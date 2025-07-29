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Батуми: влюбиться раз и навсегда

Путешествие в Батуми - это шанс увидеть легендарные места, вдохновившие великих поэтов и художников. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя город
Батуми - это город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Грузия, воспетая в мифах, привлекает своей культурой и богатым наследием. Здесь творили великие писатели и художники, а сегодня
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каждый уголок города хранит свои тайны.

Памятник Али и Нино, пиратская история и советские фильмы - лишь малая часть того, что ожидает вас на экскурсии. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история Батуми
  • 🏛 Европейская архитектура
  • 🎨 Вдохновение великих художников
  • 📸 Места съемок советских фильмов
  • 📚 Легенды и мифы Грузии
  • 🗿 Памятник Али и Нино

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Батуми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а город оживает от туристов. В октябре и апреле также можно насладиться комфортной погодой, избегая пикового сезона. Зимой, с ноября по март, Батуми менее загружен, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные дожди.
Сейчас июль — это идеальное время.
Батуми: влюбиться раз и навсегда
Батуми: влюбиться раз и навсегда
Батуми: влюбиться раз и навсегда
Ближайшие даты:
29
июл30
июл31
июл1
авг2
авг3
авг4
авг
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Памятник Али и Нино

Описание экскурсии

Удивительный город Грузии

Позвольте мне представить вам один из самых удивительных городов в мире — Батуми. Этот город, описанный в мифах Древней Греции как Колхида, стал местом, куда Аргонавты отправились в поисках Золотого Руна. Здесь также находилась скала, к которой был прикован Прометей, похитивший огонь у богов.

Вдохновение для творцов

Грузия продолжает вдохновлять поэтов, художников и писателей. Здесь творили такие великие личности, как:

  • Михаил Булгаков
  • Сергей Есенин
  • Максим Горький
  • Антон Чехов
  • Михаил Лермонтов
  • Борис Пастернак

Не забудем и о художнике-маринисте Айвазовском, который оставил после себя бессмертные полотна.

Пиратская история Батуми

Вы узнаете о захватывающей пиратской истории Батуми. Я расскажу вам о памятнике Али и Нино и поделюсь уникальной историей его создания, которая не так известна туристам.

Советское наследие

Мы также вспомним советские фильмы, которые были сняты в этом городе. Найдем места реальных съемок и сделаем фотографии с тех же ракурсов, где когда-то работали режиссеры. Это будет отличная возможность вспомнить бессмертные фразы из любимых фильмов.

Секреты города

И, конечно, я поделюсь с вами множеством интересных фактов, о которых местные гиды предпочитают умалчивать, а приезжие просто не знают. Откройте для себя Батуми и его удивительные тайны!

Ежедневно в 10:30

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча возле Канатной Дороги Арго
Завершение: Порт Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная - не забываем про легкую и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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