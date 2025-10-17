Индивидуальная фото-прогулка в Батуми подарит вам отличные кадры для блога и соцсетей. Выбирайте локацию: аллея Героев, район Нового бульвара или другие живописные места. За 30 минут получится создать потрясающий контент.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Качественные фото на iPhone и Xiaomi
- 🏙️ Локации на выбор в Батуми
- ⏱️ Быстрая обработка снимков
- 🎥 Бонусное видео
- 💼 Индивидуальный подход
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Аллея Героев
- Новый бульвар
Описание фото-прогулки
За 30 минут мы успеем сделать классный контент. Локация — на ваш выбор. Можем прогуляться по аллее Героев, пройтись по району Нового бульвара или встретиться в другой живописной локации города. Я умею делать потрясные снимки везде:)
Организационные детали
- Я снимаю на Iphone 16
- В день встречи я отправлю вам 80–100 исходников, а в течение 3 дней — 15 обработанных фото в авторском пресете
- Напитки и блюда в кафе или с собой оплачиваются отдельно и по желению
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Элеонора, я живу в солнечном Батуми с 2009 года. Для меня это райский уголок! Создаю для своих клиентов прекрасные снимки и эмоции на память.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 окт 2025
Супер фото получились! Элеонора очень приятная девушка)))
К
Кристина
23 сен 2025
Классная фотосессия! Получили много хороших снимков и положительные эмоции от общения с Элеонорой!
О
Ольга
20 сен 2025
Спасибо большое Элеоноре! Все прошло на высшем уровне. Фотограф предлагала красивые локации, давала советы по позированию. Сами фото были предоставлены в указанные сроки, живые, яркие. Я очень довольна!
Елена
19 авг 2025
Фотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получились 🫶😍😍 спасибо за красивые фотографии и отлично проведенное время 👍🫶😘 однозначно рекомендую 👍👍👍
Olga
26 июл 2025
Профессионально
О
Ольга
15 апр 2025
Я рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент для Ваших соц. сетей да и просто на память - обеспечен! Элеонора настоящий профессионал своего дела, приятная девушка, интересный собеседник! Очень рада нашему знакомству! 🥰❤️
