1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
«Дополнительные расходы: билеты в музеи (~ 2-3€ за человека) и питание»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от €99 за всё до 18 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130€117 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины
«В тихой уютной деревне, где повсюду журчат горные источники, вы посетите частный музей под открытым небом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€125 за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
«Вы пройдёте по разным залам музея, посвящённым природе и культуре Грузии, археологии, искусству, технологиям, городской застройке и другим темам»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€17 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
«По пути вы заедете на винодельню с музеем, попробуете 4 сорта вина, чачу, медовуху, бренди, пиво и имеретинский сыр»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
€230 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
«Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€45 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«В музее дворца ознакомитесь с предметами быта прошлых веков, коллекцией оружия и живописи»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от €185 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 июня 2024Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
- ВВасилина5 июня 2024Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
- LLeonid31 мая 2024Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
- ММаксим23 мая 2024Отличная экскурсия!
- ММихаил13 мая 2024В целом хорошо, есть сбои программного обеспечения. Для корректный ответов нужно знать английский, т. к. в музеи, по которуму ходили
- ЕЕлена13 мая 2024Была в музее с двумя дочками – 8 и 11 лет. Честно говоря, шла с небольшим скепсисом – не очень
- LLada12 мая 2024Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение! Залы ремесел мне были интересны сами по себе, а вот археологические и природные заиграли по-новому. Сюжет прост, но помогает азартно перемещаться по залам и этажам.
- ССергей11 мая 2024Замечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна в Батуми, поскольку здесь проедставленна
- ИИлья18 марта 2024Очень признательны Аркадию за экскурсию, мы впечатлены страной и его экскурсией по Аджарии. Информативная поездка, на все вопросы мы получили
- ИИрина12 февраля 2024Всегда стараюсь ходить на подобные экскурсии, чтобы получить ещё один взгляд на город и его насущные влпросики. Вполне могу порекомендовать этот тур. Каких-то супер потайных закоулков тут не будет, но маршрут в целом хорош.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Музеи»
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