешая
2 часа
-
15%
29 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Салоники
Пешеходная экскурсия по центру города с дипломированным гидом
Начало: В центре города
«Современное метро Салоник — мы не просто проедемся на метро, а увидим древний город, скрытый под землёй: археологические находки, улицы и постройки разных эпох, ставшие частью подземного пространства»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€99€116 за всё до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
2 часа
-
15%
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
«Вам интересно прогуляться по улицам еврейского квартала и услышать истории людей, которые жили здесь»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€99€116 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • s
    sasha
    4 октября 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья - прекрасный гид, отлично владеет материалом, при этом не перегружает данными, но очень живо и ярко передает информацию, используя и свои собственные визуальные материалы. Спокойный и при этом насыщенный маршрут. Чувствуется любовь к городу Салоники. Рекомендуем!!!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2025
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Мы с Юлией посетили Олимп и окрестности Салоники и остались в восхищении. Она настоящий профессионал и невероятно увлечённый рассказчик. А
    истории о мифах и реальных событиях, связанных с горой Олимп, были по-настоящему увлекательными и запоминающимися Благодаря ее глубоким знаниям и вниманию к деталям, восхождение стало не просто походом, а настоящим путешествием в историю и культуру. Так же, войдя в наше положение, доставила нас домой в другой город. Мы очень почерпнули многое нового для себя. Обязательно вернемся еще раз на Олимп и непременно к Юле. Спасибо за интересную экскурсию!

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Очень очень рекомендую!
    Илиас прекрасно провел экскурсию: интересно, динамично, с большим количеством информации, и при этом живо и с чувством юмора.
    И не менее важно, что он смог учесть наши личные просьбы и подстроиться под наши интересы.
    И всё это на прекрасном языке.
    Спасибо!
  • А
    Анастасия
    5 июля 2025
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Большое спасибо Юле за возможность уехать от изнуряющей жары в горы, насладиться прекрасными видами, узнать множество исторических фактов, а также погрузиться в местные традиции маленькой деревушки в горах. Мы приятно провели время! Очень рады, что выбрали именно Юлю.
  • А
    Анна
    6 июня 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Потрясающая и необычная экскурсия! Узнали много нового об истории города и еврейского народа. Однозначно порекомендуем нашим друзьям, когда они приедут в чудесный город Салоники.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Огромное спасибо Илиасу за замечательную экскурсию! Открыли для себя массу интересных фактов из истории Салоников. Илиас прекрасный рассказчик, даже наших
    детей (12 и 15 лет) ему удалось заинтересовать. Хорошо продуманный маршрут, чтобы познакомиться с городом. Эта экскурсия подойдёт и тем, кто в Салониках первый раз, а также и тем, кто уже бывал тут, но хочет узнать про город дополнительные и мало известные аспекты.

  • О
    Ольга
    28 апреля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо Илиасу.
  • Т
    Татьяна
    23 апреля 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Благодарим Илиаса за прекрасную экскурсию. Много информации, грамотная речь, интересные факты и любовь к своему городу.
  • Г
    Григорий
    18 марта 2025
    Еврейское наследие города Салоники
    Мы с женой израильтяне и для нас важно еврейскоре наследие, тем более в таком городе как Салоники, где встретились европейские
    евреи (ашкеназы), испанские изгнанники (сефарды) и местные общины (ромпниоты). Илиас великолепно владеет этой информацией и она привязана к городу,. к его улицам и переулкам. Илиас прекрасный специалист в области архртектуры. Любит свой город, это
    ощущается в каждом слове. Получили день, полный впечатлений, который останутся с нами на долгие времена. Спасибо, Илиас!!!

  • V
    Valerii
    4 февраля 2025
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Юлія дуже добре знає свою справу. Нам все сподобалось. Я можу рекомендувати впевнено цього гіда.
    Дякуємо.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников;
  2. Знакомьтесь, Салоники;
  3. Еврейское наследие города Салоники.
Какие места ещё посмотреть в Салониках
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в феврале 2026
Сейчас в Салониках в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 99 до 289 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Салоников. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод