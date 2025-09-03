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Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС

Откройте для себя величие дворца князей Дадиани и мощь Ингурской ГЭС. Насладитесь видами гор и местной кухней
Индивидуальная экскурсия включает посещение дворца князей Дадиани в Зугдиди и Ингурской ГЭС.

В дворце вы увидите богатую коллекцию артефактов, включая посмертную маску Наполеона I и икону матери царицы Тамары.

Затем отправитесь к
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плотине Ингурской ГЭС, где сможете полюбоваться горными видами и узнать об истории строительства. Обед в одном из лучших ресторанов Зугдиди позволит вам насладиться блюдами мегрельской кухни.

Возможность покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу добавит вашему путешествию еще больше впечатлений

4.7
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение исторического дворца князей Дадиани
  • 🔍 Уникальные артефакты и музейные экспонаты
  • 🍽️ Обед в одном из лучших ресторанов Зугдиди
  • 🌄 Восхитительные виды с плотины Ингурской ГЭС
  • 🚤 Возможность лодочной прогулки по водохранилищу

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
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Лучшее время для посещения дворца князей Дадиани и Ингурской ГЭС - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий на свежем воздухе, а природа вокруг особенно красива. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как температура ещё приятная, но уже меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций музея.
Сейчас август — это идеальное время.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС

Что можно увидеть

  • Дворец князей Дадиани
  • Ингурская ГЭС
  • Музей в Зугдиди

Описание экскурсии

Дворец князей Дадиани в Зугдиди

Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.

После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.

Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище

Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.

Дополнительные расходы

Обед по меню: ~$10/чел
Билет в музей: $4/чел.
Посещение ГЭС: $4/чел.
Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
Очень интересная экскурсия! Гид профессионал и увлекает на протяжении всего пути! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Ярослава
Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
Вам был полезен этот отзыв?
e
Все было отлично, но очень далеко от батуми
Вам был полезен этот отзыв?

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