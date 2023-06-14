N Nata

Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу

Рада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.