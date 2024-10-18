скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
100€90 за всё до 5 чел.
скидка
40%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
340€204 за всё до 4 чел.
скидка
25%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
179€135 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККонстантин18 октября 2024Было все очень интересно. До сих пор обсуждаем полученную информацию. Илья даже помог в выборе гостиницы в Вереи и проводил до самого города.
- ММихаил12 октября 2024Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу. Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно. В общем рекомендую смело!
- ВВладимир26 сентября 2024Экскурсия хорошая
- ИИрина14 сентября 2024Замечательная экскурсия!!! Рекомендуем!!! Интересные исторические факты, оптимальный и продуманный маршрут по интересным местам и достопримечательностям города. Как оказалось Яна- гид с историческим
- ЯЯков20 августа 2024Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
- ННаталия10 августа 2024Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
- ВВладимир16 июля 2024Отличная экскурсия! Спасибо Яне!! Прекрасные знания гида и ее доброжелательность подкупают)) В Салониках бывал, город мне не понравился, взял экскурсию, чтобы поменять негативное впечатление, и Яне это удалось! Еще раз большое спасибо! Обязательно порекомендую экскурсию друзьям))
- ЕЕвгений12 июля 2024Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Салониках
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в ноябре 2024
Сейчас в Салониках в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 204 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Скидки в Салониках на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 40%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Греции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024