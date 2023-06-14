Развлечения в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Батуми, цены от $45. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
«Шекветили и парк развлечений Цицинатела» - тур для всей семьи
Пешая
6 часов
Индивидуальная
«Шекветили и парк развлечений Цицинатела» - тур для всей семьи
Начало: Мы заберем вас из отеля
«Парк аттракционов «Цицинатела» В конце мы отправимся в грузинский «мини-диснейленд» — парк развлечений Цицинатела»
Расписание: Ежедневно
4 мар в 09:00
5 мар в 09:00
$45 за человека
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Пешая
На автобусе
5 часов
Групповая
Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
Начало: Точное место встречи узнаете после бронирования
«И в завершение — парк аттракционов «Цицинатела», грузинский «мини-Диснейленд»»
Расписание: Время начала экскурсии согласовывается заранее.
2 мая в 09:00
3 мая в 09:00
$53 за человека
Прогулка на яхте
На яхте
30 минут
Водная прогулка
Прогулка на яхте
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: По согласованию.
Завтра в 09:00
3 мар в 09:00
от $100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nata
    14 июня 2023
    Развлекательный дневной Батуми и вечерняя прогулка по городу
    Рада, что для нашего тура выбрали именно эту компанию, все очень понравилось. Тур был отличный. Водитель Каха - человек душа, Гид Акакий - профессионал своего дела, приятно, кода отдых удался. Рекомендую и сами еще обязательно обратимся в эту компанию.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Развлечения»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Шекветили и парк развлечений Цицинатела» - тур для всей семьи
  2. Сказка Батуми: 4 классных парка за 1 день
  3. Прогулка на яхте
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Площадь Пьяцца
  4. Водопад Махунцети
  5. Старый город
  6. Парк Мачахела
  7. Водопад и мост Махунцети
  8. Набережная
  9. Пещера Прометея
  10. Мартвильский каньон
Сколько стоит экскурсия по Батуми в марте 2025
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