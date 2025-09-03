Лучшее время для посещения дворца князей Дадиани и Ингурской ГЭС - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий на свежем воздухе, а природа вокруг особенно красива. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как температура ещё приятная, но уже меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на возможные дожди и прохладу, можно насладиться более спокойной атмосферой и уделить больше времени изучению экспозиций музея.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Дворец князей Дадиани
Ингурская ГЭС
Музей в Зугдиди
Описание экскурсии
Дворец князей Дадиани в Зугдиди
Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.
После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.
Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище
Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
Дополнительные расходы
Обед по меню: ~$10/чел Билет в музей: $4/чел. Посещение ГЭС: $4/чел. Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Батуми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леван — ваш гид в Батуми
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1079 туристов
Гамарджоба! Я живу в потрясающем Батуми, раскинувшемся на берегу Чёрного моря. Хочу поделиться с вами красотами Грузии, заразить местным гостеприимством и хорошим настроением. Знаю все красивые уголки страны — с радостью покажу всё самое интересное, посоветую ресторанчики с замечательной едой и живописные места для фотосессий. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Очень интересная экскурсия! Гид профессионал и увлекает на протяжении всего пути! Рекомендую!
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Ярослава
Все прошло прекрасно. Спасибо большое, Леван!
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e
elena
Все было отлично, но очень далеко от батуми
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