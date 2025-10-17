Мои заказы

Экспресс-фотосессия в Батуми на iPhone 16

Качественные фото для блога и соцсетей за 30 минут. Выбирайте локацию в Батуми и получайте обработанные снимки в авторском стиле
Индивидуальная фото-прогулка в Батуми подарит вам отличные кадры для блога и соцсетей. Выбирайте локацию: аллея Героев, район Нового бульвара или другие живописные места. За 30 минут получится создать потрясающий контент.
читать дальше

Фотограф снимает на iPhone 11 и Xiaomi 14T. В день встречи получите 80-100 исходников, а через 3 дня - 15 обработанных фото в авторском пресете. Бонусом будет небольшое видео. Это отличный способ сохранить воспоминания о Батуми

5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Качественные фото на iPhone и Xiaomi
  • 🏙️ Локации на выбор в Батуми
  • ⏱️ Быстрая обработка снимков
  • 🎥 Бонусное видео
  • 💼 Индивидуальный подход
Экспресс-фотосессия в Батуми на iPhone 16© Элеонора
Экспресс-фотосессия в Батуми на iPhone 16© Элеонора
Экспресс-фотосессия в Батуми на iPhone 16© Элеонора
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Аллея Героев
  • Новый бульвар

Описание фото-прогулки

За 30 минут мы успеем сделать классный контент. Локация — на ваш выбор. Можем прогуляться по аллее Героев, пройтись по району Нового бульвара или встретиться в другой живописной локации города. Я умею делать потрясные снимки везде:)

Организационные детали

  • Я снимаю на Iphone 16
  • В день встречи я отправлю вам 80–100 исходников, а в течение 3 дней — 15 обработанных фото в авторском пресете
  • Напитки и блюда в кафе или с собой оплачиваются отдельно и по желению

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваш гид в Батуми
Провела экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Элеонора, я живу в солнечном Батуми с 2009 года. Для меня это райский уголок! Создаю для своих клиентов прекрасные снимки и эмоции на память.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Ирина
17 окт 2025
Супер фото получились! Элеонора очень приятная девушка)))
К
Кристина
23 сен 2025
Классная фотосессия! Получили много хороших снимков и положительные эмоции от общения с Элеонорой!
О
Ольга
20 сен 2025
Спасибо большое Элеоноре! Все прошло на высшем уровне. Фотограф предлагала красивые локации, давала советы по позированию. Сами фото были предоставлены в указанные сроки, живые, яркие. Я очень довольна!
Елена
Елена
19 авг 2025
Фотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получились 🫶😍😍 спасибо за красивые фотографии и отлично проведенное время 👍🫶😘 однозначно рекомендую 👍👍👍
Фотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получилисьФотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получилисьФотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получилисьФотосессия прошла отлично 👍на полном позитиве с легкостью и отличным настроением 😍 а какие фотографии получились
Olga
Olga
26 июл 2025
Профессионально
О
Ольга
15 апр 2025
Я рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент для Ваших соц. сетей да и просто на память - обеспечен! Элеонора настоящий профессионал своего дела, приятная девушка, интересный собеседник! Очень рада нашему знакомству! 🥰❤️
Я рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент дляЯ рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент дляЯ рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент дляЯ рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент дляЯ рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент дляЯ рекомендую всем гостям Батуми посетить великолепную прогулку в сопровождении прекрасного фотографа Элеоноры. Классный контент для

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Многоликий Батуми
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
Батуми - путешествие во времени
Пешая
2 часа
-
4%
56 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Батуми - путешествие во времени: от истории к современности
Погрузитесь в историю Батуми, узнайте его тайны и встречайте знаковые места города в компании опытного гида
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
€55€57 за всё до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Пешая
2 часа
4 отзыва
Квест
до 5 чел.
10 стран на улицах Старого Батуми: мобильный квест без гида 7+
Открыть удивительные связи между городом и целым миром и собрать штампы в виртуальный паспорт Батуми
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
€30 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми