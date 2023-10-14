Я открою для вас две потрясающие грузинские достопримечательности. Вы побываете во дворце князей Мергелии, который поразит вас изяществом интерьера и артефактами, сохранившимися в нём. Подниметесь на плотину Ингурской ГЭС и восхититесь завораживающими видами. Также я отвезу вас в один из лучших ресторанов и познакомлю с местной кухней.

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Описание

Что вас ожидает

Дворец князей Дадиани в Зугдиди

Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.

После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.

Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище

Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.

Дополнительные расходы

Обед по меню: ~$10/чел

Билет в музей: $4/чел.

Посещение ГЭС: $4/чел.

Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.