6 часов
Индивидуальная
«Шекветили и парк развлечений Цицинатела» - тур для всей семьи
Начало: Мы заберем вас из отеля
«Парк аттракционов «Цицинатела» В конце мы отправимся в грузинский «мини-диснейленд» — парк развлечений Цицинатела»
Расписание: Ежедневно
4 мар в 09:00
5 мар в 09:00
$45 за человека
5 часов
Групповая
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Начало: Точное место встречи узнаете после бронирования
«И в завершение — парк аттракционов «Цицинатела», грузинский «мини-Диснейленд»»
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
$53 за человека
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на яхте
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: По согласованию.
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от $100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNata14 июня 2023Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городуРада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Развлечения»
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