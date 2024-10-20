Оцените красоту Батуми с моря на частной прогулке по Чёрному морю. Вас ждут виды на прибрежные достопримечательности, фотостопы и атмосфера уюта и роскоши на борту.
Описание водной прогулки
Батуми с новой перспективы Современный и яркий Батуми открывается с моря особенно впечатляюще. Прогулка на частной яхте — это идеальный способ насладиться морским бризом, панорамами побережья и атмосферой отдыха без суеты. Маршрут с фото‑остановками Во время 30‑минутного плавания вдоль побережья Чёрного моря вы увидите знаковые места и памятники, расположенные на обоих берегах. У вас будет достаточно времени для ярких фотографий на фоне визитных карточек города. Комфорт и эксклюзивность Частная прогулка — это персональный сервис, уединение и максимум внимания к деталям. Вас ждёт сочетание спокойного отдыха и лёгкого морского приключения, которое подарит незабываемые эмоции и воспоминания о поездке в Батуми. Важная информация: Запрещено:
• Животные Важно знать перед поездкой:
- В случае плохой погоды экскурсия может быть перенесена на другое время.
- Пожалуйста, приходите на место встречи минимум за 10 минут до начала и подтвердите своё прибытие через Whats.
- App.
• Перед началом активности предусмотрите немного времени для краткого инструктажа и посадки. Не подходит для:
Людей с ограниченной подвижностью.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Уютное место на борту и знакомство с Батуми в максимально расслабленной, приятной и живописной обстановке
- Яркие впечатления от прогулки на яхте с открытой палубой
- Лучшие панорамные виды на прибрежный город с уникальных точек
- Возможность полюбоваться Батуми-бульваром, скульптурой "Али и Нино", "Парком чудес" и другими достопримечательностями
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
MJ4V+432, Batumi, Georgia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Ева
20 окт 2024
Обязательно стоит попробовать, чтобы увидеть этот красивый город с другой стороны. Капитан Ачи — настоящий профессионал, который создаёт уютную и комфортную обстановку. Связь с организатором компании была отличной, они стараются сделать поездку по‑настоящему особенной. Очень ценю этот подход!
Л
Лев
27 сен 2024
Прогулка на яхте была невероятно весёлой и приятной! Мы насладились видами достопримечательностей Батуми в атмосфере покоя и уюта. Капитан был очень энергичным, ставил отличную музыку, благодаря чему поездка стала ещё более запоминающейся. Яхта была в отличном состоянии и прекрасно ухожена.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Батуми
Откройте для себя Батуми через его историю и культуру. Посетите площади, набережную и узнайте о Сталине и Есенине. Это путешествие оставит яркие впечатления
Начало: На площади Европы
Завтра в 10:30
28 ноя в 09:00
€50 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Пешком по старому Батуми
Воспоминания старожилов, городские легенды, европейская атмосфера и грузинские тосты
Начало: В парке
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€16 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.