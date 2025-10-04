читать дальше

истории о мифах и реальных событиях, связанных с горой Олимп, были по-настоящему увлекательными и запоминающимися Благодаря ее глубоким знаниям и вниманию к деталям, восхождение стало не просто походом, а настоящим путешествием в историю и культуру. Так же, войдя в наше положение, доставила нас домой в другой город. Мы очень почерпнули многое нового для себя. Обязательно вернемся еще раз на Олимп и непременно к Юле. Спасибо за интересную экскурсию!