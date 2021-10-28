Найдено 3 экскурсии в категории « Метеоры » в Салониках на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье Начало: Белая башня, Салоники Расписание: Ежедневно в 7:00 € 600 за всё до 6 чел. 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 2 отзыва Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции Начало: Белая башня, Салоники Расписание: По средам в 07:00 € 100 за человека Индивидуальная 12 часов Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники) Расписание: Ежедневно в 7:00 от € 600 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Салоников Последние отзывы на экскурсии О Оксана Мини-групповая экскурсия в Метеоры Отличная экскурсия. Незабываемые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Метеоры»

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