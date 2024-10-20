Батуми с новой перспективы Современный и яркий Батуми открывается с моря особенно впечатляюще. Прогулка на частной яхте — это идеальный способ насладиться морским бризом, панорамами побережья и атмосферой отдыха без суеты. Маршрут с фото‑остановками Во время 30‑минутного плавания вдоль побережья Чёрного моря вы увидите знаковые места и памятники, расположенные на обоих берегах. У вас будет достаточно времени для ярких фотографий на фоне визитных карточек города. Комфорт и эксклюзивность Частная прогулка — это персональный сервис, уединение и максимум внимания к деталям. Вас ждёт сочетание спокойного отдыха и лёгкого морского приключения, которое подарит незабываемые эмоции и воспоминания о поездке в Батуми. Важная информация: Запрещено:

• Животные Важно знать перед поездкой:

В случае плохой погоды экскурсия может быть перенесена на другое время.

Пожалуйста, приходите на место встречи минимум за 10 минут до начала и подтвердите своё прибытие через Whats.

App.

• Перед началом активности предусмотрите немного времени для краткого инструктажа и посадки. Не подходит для:

Людей с ограниченной подвижностью.