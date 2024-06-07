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понимала, как в «кондовом» музее можно сделать интересный квест. Оказалось, что можно! Нам ооооочень понравилось, особенно, старшей дочке. Во-первых, хорошо тренирует внимание (а, если «затык», то есть подсказки в самом приложении), во-вторых, узнаёшь много нового в такой форме, что это не вылетит на следующий день. И в-третьих, на протяжении всего квеста не покидает ощущение драйва от того, что ты в игре!