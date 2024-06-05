1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €150 за всё до 8 чел.
Мини-группа
6 часов
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €76 за всё до 2 чел.
скидка
5%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
42€40 за человека
скидка
25%
Квест
3 часа
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20€15 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€49 за человека
Мини-группа
3 часа
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
€55 за человека
Индивидуальная
3 часа
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от €125 за всё до 5 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
€11 за человека
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
€90 за человека
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €150 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра5 июня 2024Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
- ССлава5 июня 2024Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
- ВВасилина5 июня 2024Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
- ДДмитрий5 июня 2024Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
- ННаталья27 мая 2024Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
- MMaliya23 мая 2024Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
- AAlexander14 мая 2024Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями этой прекрасной страны, получить удовольствие от их гостеприимства, чувства юмора и радушия, закажите эту экскурсию и вы не пожалеете ни на секунду.
- ААлександр13 мая 2024Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
- ААнастасия9 мая 2024Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
- ЕЕлена22 апреля 2024Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Активности»
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