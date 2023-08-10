8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Беззаботный Батуми
Начало: Я встречу Вас у гостиницы
Расписание: каждый день в 10-00
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
$148 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Батуми
Начало: Ул. горгасали 125 Батуми, Грузия (Или ваш отель)
Расписание: 7 дней в неделю в 09:00
Завтра в 09:00
3 ноя в 09:00
от $90 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: ежедневно в 10:00
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
$160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SStepanbe10 августа 2023«Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на корабликеЭкскурсия понравилась, гид очень интересно рассказывал о достопримечательностях города. Узнал много нового и посетил места, которые не знал раньше. Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Батуми и его истории!
- ТТатьяна27 июля 2022«Знакомство с Батуми»: Пешеходная экскурсия + прогулка на корабликеСпасибо Кате!! Экскурсия интересная, позновательная)) прекрасно, что попала на неё в первый день)) Катя показала центр, достопримечательности, рассказала о городе, посоветовала рестораны и другие интересные места!! Рекомендую
- ИИван21 декабря 2021Невероятно познавательно, увлекательно, атмосферно и гостеприимно.
- ААнна29 августа 2021Прекрасная экскурсия, советую всем, кто посещает этот город!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Скульптура Али и Нино»
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