Отправьтесь на увлекательную 12‑минутную прогулку на катере по Чёрному морю.
Почувствуйте свежий бриз, полюбуйтесь панорамой Батуми и его достопримечательностями с новой, морской перспективы.
Описание водной прогулки
Морской бриз и первые впечатления Как только вы устроитесь на борту, свежий солёный ветер Чёрного моря мягко коснётся лица, мгновенно унося остатки усталости. Мотор оживает, и катер плавно отходит от берега, оставляя за собой шлейф белой пены. Панорамы Батуми с воды Город постепенно удаляется, открывая небесно‑синие просторы моря. Шум волн и лёгкое ускорение создают атмосферу покоя и свободы. Вы видите Башню алфавита, возвышающуюся над горизонтом, и яркое Колесо обозрения, добавляющее пейзажу игривых красок. Над головой кружат чайки, а солнечные блики танцуют на волнах. Незабываемые минуты За 12 минут вы почувствуете, как город и море переплетаются в единой картине. Это короткое, но насыщенное путешествие подарит ощущение лёгкости, свежести и ярких эмоций. Вернувшись в порт, вы увезёте с собой впечатления об одной из самых необычных прогулок вдоль очаровательного побережья Батуми. Важная информация: Запрещено:
• Напитки в транспорте Важно знать перед поездкой:
• На проведение активности могут повлиять сильный ветер или дождь Не подходит для:
Людей, склонных к укачиванию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник «Али и Нино»
- Колесо обозрения
- Башня алфавита
- Батумский бульвар
- Парк Чудес
- Современные здания и высотки
Что включено
- Особые, эксклюзивные впечатления в Батуми
- Частная 12‑минутная прогулка на катере по Чёрному морю
- Встреча и сопровождение организатором/гидом
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
Место начала и завершения?
MJ4V+9C5 Батуми, Грузия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Батуми
