Музеи и искусство Батуми

Найдено 8 экскурсий в категории «Музеи» в Батуми, цены от €17, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджария круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
89 отзывов
Аджария круглый год: индивидуальная экскурсия по крепостям и водопадам
Посетите Аджарию и узнайте о ее богатой истории и культуре. Водопады, крепости и мосты ждут вас на этой увлекательной экскурсии
«Дополнительные расходы: билеты в музеи (~ 2-3€ за человека) и питание»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
от 99 за всё до 18 чел.
Мир за стенами Мачахельского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
47 отзывов
Мачахельское ущелье: путешествие по историческим и природным сокровищам Аджарии
Приключение в Мачахельское ущелье - это не просто экскурсия, это погружение в древние традиции и неповторимые пейзажи Аджарии
Начало: В вашем месте проживания
«А затем посетите этнографический музей в старинной мечети, где познакомитесь с многовековой историей горных народов, узнаете об их быте и традициях»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 130117 за всё до 6 чел.
Неизведанная горная Аджария
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
7 отзывов
Неизведанная горная Аджария: путешествие по скрытым жемчужинам Батуми
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по горной Аджарии, где вы увидите неповторимые пейзажи и почувствуете дух старины
«В тихой уютной деревне, где повсюду журчат горные источники, вы посетите частный музей под открытым небом»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
125 за всё до 3 чел.
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
Квест
1.5 часа
4 отзыва
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
«Вы пройдёте по разным залам музея, посвящённым природе и культуре Грузии, археологии, искусству, технологиям, городской застройке и другим темам»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17 за всё до 4 чел.
Из Батуми - в сказочную Имеретию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Из Батуми в сказочную Имеретию: путешествие по историческим сокровищам
Погрузитесь в мир грузинской истории и природы, посетив из Батуми уникальные места Имеретии, включая Кутаиси и пещеру Прометея
Начало: У канатной дороги Арго
«По пути вы заедете на винодельню с музеем, попробуете 4 сорта вина, чачу, медовуху, бренди, пиво и имеретинский сыр»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 5 чел.
Стрит-арт в Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Уличное искусство Батуми: погружение в мир стрит-арта
Приглашаем на экскурсию по стрит-арту Батуми, где городские стены рассказывают уникальные истории через граффити и паблик-арт
Начало: на нижней станции канатной дороги Арго
«Здесь необязательно идти в музей, чтобы прикоснуться к искусству — приготовьтесь к встрече с ним в городском пространстве»
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
45 за всё до 4 чел.
Грузинский стиль и мода: от чохи до мировых подиумов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Грузинский стиль и мода: от традиционного до современного в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской моды, где история и современность переплетаются в уникальные стили и тенденции
Начало: На площади Европы
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 60 за всё до 10 чел.
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Дворец Дадиани и Ингурская ГЭС за 1 день
Посетить великолепные княжеские залы и оценить мощь самой крупной на Кавказе гидроэлектростанции
Начало: По договорённости
«В музее дворца ознакомитесь с предметами быта прошлых веков, коллекцией оружия и живописи»
22 июня в 08:30
26 июня в 08:30
от 185 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 июня 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не забываем!!! Настоящее гостеприимство, вкуснейшая еда и потрясающая природа!
    Спасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто неСпасибо Федору за чудесную поездку, прекрасный маршрут и интересные беседы! А ужин у Автандила просто не
  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Свежий взгляд на город, знакомство с историей и колоритом. Здорово, что в итоге можно больше узнать по материалам от экскурсовода, которые отсылают на вашу почту.
  • L
    Leonid
    31 мая 2024
    Мир за стенами Мачахельского ущелья
    Все понравилось. Рекомендую. Федор - вежливый, знающий гид. Через полчаса общаетесь, как со старым знакомым. Можно конечно самостоятельно все объездить,
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    но половину интересных мест пропустите и потребуется 2-3 дня. Под руководством гида посмотрите все необходимое за 8 часов. (Впрочем никто никого не торопит - Федор всегда отвечает - наслаждайтесь столько времени, сколько Вас нужно).

  • М
    Максим
    23 мая 2024
    Аджария круглый год
    Отличная экскурсия!
  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    В целом хорошо, есть сбои программного обеспечения. Для корректный ответов нужно знать английский, т. к. в музеи, по которуму ходили
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    пояснения были на грузинском и английском. Ответы в квесте либо на русском либо на лаьинеце и если не прочитать разъяснения на карточке экспоната, то и не ответишь.

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Была в музее с двумя дочками – 8 и 11 лет. Честно говоря, шла с небольшим скепсисом – не очень
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    понимала, как в «кондовом» музее можно сделать интересный квест. Оказалось, что можно! Нам ооооочень понравилось, особенно, старшей дочке. Во-первых, хорошо тренирует внимание (а, если «затык», то есть подсказки в самом приложении), во-вторых, узнаёшь много нового в такой форме, что это не вылетит на следующий день. И в-третьих, на протяжении всего квеста не покидает ощущение драйва от того, что ты в игре!

  • L
    Lada
    12 мая 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение! Залы ремесел мне были интересны сами по себе, а вот археологические и природные заиграли по-новому. Сюжет прост, но помогает азартно перемещаться по залам и этажам.
    Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!Академичный музей (которых я боюсь) превратился в приключение!
  • С
    Сергей
    11 мая 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Замечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна в Батуми, поскольку здесь проедставленна
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    достаточно широкая гамма известных в своём деле художников. Валерия - замечательный проводник и рассказчик. Неспешной прогулкой по городу мы охватили достаточно обширный пласт архитектуры различных эпох и интересных работ современных художников. Батуми очень разнообразен и эта экскурсия - отличное погружение в атмосферу этого замечательного места!

    Замечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна вЗамечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна вЗамечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна вЗамечательная экскурсия для тех, кому нравится искусство в разных своих проявлениях. Тема стрит-арта очень интересна в
  • И
    Илья
    18 марта 2024
    Аджария круглый год
    Очень признательны Аркадию за экскурсию, мы впечатлены страной и его экскурсией по Аджарии. Информативная поездка, на все вопросы мы получили
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    ответ и просто насладились природой и достопримечательностями. Всем очень рекомендую экскурсии от Аркадия, как будем в Грузии посетим его экскурсии в сезон!

  • И
    Ирина
    12 февраля 2024
    Стрит-арт в Батуми
    Всегда стараюсь ходить на подобные экскурсии, чтобы получить ещё один взгляд на город и его насущные влпросики. Вполне могу порекомендовать этот тур. Каких-то супер потайных закоулков тут не будет, но маршрут в целом хорош.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Аджария круглый год
  2. Мир за стенами Мачахельского ущелья
  3. Неизведанная горная Аджария
  4. Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
  5. Из Батуми - в сказочную Имеретию
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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