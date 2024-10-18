Экскурсии со скидкой в Салониках до 40%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Салониках на русском языке, цены от €90, скидки до 40%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Добро пожаловать в Салоники
Пешая
скидка
10%
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Салоники: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Салониками через их богатую историю и культуру. Узнайте о древних памятниках, современных традициях и повседневной жизни города
Начало: У вашего отеля в центре города или на площади Арис...
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
10090 за всё до 5 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
Пешая
скидка
40%
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
В часе езды от Салоников находится Вергина - место археологических открытий. Вы увидите гробницу отца Александра Великого, дворец и античный театр
Начало: В Вергине
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
340204 за всё до 4 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Пешая
скидка
25%
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие города Салоники
Осмыслить историю и культуру Салоник, а также их связь с многотысячным еврейским народом
Начало: Центр города Салоники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
179135 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    18 октября 2024
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Было все очень интересно. До сих пор обсуждаем полученную информацию. Илья даже помог в выборе гостиницы в Вереи и проводил до самого города.
  • М
    Михаил
    12 октября 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья прекрасный рассказчик, и чувствуется, что он любит свою работу. Настолько увлекся, что рассказывал нам еще час сверх времени программы, очень содержательно и интересно. В общем рекомендую смело!
  • В
    Владимир
    26 сентября 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Экскурсия хорошая
  • И
    Ирина
    14 сентября 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Замечательная экскурсия!!! Рекомендуем!!! Интересные исторические факты, оптимальный и продуманный маршрут по интересным местам и достопримечательностям города. Как оказалось Яна- гид с историческим
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    образованием и достаточным опытом экскурсионной работы у крупного туроператора! Помимо этого, легкий и приятный в общении человек, ответила на все наши дополнительные вопросы, которыми мы буквально засыпали Яну, в том числе о текущей жизни греков, порекомендовала: интересные локации из того что не успели в рамках экскурсии, где перекусить. Яна, спасибо огромное, не бросайте, у Вас здорово получается!!! 🤗🙏🏻

  • Я
    Яков
    20 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской.
    Содержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейскойСодержательная, интересная и комфортная прогулка по красивому городу. Гид рассказывает много фактов даже шире, чем история еврейской
  • Н
    Наталия
    10 августа 2024
    Еврейское наследие города Салоники
    Илья, спасибо за чудесную экскурсию! Почерпнули много интересного, увидели много удивительного. Благодаря вам и вашей любви к истории ваших города
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    и страны и вашему терпению с нашей сумбурной группой, мы чуть-чуть продвинулись по дороге узнавания и погружения в этот многовековой и многослойный колодец истории этой замечательной страны. Будем еще с Вами ездить на другие экскурсии с удовольствием!

  • В
    Владимир
    16 июля 2024
    Добро пожаловать в Салоники
    Отличная экскурсия! Спасибо Яне!! Прекрасные знания гида и ее доброжелательность подкупают)) В Салониках бывал, город мне не понравился, взял экскурсию, чтобы поменять негативное впечатление, и Яне это удалось! Еще раз большое спасибо! Обязательно порекомендую экскурсию друзьям))
  • Е
    Евгений
    12 июля 2024
    Вергина: погрузиться в мир Древней Македонии
    Очень довольны что посетили данную экскурсию. Не знали что в окрестностях Салоник есть такое интересное место как Вергина - раскопки
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    дворца Филиппа 2, погребальный курган превращенный в музей, с полностью сохранившейся могилой царя и отличный современный музей, построенный рядом. Все это открылось довольно недавно, видимо поэтому пока еще не известно в России. Для любителей истории и древности - однозначно обязательно к посещению. Гиду большое спасибо!

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Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в ноябре 2024
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