и подводит к правильному ответу. Это доставляет радость открытия и способствует закреплению базовой информации об истории города. Все очень структурировано, занимательно, кроме того с легким юмором и иронией. Вы не услышите многочисленных фактов, которые также легко забываются, но у вас будет создан образ города в прошлом, настоящем и даже будущем. И теперь я никогда не забуду, что Батуми вошел в состав Российской империи именно в 1878 году, в год рождения Сталина (этот факт как раз меня и поразил в книге О. Хлевнюка о Сталине). Еще раз спасибо Павлу, небанально, исторически точно, запоминающе. Рекомендую.