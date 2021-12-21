Канатная дорога «Арго» – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Канатная дорога «Арго»» в Батуми, цены от $90. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Беззаботный Батуми
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Беззаботный Батуми
Начало: Я встречу Вас у гостиницы
Расписание: каждый день в 10-00
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
$148 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Батуми
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Батуми
Начало: Ул. горгасали 125 Батуми, Грузия (Или ваш отель)
Расписание: 7 дней в неделю в 09:00
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
от $90 за всё до 2 чел.
Батуми и его живописные бульвары
Пешая
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: ежедневно в 10:00
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
$160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    21 декабря 2021
    Беззаботный Батуми
    Невероятно познавательно, увлекательно, атмосферно и гостеприимно.
  • А
    Анна
    29 августа 2021
    Беззаботный Батуми
    Прекрасная экскурсия, советую всем, кто посещает этот город!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Канатная дорога «Арго»»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
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  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Парк Мачахела
  6. Старый город
  7. Водопад и мост Махунцети
  8. Набережная
  9. Пещера Прометея
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в ноябре 2024
Сейчас в Батуми в категории "Канатная дорога «Арго»" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 160. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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