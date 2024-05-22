1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам
Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии
Начало: Возле канатной дороги Арго
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Дворец князей Дадиани в Зугдиди»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани — и погуляете по чудесному парку»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €185 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани, и погуляете по прекрасному парку»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья22 мая 2024Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев
- ЯЯрослава13 ноября 2023Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дворцы, замки и особняки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Батуми на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 2 ⭐ отзыва, цены от €150. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август