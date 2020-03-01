Исторические экскурсии в Салониках

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Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых

Павел
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Павел – ваш гид
На экскурсии вы посетите основные святыни Салоников и, неспешно прогуливаясь кварталами старого города, познакомитесь с историей зарождения христианства, распространения его на земле Македонии и в Европе.
От 118 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
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Православные святыни Салоников
Православные святыни Салоников

Из 4-х самых древних храмов Греции, 3-и находятся в Салониках. Всего же в городе — более 50-и православных святынь. В эпоху Византии город был одним из важных центров богословия в империи, сохраняя в неприкосновенности учения апостолов и строго следуя их заветам.

Программа

Мы посетим как наиболее значимые, так и неизвестные туристам храмы города:

  • Базилика святого великомученика Димитрия;
  • Панагия Ахропиитос;
  • Святая София;
  • Катакомбы Иоанна крестителя;
  • Панагия Халкеон;
  • Место первых проповедей апостола Павла;
  • Монастырь Влатадон.

Это далеко неполный перечень святынь, в которых нам предстоит побывать. А в переходах от храма к храму вы услышите сказ о том, как в Греции, родине философии с уникальной античной религией, произошло замещение веры и почему разрушались античные храмы, а олимпийские игры, театры и цирки были запрещены, как языческое наследие. Вы узнаете, отчего город на момент рождения равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия был двуязычным (греческий и славянский) и почему выбор патриарха Константинополя для миссионерства в Моравии пал именно на них.

Многочисленные мощи досточтимых святых, находящиеся в Салониках, как волшебная книга, страница за страницей поведают историю становления монотеистических догм в православии, дополняя местными артефактами и обрамляя дивными преданиями местных святых. Прикоснувшись к святым мощам, испытаем благодать, нисходившую от преподобных проповедников христианства, основоположников православной веры, которая сквозь века и тысячелетия пришла к нам с неизменным духом взаимной любви и заботы о ближнем.

Неповторимые архитектурные памятники периода иконоборчества откроют нам завесу страшной трагедии, расколовшей православный мир, остатки дворца императора, как немые свидетели поведают об убийстве 7000 горожан в правление Феодосия Великого, принявшего крещение в Салониках. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.

Православные святыни Салоников
Православные святыни Салоников
Православные святыни Салоников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Меня зовут Павел, я русскоязычный гид, проживающий в Салониках. В интересных подробностях познакомлю вас с историей любимого города, в котором имею удовольствие жить с 2001 года. Нестандартные экскурсии по северной Греции, увлекательные маршруты, аутентичные деревни, аппетитная кухня, дополненные историей и мифами помогут вам узнать Грецию изнутри, а возможно, и полюбить её, заразившись «вирусом» грекофилии, как и я.
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Панорамные виды, древние улочки и памятники Византийской эпохи
Верхний город Салоников – Ано Поли – идеален для пеших прогулок и существенно отличается от основного города архитектурой и атмосферой. Мы пройдем по знаковым памятникам истории и культуры Греции, проникнемся духом города среди живописных улочек, сделаем отличные фотографии с панорамной площадки у крепостной стены. И, конечно, я покажу вам любимые таверны жителей Салоников и неприметные магазинчики с местными деликатесами и винами.

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