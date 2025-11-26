Морской бриз и первые впечатления Как только вы устроитесь на борту, свежий солёный ветер Чёрного моря мягко коснётся лица, мгновенно унося остатки усталости. Мотор оживает, и катер плавно отходит от берега, оставляя за собой шлейф белой пены. Панорамы Батуми с воды Город постепенно удаляется, открывая небесно‑синие просторы моря. Шум волн и лёгкое ускорение создают атмосферу покоя и свободы. Вы видите Башню алфавита, возвышающуюся над горизонтом, и яркое Колесо обозрения, добавляющее пейзажу игривых красок. Над головой кружат чайки, а солнечные блики танцуют на волнах. Незабываемые минуты За 12 минут вы почувствуете, как город и море переплетаются в единой картине. Это короткое, но насыщенное путешествие подарит ощущение лёгкости, свежести и ярких эмоций. Вернувшись в порт, вы увезёте с собой впечатления об одной из самых необычных прогулок вдоль очаровательного побережья Батуми. Важная информация: Запрещено:

• Напитки в транспорте Важно знать перед поездкой:

• На проведение активности могут повлиять сильный ветер или дождь Не подходит для:

Людей, склонных к укачиванию.