Исторические экскурсии в Салониках

На экскурсии вы посетите основные святыни Салоников и, неспешно прогуливаясь кварталами старого города, познакомитесь с историей зарождения христианства, распространения его на земле Македонии и в Европе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Из 4-х самых древних храмов Греции, 3-и находятся в Салониках. Всего же в городе — более 50-и православных святынь. В эпоху Византии город был одним из важных центров богословия в империи, сохраняя в неприкосновенности учения апостолов и строго следуя их заветам.

Программа

Мы посетим как наиболее значимые, так и неизвестные туристам храмы города:

Базилика святого великомученика Димитрия;

Панагия Ахропиитос;

Святая София;

Катакомбы Иоанна крестителя;

Панагия Халкеон;

Место первых проповедей апостола Павла;

Монастырь Влатадон.

Это далеко неполный перечень святынь, в которых нам предстоит побывать. А в переходах от храма к храму вы услышите сказ о том, как в Греции, родине философии с уникальной античной религией, произошло замещение веры и почему разрушались античные храмы, а олимпийские игры, театры и цирки были запрещены, как языческое наследие. Вы узнаете, отчего город на момент рождения равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия был двуязычным (греческий и славянский) и почему выбор патриарха Константинополя для миссионерства в Моравии пал именно на них.

Многочисленные мощи досточтимых святых, находящиеся в Салониках, как волшебная книга, страница за страницей поведают историю становления монотеистических догм в православии, дополняя местными артефактами и обрамляя дивными преданиями местных святых. Прикоснувшись к святым мощам, испытаем благодать, нисходившую от преподобных проповедников христианства, основоположников православной веры, которая сквозь века и тысячелетия пришла к нам с неизменным духом взаимной любви и заботы о ближнем.

Неповторимые архитектурные памятники периода иконоборчества откроют нам завесу страшной трагедии, расколовшей православный мир, остатки дворца императора, как немые свидетели поведают об убийстве 7000 горожан в правление Феодосия Великого, принявшего крещение в Салониках. Об этом и многом другом вы узнаете на экскурсии.