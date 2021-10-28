1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€600 за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
€100 за человека
Индивидуальная
12 часов
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €600 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана28 октября 2021Отличная экскурсия. Незабываемые впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «Метеоры»
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Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
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