Замки, дворцы и особняки Батуми

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Батуми, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дачный Батуми: истории приморских усадеб
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Дачный Батуми: путешествие по историческим усадьбам
Откройте для себя роскошь и тайны старинных дач Батуми, погрузитесь в атмосферу прошлого в уникальной экскурсии
Начало: Возле канатной дороги Арго
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 10 чел.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Начало: У вашего отеля в Батуми
«Дворец князей Дадиани в Зугдиди»
19 июня в 08:00
20 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани — и погуляете по чудесному парку»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 185 за всё до 5 чел.
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Индивидуальная
12 часов
Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Начало: Забираю от места Вашего проживания
«Вы посетите изящный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани, и погуляете по прекрасному парку»
22 июня в 07:00
26 июня в 07:00
от $200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    22 мая 2024
    Дачный Батуми: истории приморских усадеб
    Это была захватывающая экскурсия, Галина - прекрасный гид, она много и очень интересно рассказала о старых дачах, об истории владельцев
    читать дальше

    и хитросплетениях их судеб. Очень понравилось, что Галина захватила с собой фотографии и изображения того, как выглядели дачи раньше. Я очень рада, что побывала на этой экскурсии!:)

  • Я
    Ярослава
    13 ноября 2023
    Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
    Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Дачный Батуми: истории приморских усадеб
  2. Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
  3. Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
  4. Путешествие на Ингурскую ГЭС и Дворец князей Дадиани
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
Сейчас в Батуми в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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