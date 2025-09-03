Лучшее время для посещения дворца князей Дадиани и Ингурской ГЭС - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий на свежем воздухе, а природа вокруг особенно красива. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как температура ещё приятная, но уже меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций музея.

Индивидуальная экскурсия включает посещение дворца князей Дадиани в Зугдиди и Ингурской ГЭС.В дворце вы увидите богатую коллекцию артефактов, включая посмертную маску Наполеона I и икону матери царицы Тамары.Затем отправитесь к

плотине Ингурской ГЭС, где сможете полюбоваться горными видами и узнать об истории строительства. Обед в одном из лучших ресторанов Зугдиди позволит вам насладиться блюдами мегрельской кухни. Возможность покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу добавит вашему путешествию еще больше впечатлений

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец князей Дадиани в Зугдиди

Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.

После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.

Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище

Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.

Дополнительные расходы

Обед по меню: ~$10/чел

Билет в музей: $4/чел.

Посещение ГЭС: $4/чел.

Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.