Об экскурсии

Однодневная экскурсия в Метеоры — прекрасная возможность увидеть головокружительные пейзажи и прикоснуться к величию православных традиций Греции.

Метеоры, после Афона, самый большой и постоянно действующий со времени основания до сегодняшнего дня, монастырский комплекс в Греции. Из исторических свидетельств можно сделать вывод, что монастырей Метеоры было всего тридцать. Из них шесть до сих пор действуют и принимают большое количество паломников. Но есть также много небольших заброшенных монастырей, большинство из которых были основаны в XIV веке.

В 1989 году ЮНЕСКО внесла монастыри Метеоры в Список всемирного наследия как культурный и природный объект особой важности.

Что впечатляет посетителя Метеор? В первую очередь — огромные тёмные скалы, которые возвышаются на равнине прямо над городом Каламбака и живописным посёлком Кастраки. Самое удивительное, что это неповторимое место не упоминалось ни в текстах древних историков и авторов, ни в мифологии.

Уникальный ландшафт Метеор — результат геологических изменений и перемещений коры земли, происходящих на протяжении миллионов лет.

Программа

07:00 Выезд из г. Салоники.

08:00 (примерно) Техническая остановка.

09:30 Церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье.

11:30 Каламбака – иконописная лавка.

12:30 – 15:30 Посещение двух действующих монастырей (зависит от дня недели).

15:45 – 16:45 Остановка на обед в традиционной таверне.

17:00 Выезд в Салоники.

20:00 (примерно) Возвращение в Салоники.

Интересные факты:

Возраст Метеорских скал — примерно 60 миллионов лет;

До 1920 года строительные материалы, продовольствие и самих монахов на вершины Метеорских скал поднимали в специальных сетях при помощи лебёдки;

С 1988 года монастыри Метеоры внесены в список наследия ЮНЕСКО;

Метеоры ежегодно посещают до полутора миллиона туристов;

Несмотря на свою уникальность Метеорские скалы не упоминаются в текстах древних историков и авторов.

Важная информация: