Экскурсии на ГЭС из Батуми

Найдено 3 экскурсии в категории «ГЭС» в Батуми, цены от €185. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«Отправитесь к плотине Ингурской ГЭС и узнаете историю её строительства и эксплуатации»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 185 за всё до 5 чел.
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС, где вы узнаете об истории строительства этого уникального сооружения, и об эксплуатации в настоящее время»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «ГЭС»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
  2. Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
  3. Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "ГЭС" можно забронировать 3 экскурсии от 185 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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