Посетить резиденцию мегрельских правителей и подняться на одну из самых высоких плотин в мире
Вы побываете во дворце князей Мергелии, который поразит вас изяществом интерьера и артефактами, сохранившимися в нём. Подниметесь на плотину Ингурской ГЭС и восхититесь завораживающими видами. Также я отвезу вас в один из лучших ресторанов и познакомлю с местной кухней.
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Описание
Что вас ожидает
Дворец князей Дадиани в Зугдиди
Вы посетите великолепный дворец правителей Мегрелии — князей Дадиани. Погуляете по прекрасному парку. Заглянете в музей и ознакомитесь с богатой коллекцией оружия, предметов домашнего обихода, произведений живописи, а также увидите посмертную маску Наполеона I и икону, принадлежавшую матери царицы Тамары. Я расскажу интересные факты о дворце и удивительную историю о родстве рода князей Дадиани с семьёй Наполеона Бонапарта.
После экскурсии по музею заедем на обед в один из лучших ресторанов города Зугдиди. В меню — разнообразные блюда грузинской, в том числе и местной мегрельской кухни. Вы сможете попробовать хинкали, эларжи, харчо, хачапури по-мегрельски и многое другое.
Ингурская ГЭС: плотина и водохранилище
Далее мы отправимся к плотине Ингурской ГЭС. Посетим гигантские технические сооружения, затем поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся великолепием окружающих гор и природы. Вы узнаете об истории строительства этого уникального гидротехнического сооружения, а также об эксплуатации в настоящее время. По желанию сможете покататься на лодке по Ингурскому водохранилищу.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Prius.
Дополнительные расходы
Обед по меню: ~$10/чел
Билет в музей: $4/чел.
Посещение ГЭС: $4/чел.
Лодочная прогулка по водохранилищу (по желанию): $15/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Батуми
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.