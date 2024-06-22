Приглашаю в увлекательное путешествие к красивейшим местам Западной Грузии! Вы посетите исторические достопримечательности и природные красоты региона.
Полюбуетесь интерьерами прекрасного дворца мегрельских правителей, увидите захватывающую Ингурскую ГЭС, многовековую Сванскую башню и уникальный металлический мост.
Полюбуетесь интерьерами прекрасного дворца мегрельских правителей, увидите захватывающую Ингурскую ГЭС, многовековую Сванскую башню и уникальный металлический мост.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани — и погуляете по чудесному парку.
- В музее дворца ознакомитесь с предметами быта прошлых веков, коллекцией оружия и живописи. А ещё увидите посмертную маску Наполеона.
- Отправитесь к плотине Ингурской ГЭС и узнаете историю её строительства и эксплуатации. Подниметесь повыше на плотину и восхититесь завораживающими видами гор.
- Из окна автомобиля увидите одну из Сванских башен и услышите, как и для чего их строили в 8–13 веках.
- Рассмотрите металлический мост — чудо инженерной задумки. Сооружение выглядит необычно — мы сделаем остановку, чтобы сфотографировать его.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты во дворец Дадиани — 12 лари/взрослый, 2 лари/детский; услуги местного гида музея — 30 лари; услуги местного гида ГЭС — 150 лари; еда — по желанию.
- Мы можем забрать вас в Батуми, Чакви, Кобулети и Уреки.
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Prius. По запросу для большего комфорта можем провести экскурсию на минивэне Mazda MPV. Детали и цены уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каха — ваша команда гидов в Батуми
Провели экскурсии для 114 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма 9 лет и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, природу,Задать вопрос
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