Об экскурсии
Метеоры — это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем. Где сила человеческого духа и стремление к познаниям привели к торжеству созидания и гармонии. Средневековые православные монастыри Метеоры, расположенные на отвесных скалах Фессалийской равнины, по праву считаются одним из самых значимых исторических, православных и культурных объектов Греции.
Второй по значимости монастырский комплекс Греции (после монашеской республики Святой Афон) ежегодно привлекает большое количество путешественников со всего мира. И это не удивительно — монастыри Метеоры включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.
Интересным будет и посещение церкви Святой Параскевы в Темпийском ущелье, которое является уникальным природным объектом, где на протяжении веков происходили важнейшие геополитические события, во многом определившие ход истории.
Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.
Программа
07:00 Выезд из г. Салоники.
08:00 Техническая остановка (время примерное).
09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.
11:30 Каламбака – иконописная лавка.
12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).
15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.
17:00 Выезд в Салоники.
20:00 Возвращение в Салоники (время ориентировочное).
Организационные детали
- Общий километраж экскурсии (с выездом из г. Салоники) примерно 450 км;
- Посещение церквей/монастырей предусматривает определенный тип одежды: у мужчин — закрытые плечи и длинные брюки; у женщин — закрытые плечи и декольте, юбка ниже колена (можно повязать парео);
- Программа маршрута может быть изменена по независящим от компании причинам (форс-мажор), погодным условиям и на усмотрение гида при необходимости.