1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«Отправитесь к плотине Ингурской ГЭС и узнаете историю её строительства и эксплуатации»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС, где вы узнаете об истории строительства этого уникального сооружения, и об эксплуатации в настоящее время»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯрослава13 ноября 2023Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «ГЭС»
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