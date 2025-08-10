Мои заказы

Башня Алфавит – экскурсии в Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Алфавит» в Батуми, цены от $55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Батуми, путешествие во времени
Пешая
2 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми, путешествие во времени
Исследуйте исторические улицы Батуми, узнавая их старые имена и тайны. Погрузитесь в атмосферу прошлого и откройте для себя город заново
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
24 авг в 09:00
25 авг в 09:00
$55 за всё до 5 чел.
Частная прогулка на катере-автомобиле вдоль побережья Батуми
На катере
12 минут
Водная прогулка
Частная прогулка на катере-автомобиле вдоль побережья Батуми
Начало: MJ4V+9C5 Батуми, Грузия
Завтра в 10:00
23 авг в 10:00
$152.17 за всё до 2 чел.
Батуми и его живописные бульвары
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: Ежедневно в 10:00
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
$360 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    10 августа 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Потрясающее впечатление от экскурсии по старому Батуми, профессиональный гид, погружение в историю города, перекликающееся с сегодняшним днем! Очень благодарны за содержательность и наполненность экскурсии.
  • Е
    Евгений
    31 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Очень интересная экскурсия по закоулкам Старого Батуми.
    Спасибо Павлу за увлекательное путешествие в прошлое этого прекрасного города!
  • М
    Марина
    28 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Отличная экскурсия! Павел рассказывает интересные факты о городе, показывает исторические фотографии мест, где проходит маршрут. Когда пойдёте на экскурсию, не забывайте головные уборы и воду.
  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Павел огромный молодец
    Экскурсия насыщенная и в то же время ненагруженная
    Профессионал своего дела
  • П
    Пантелеева
    18 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Огромная благодарность Павлу за невероятно насыщенную, познавательную экскурсию! Он создал для нас целую палитру образов Батуми - от османской деревни
    читать дальше

    до современного города, показал не только явную, но и скрытую от взгляда туриста сторону старого Батуми, да еще и посоветовал, что почитать! Давно не получала такого восторга от экскурсий!! Если вы любознательны, очень рекомендую!!

  • А
    Александр
    14 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Отличный гид, весёлый, грамотная речь, интересно рассказывает. Прогулка не тяжёлая, даже в жару маршрут в основном проходит в тени.
  • А
    Александра
    10 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Отличная экскурсия! Очень эрудированный гид. Узнали много интересного об истории Батуми. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    3 июля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Вітаю
    Все сподобалось,Павел приємна людина в спілкуванні.
    Доступно розповідав про старе місто Батумі. Раджу звертатися до нього, бо він з цікавістю розповідає,і видно що це дійсно його справа.
  • У
    Ульяна
    29 июня 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Экскурсия очень понравилась! Павел замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, делает интересные акценты, знает очень много любопытных фактов. Мы остались очень довольны
  • А
    Алина
    21 июня 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Думали, будет просто экскурсия, а в итоге получили бонусом крутую турецкую столовую. Я считаю, бонус крайне достойный. P.S. Пахлава реально вкусная)
  • Н
    Надежда
    1 июня 2025
    Батуми, путешествие во времени
    We truly enjoyed the tour with Pavel, even though it wasn’t our first time in Batumi! He was incredibly knowledgeable
    читать дальше

    and shared unique insights that gave us a fresh perspective on the city. His great sense of humor and positive attitude made the experience both informative and fun. We would definitely recommend Pavel to anyone looking to explore Batumi from a different angle!

  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Экскурсия понравилась, спасибо большое Павлу за интересный рассказ об истории Батуми.
  • О
    ОльгаЗахарова
    3 мая 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Замечательная, очень познавательная экскурсия! Много разносторонней информации в иллюстрациях и наглядных примерах. Хорошо выбран маршрут. В результате получилась прогулка с знающим и любящим Батуми приятным человеком. Однозначно рекомендую Павла, как большого профессионала и хорошего рассказчика!
  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2025
    Батуми, путешествие во времени
    Нам очень понравился принцип построения экскурсии. Павел очень хорошо коммуницирует, во время рассказа задает вопросы, с интересом выслушивает наши версии
    читать дальше

    и подводит к правильному ответу. Это доставляет радость открытия и способствует закреплению базовой информации об истории города. Все очень структурировано, занимательно, кроме того с легким юмором и иронией. Вы не услышите многочисленных фактов, которые также легко забываются, но у вас будет создан образ города в прошлом, настоящем и даже будущем. И теперь я никогда не забуду, что Батуми вошел в состав Российской империи именно в 1878 году, в год рождения Сталина (этот факт как раз меня и поразил в книге О. Хлевнюка о Сталине). Еще раз спасибо Павлу, небанально, исторически точно, запоминающе. Рекомендую.

