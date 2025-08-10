Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми, путешествие во времени
Исследуйте исторические улицы Батуми, узнавая их старые имена и тайны. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя город заново
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$55 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Частная прогулка на катере-автомобиле вдоль побережья Батуми
Начало: MJ4V+9C5 Батуми, Грузия
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
$152.17 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: Ежедневно в 10:00
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$360 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита10 августа 2025Потрясающее впечатление от экскурсии по старому Батуми, профессиональный гид, погружение в историю города, перекликающееся с сегодняшним днем! Очень благодарны за содержательность и наполненность экскурсии.
- ЕЕвгений31 июля 2025Очень интересная экскурсия по закоулкам Старого Батуми.
Спасибо Павлу за увлекательное путешествие в прошлое этого прекрасного города!
- ММарина28 июля 2025Отличная экскурсия! Павел рассказывает интересные факты о городе, показывает исторические фотографии мест, где проходит маршрут. Когда пойдёте на экскурсию, не забывайте головные уборы и воду.
- ССветлана21 июля 2025Павел огромный молодец
Экскурсия насыщенная и в то же время ненагруженная
Профессионал своего дела
- ППантелеева18 июля 2025Огромная благодарность Павлу за невероятно насыщенную, познавательную экскурсию! Он создал для нас целую палитру образов Батуми - от османской деревни
- ААлександр14 июля 2025Отличный гид, весёлый, грамотная речь, интересно рассказывает. Прогулка не тяжёлая, даже в жару маршрут в основном проходит в тени.
- ААлександра10 июля 2025Отличная экскурсия! Очень эрудированный гид. Узнали много интересного об истории Батуми. Рекомендую!
- ЮЮлия3 июля 2025Вітаю
Все сподобалось,Павел приємна людина в спілкуванні.
Доступно розповідав про старе місто Батумі. Раджу звертатися до нього, бо він з цікавістю розповідає,і видно що це дійсно його справа.
- УУльяна29 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Павел замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, делает интересные акценты, знает очень много любопытных фактов. Мы остались очень довольны
- ААлина21 июня 2025Думали, будет просто экскурсия, а в итоге получили бонусом крутую турецкую столовую. Я считаю, бонус крайне достойный. P.S. Пахлава реально вкусная)
- ННадежда1 июня 2025We truly enjoyed the tour with Pavel, even though it wasn’t our first time in Batumi! He was incredibly knowledgeable
- ЕЕлена13 мая 2025Экскурсия понравилась, спасибо большое Павлу за интересный рассказ об истории Батуми.
- ООльгаЗахарова3 мая 2025Замечательная, очень познавательная экскурсия! Много разносторонней информации в иллюстрациях и наглядных примерах. Хорошо выбран маршрут. В результате получилась прогулка с знающим и любящим Батуми приятным человеком. Однозначно рекомендую Павла, как большого профессионала и хорошего рассказчика!
- ТТатьяна30 апреля 2025Нам очень понравился принцип построения экскурсии. Павел очень хорошо коммуницирует, во время рассказа задает вопросы, с интересом выслушивает наши версии
