Индивидуальная экскурсия в Метеоры

Метеоры - это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем

Метеоры — это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем.

Где сила человеческого духа и стремление к познаниям привели к торжеству созидания и гармонии.

Средневековые православные монастыри Метеоры, расположенные на отвесных скалах Фессалийской равнины, по праву считаются одним из самых значимых исторических, православных и культурных объектов Греции.
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная экскурсия в Метеоры

Что вы увидите 🤩

  • Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
  • Каламбака — иконописная лавка
  • 2 действующих монастыря Метеоры
  • Фессалийская равнина
  • Метеорские скалы
Об экскурсии
Метеоры — это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем. Где сила человеческого духа и стремление к познаниям привели к торжеству созидания и гармонии. Средневековые православные монастыри Метеоры, расположенные на отвесных скалах Фессалийской равнины, по праву считаются одним из самых значимых исторических, православных и культурных объектов Греции.
Второй по значимости монастырский комплекс Греции (после монашеской республики Святой Афон) ежегодно привлекает большое количество путешественников со всего мира. И это не удивительно — монастыри Метеоры включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Интересным будет и посещение церкви Святой Параскевы в Темпийском ущелье, которое является уникальным природным объектом, где на протяжении веков происходили важнейшие геополитические события, во многом определившие ход истории.
Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.
Программа
07:00 Выезд из г. Салоники.
08:00 Техническая остановка (время примерное).
09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.
11:30 Каламбака – иконописная лавка.
12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).
15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.
17:00 Выезд в Салоники.
20:00 Возвращение в Салоники (время ориентировочное).
Организационные детали
  • Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) примерно 450 км;
  • Посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин — закрытые плечи и длинные брюки; у женщин — закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео);
  • Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
€600

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все переезды по программе на комфортабельном транспорте Mercedes Vito
  • Услуги русскоязычного водителя и гида.
Что не входит
  • Обед (в традиционной таверне, заказ и оплата согласно меню)
  • Входные билеты в монастыри (3 евро с человека в каждый).
Место начала и завершения
Белая башня, Салоники
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 7:00

Евгений Б.
Евгений Б.
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