Об экскурсии

Метеоры — это место, где божий промысел встречается с уникальным природным пейзажем. Где сила человеческого духа и стремление к познаниям привели к торжеству созидания и гармонии. Средневековые православные монастыри Метеоры, расположенные на отвесных скалах Фессалийской равнины, по праву считаются одним из самых значимых исторических, православных и культурных объектов Греции.

Второй по значимости монастырский комплекс Греции (после монашеской республики Святой Афон) ежегодно привлекает большое количество путешественников со всего мира. И это не удивительно — монастыри Метеоры включены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Интересным будет и посещение церкви Святой Параскевы в Темпийском ущелье, которое является уникальным природным объектом, где на протяжении веков происходили важнейшие геополитические события, во многом определившие ход истории.

Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.

Программа

07:00 Выезд из г. Салоники.

08:00 Техническая остановка (время примерное).

09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.

11:30 Каламбака – иконописная лавка.

12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).

15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.

17:00 Выезд в Салоники.

20:00 Возвращение в Салоники (время ориентировочное).

Организационные детали