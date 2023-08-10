S Stepanbe

«Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на кораблике

Экскурсия понравилась, гид очень интересно рассказывал о достопримечательностях города. Узнал много нового и посетил места, которые не знал раньше. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Батуми и его истории!