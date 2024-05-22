читать дальше и хитросплетениях их судеб. Очень понравилось, что Галина захватила с собой фотографии и изображения того, как выглядели дачи раньше. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии!:)

Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев