Исторические экскурсии в Салониках

Удивительная история развития греческой религии, архитектурные особенности храмов и мощи святых
На экскурсии вы посетите основные святыни Салоников и, неспешно прогуливаясь кварталами старого города, познакомитесь с историей зарождения христианства, распространения его на земле Македонии и в Европе.
Из 4-х самых древних храмов Греции, 3-и находятся в Салониках. Всего же в городе — более 50-и православных святынь. В эпоху Византии город был одним из важных центров богословия в империи, сохраняя в неприкосновенности учения апостолов и строго следуя их заветам.
Программа
Мы посетим как наиболее значимые, так и неизвестные туристам храмы города:
Базилика святого великомученика Димитрия;
Панагия Ахропиитос;
Святая София;
Катакомбы Иоанна крестителя;
Панагия Халкеон;
Место первых проповедей апостола Павла;
Монастырь Влатадон.
Это далеко неполный перечень святынь, в которых нам предстоит побывать. А в переходах от храма к храму вы услышите сказ о том, как в Греции, родине философии с уникальной античной религией, произошло замещение веры и почему разрушались античные храмы, а олимпийские игры, театры и цирки были запрещены, как языческое наследие. Вы узнаете, отчего город на момент рождения равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия был двуязычным (греческий и славянский) и почему выбор патриарха Константинополя для миссионерства в Моравии пал именно на них.
Многочисленные мощи досточтимых святых, находящиеся в Салониках, как волшебная книга, страница за страницей поведают историю становления монотеистических догм в православии, дополняя местными артефактами и обрамляя дивными преданиями местных святых. Прикоснувшись к святым мощам, испытаем благодать, нисходившую от преподобных проповедников христианства, основоположников православной веры, которая сквозь века и тысячелетия пришла к нам с неизменным духом взаимной любви и заботы о ближнем.
Неповторимые архитектурные памятники периода иконоборчества откроют нам завесу страшной трагедии, расколовшей православный мир, остатки дворца императора, как немые свидетели поведают об убийстве 7000 горожан в правление Феодосия Великого, принявшего крещение в Салониках. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Салониках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 88 туристов
Меня зовут Павел, я русскоязычный гид, проживающий в Салониках. В интересных подробностях познакомлю вас с историей любимого города, в котором имею удовольствие жить с 2001 года. Нестандартные экскурсии по северной Греции, увлекательные маршруты, аутентичные деревни, аппетитная кухня, дополненные историей и мифами, помогут вам узнать Грецию изнутри, а возможно, и полюбить её, заразившись «вирусом» грекофилии, как и я.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
–
2
–
1
–
О
Оксана
Спасибо за познавательную экскурсию и очень интересный маршрут. Мы посетили основные святыни города и услышали исторический контекст событий. На все наши вопросы Павел охотно отвечал, обращал наше внимание на разные уникальные детали.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Павел великолепно совмещает в себе талант лектора, гида и рассказчика. Сложный материал поясняет очень структуриванно, и при этом легко, обладает обширными фоновыми знаниями, и при этом обращает внимание на детали. Спасибо большое за прекрасную экскурсию, очень рекомендую всем путешественника, которые хоть немного интересуются историей Византии и православия. Очень рада этой встрече. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Татьяна
Если вам интересна история и история религий в деталях и подробностях, то вам к Павлу. Павел обладает большим объёмом исторических знаний, может заинтересовать слушателя и вовлечь в предмет рассказа. И далее вы уже сможете вместе с ним проводить исторические параллели, делать выводы, погружаясь в пласты истории. Благодарю за экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Кирилл
Павел - отличный специалист. Имеет глубокие познания в истории архитектуры, в частности религиозной архитектуры. Рассказ был интересен, структурирован, подробен. Павел имел при себе наглядные материалы. Как уже было сказано, информация подается очень подробно: прорисовка фресок, тонкости архитектуры, иконография, глубокий исторический срез.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Экскурсия была очень насыщенная. У Павла не голова а кладезь познаний,фактов и информации. Объем информации полученой за пару часов можно сопоставить с недельным заточением в библиотеке. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Спасибо за чудесную экскурсию: увлекательно и познавательно, 10 из 10) Павел прекрасно владеет материалом, интересно рассказывает, углабляясь в те темы, которые наиболее интересны вам. Рекомендую 100%
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Салоников
Похожие экскурсии на «Православные святыни Салоников»