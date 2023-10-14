Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС

Посетить резиденцию мегрельских правителей и подняться на одну из самых высоких плотин в мире

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Я открою для вас две потрясающие грузинские достопримечательности.

Вы побываете во дворце князей Мергелии, который поразит вас изяществом интерьера и артефактами, сохранившимися в нём. Подниметесь на плотину Ингурской ГЭС и восхититесь завораживающими видами. Также я отвезу вас в один из лучших ресторанов и познакомлю с местной кухней.
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Дворец князей Дадиани и Ингурская ГЭС
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дворец князей Дадиани в Зугдиди

Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.

После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.

Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище

Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.

Дополнительные расходы

Обед по меню: ~$10/чел
Билет в музей: $4/чел.
Посещение ГЭС: $4/чел.
Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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