Каха — ваша команда гидов в Батуми

Провели экскурсии для 114 туристов

читать дальше любим общаться с людьми и стараемся найти подход к каждому гостю. Внимательно изучаем все пожелания и стараемся предлагать то, что вас действительно заинтересует, порадует, скрасит ваш день и наполнит только положительными эмоциями.

Привет, друзья! Меня зовут Каха, я родился и вырос в Батуми. Мы с супругой работаем в сфере туризма 9 лет и являемся лицензированными гидами Аджарии. Очень любим активный отдых, природу,