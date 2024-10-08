2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми, путешествие во времени
Начало: Улица Важа Пшавела, 45
Расписание: Начало экскурсии в 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$43 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авто-сити-тур по окрестностям Батуми
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 15:00
1 мар в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Батуми и его окрестности
Начало: Драматический театр
Расписание: Ежедневно в 10:00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$35 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Батуми и его живописные бульвары
Начало: Площадь Пьяцца
Расписание: Ежедневно в 10:00
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
$360 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей8 октября 2024Крайне увлекательная прогулка по знаковым для города местам, сопровождаемая интересными историями, легендами и фактами. Большое спасибо нашему гиду Павлу. Очень рекомендую.
- EELENA18 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Павлу за прогулку по Батуми!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Набережная Батуми»
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