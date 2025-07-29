Батуми: влюбиться раз и навсегда

Путешествие в Батуми - это шанс увидеть легендарные места, вдохновившие великих поэтов и художников. Присоединяйтесь к экскурсии и откройте для себя город
Батуми - это город, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Грузия, воспетая в мифах, привлекает своей культурой и богатым наследием. Здесь творили великие писатели и художники, а сегодня читать дальше
каждый уголок города хранит свои тайны.
Памятник Али и Нино, пиратская история и советские фильмы - лишь малая часть того, что ожидает вас на экскурсии. Это путешествие обещает быть насыщенным и запоминающимся
6 причин купить эту экскурсию
🌟 Уникальная история Батуми
🏛 Европейская архитектура
🎨 Вдохновение великих художников
📸 Места съемок советских фильмов
📚 Легенды и мифы Грузии
🗿 Памятник Али и Нино
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Батуми - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а город оживает от туристов. В октябре и апреле также можно насладиться комфортной погодой, избегая пикового сезона. Зимой, с ноября по март, Батуми менее загружен, но стоит учитывать прохладную погоду и возможные дожди.
Позвольте мне представить вам один из самых удивительных городов в мире — Батуми. Этот город, описанный в мифах Древней Греции как Колхида, стал местом, куда Аргонавты отправились в поисках Золотого Руна. Здесь также находилась скала, к которой был прикован Прометей, похитивший огонь у богов.
Вдохновение для творцов
Грузия продолжает вдохновлять поэтов, художников и писателей. Здесь творили такие великие личности, как:
Михаил Булгаков
Сергей Есенин
Максим Горький
Антон Чехов
Михаил Лермонтов
Борис Пастернак
Не забудем и о художнике-маринисте Айвазовском, который оставил после себя бессмертные полотна.
Пиратская история Батуми
Вы узнаете о захватывающей пиратской истории Батуми. Я расскажу вам о памятнике Али и Нино и поделюсь уникальной историей его создания, которая не так известна туристам.
Советское наследие
Мы также вспомним советские фильмы, которые были сняты в этом городе. Найдем места реальных съемок и сделаем фотографии с тех же ракурсов, где когда-то работали режиссеры. Это будет отличная возможность вспомнить бессмертные фразы из любимых фильмов.
Секреты города
И, конечно, я поделюсь с вами множеством интересных фактов, о которых местные гиды предпочитают умалчивать, а приезжие просто не знают. Откройте для себя Батуми и его удивительные тайны!
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Экскурсия пешеходная - не забываем про легкую и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.