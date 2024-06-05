Активности – экскурсии в Батуми

Найдено 19 экскурсий в категории «Активности» в Батуми, цены от €11, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
21 отзыв
Кулинарный мастер-класс в Батуми: хинкали и хачапури по-аджарски
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури по-аджарски под руководством шеф-повара
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 150 за всё до 8 чел.
Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
🚲 На велосипеде
Мини-группа
6 часов
64 отзыва
Велотур Мтирала: приключение в сердце природы Аджарии
Забудьте о суете города и отправьтесь в захватывающее путешествие по дорожкам Национального парка Мтирала
Начало: В районе Макдональдс, Магнолия
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
50 за человека
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
Ощутите дух свободы на мотоцикле по горным серпантинам Аджарии! Насладитесь видами скал, гор и моря, не ограниченные крышей машины
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 76 за всё до 2 чел.
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
5%
Групповая
2 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
4240 за человека
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
🚶 Пешая
скидка
25%
Квест
3 часа
9 отзывов
Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»: история и загадки
Погрузитесь в атмосферу Старого Батуми, отгадывая загадки и узнавая уникальные истории города через интерактивный квест
Начало: На площади Пьяцца
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2015 за всё до 4 чел.
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Групповая
4 часа
3 отзыва
Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
Эта мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям подходит для всех уровней водителей. Проедем по шести живописным локациям, включая монастыри и водопады
Начало: Село Авгия, Батуми
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за человека
Каякинг и велопрогулка по Колхидскому национальному парку
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Каякинг и велосипедная прогулка: история и природа Колхиды
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию на каяках и велосипедах по живописным уголкам Колхидского национального парка
Начало: В районе кафе «Вкусно и точка»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Батуми: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
45 отзывов
Батуми: кулинарный мастер-класс с грузинской семьей и застольем
Погрузитесь в атмосферу грузинского гостеприимства, научитесь готовить хачапури и хинкали в живописной деревне
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
49 за человека
Ювелирный мастер-класс в Батуми
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Популярное предложение
Ювелирный мастер-класс в Батуми: путь к созданию вашего уникального украшения
Подарите себе незабываемый опыт в Батуми, создавая серебряное кольцо или кулон под руководством опытного мастера
Начало: В Батуми
13 июня в 18:00
30 июня в 15:00
55 за человека
Велопрогулка по Батуми
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Велосипедная экскурсия по знаковым местам Батуми
Погрузитесь в атмосферу Батуми, катаясь на велосипеде по его знаменитым паркам и бульварам
Начало: У канатной станции
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 50 за всё до 6 чел.
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Панорамы и вино: дружеская прогулка над Батуми
Полакомиться мандаринами, полюбоваться морем и пройти по извилистым старым улочкам
Начало: На окраине Батуми у начала улицы Дидгори
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
70 за всё до 5 чел.
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Природа и памятники горной Аджарии + рафтинг и винные дегустации
Посетить водопад Махунцети, древний арочный мост, старинный акведук и сплавиться по реке
Начало: Площадь Нептуна на улице Руставели
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
от 125 за всё до 5 чел.
Иммерсивная экскурсия по Батуми
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
12 отзывов
Иммерсивная экскурсия по Батуми
Весёлая аудиопрогулка по городу с играми, песнями и интерактивными заданиями
Начало: на площади Европы
11 за человека
Вкусная Аджария: мастер-класс по приготовлению хинкали в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Вкусная Аджария: научитесь готовить хинкали в уютной атмосфере
Погрузитесь в мир грузинской кулинарии с мастер-классом по хинкали в Батуми. Насладитесь вкусом и традициями в кругу новых друзей
Начало: в парке 6 мая
Расписание: в четверг в 08:30
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
90 за человека
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Экскурсия-квест «Тайна клада старого пирата» в Батуми
Исследуйте Батуми играючи: расшифровка послания пирата и поиски клада среди исторических загадок
Начало: У кафе «Осьминог»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.
Треккинг на гору Мтирала
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Треккинг на гору Мтирала: приключение в сердце природы Батуми
Вас ждет незабываемое путешествие на вершину горы Мтирала, где открываются захватывающие виды на Батуми и Черное море
Начало: у места вашего проживания в Батуми
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 150 за всё до 17 чел.
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
Вдоль берегов Батуми - на индивидуальном катере
Проплыть с ветерком по Чёрному морю, насладиться видами и послушать истории гида
Начало: У яхт-клуба Батуми
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
🏍 На мотоцикле
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Батуми: мототур в мини-группе
Открыть нетуристическую Грузию за рулём мотоцикла
Начало: На улице Чавчавадзе
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$100 за человека
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
7 часов
Экскурсия в горную Аджарию с застольем и народными танцами (в мини-группе)
Посетить самые красивые места региона и проникнуться духом грузинского гостеприимства
Начало: На улице Шерифа Химшиашвили
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    5 июня 2024
    По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
    Грузия открылась с новой стороны! Потрясающая и захватывающая поездка по серпантинам в горы, смотровые площадки завораживают не только глаз, но и
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    сердце. у Андрея максимально комфортное и безопасное вождение на мотоцикле. Инструктаж перед поездкой был проведен по всем канонам. Виды завораживающие, фотографии получаются как с фотографом) Если хотите получить адреналин и новые впечатления - однозначно рекомендую!!!

  • С
    Слава
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Были на мастер-классе по хинкали и хачапури по-аджарски, отличный опыт. Место -- небольшой ресторан на территории усадьбы. Атмосфера уюта и лета.
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    Хозяйка подстроилась под наши предпочтения, и узнав, что мы вегетарианцы, предложила сделать хинкали с сыром и с грибами вместо мясных (и это были самые вкусные хинкали с грибами, что мы когда-либо ели, без шуток). В целом поддержка чувствовалась на протяжении всего мастер-класса, беседа была приятной и ненавязчивой, нам ответили на все вопросы. Спасибо большое за такой незабываемый опыт!

  • В
    Василина
    5 июня 2024
    Ювелирный мастер-класс в Батуми
    Интересный вариант времяпрепровождения! (= Рассчитывайте свое время с запасом, чтобы не пришлось, сломя голову, бежать куда-то с самого мастер-класса. И лучше сразу иметь при себе какую-то идею, чтобы было больше времени на сам процесс сотворения изделия.
  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить и дома, поскольку нам
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    их выдали. Атмосфера была невероятная, готовить национальные местные блюда от местных жителей очень познавательно. Благодарим повара Марту за индивидуальный мастер-класс для нас двоих. Воспоминания на всю жизнь. Лучше любых экскурсий в Батуми!

    Сходили на потрясающий мастер-класс по приготовлению хачапури по аджарски и хинкалей. Рецепты несложные, их можно повторить
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Это было завершающее мероприятие нашего 6-дневного путешествия по Аджарии. Все было идеально: необыкновенно вежливый интеллигентный гид Роберт, хозяева дома Гиа
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    и его супруга - все спокойно, необычайно интересно, вкусно, полезно, с погружением в культуру, в правила гостеприимства и гастрономические особенности аджарской кухни. Вначале я переживала, так как мы поехали вдвоем с дочкой, а место проведения не в городе, где-то в 30 км от Батуми. Но все прошло просто на одном дыхании: безопасная машина, безопасный маршрут, интересная беседа по дороге, вкусная еда, пение птиц и звуки природы. Рекомендую - без этого мастер-класса путешествие было бы незавершенным! Спасибо Роберту за него!

  • M
    Maliya
    23 мая 2024
    Мото-/квадроэкскурсия по Батуми и окрестностям в мини-группе
    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также. Не ожидала от себя
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    такой смелости)) Понравилось все!! Пару раз, правда на крутых поворотах прилягла вместе с мотором))) но без малейших травм. Инструктор Александр очень терпеливый, подбадривал всегда. Советую всем. 👌 И сердечно благодарю Batumimoto за суперинтересную и насыщенную экскурсию! 🏍

    Экскурсия сногсшибательная! Море адреналина и кайфа. Я впервые на подобного рода атракционе и на моторе также
  • A
    Alexander
    14 мая 2024
    Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
    Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями этой прекрасной страны, получить удовольствие от их гостеприимства, чувства юмора и радушия, закажите эту экскурсию и вы не пожалеете ни на секунду.
    Если вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителямиЕсли вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителямиЕсли вы хотите научиться готовить грузинские национальные блюда и участвовать в их приготовлении, познакомиться с жителями
  • А
    Александр
    13 мая 2024
    Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
    Прекрасно продуманный гидом Робертом формат прогулки - экскурсии по парку Мтирала. Вы не получите новых энциклопедических знаний - такая задача
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    не стояла - зато душевная, непринуждённая дискуссия на фоне реально завораживающей красоты в купе с небольшими нагрузками и преодолениями оставят новые впечатления и желание снова сюда вернуться! Это правда! Велосипед в конце - вишенка на торте!

  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Была на мастер-классе, который получился индивидуальным, так как другие участники не пришли. Было здорово! Уютная атмосфера семейного ресторана, очень понятные объяснения, домашние продукты. Получила ооогромное удовольствие от процесса готовки. Ну, и вкусно, конечно:)))
  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Батуми: кулинарный мастер-класс
    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас научили делать хачапури. В
    читать дальше

    теплой и сердечной обстановке нас хозяйка Марина угощала вкуснейшими блюдами грузинской кухни,а хозяин Давид с тостами и шутками угощал вином и чачей! Это был наш лучший день в Батуми! Спасибо сайту, все было точно и честно!

    Мы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! НасМы побывали на мастер- классе в живописном горном селе в гостепреимном доме Давида и Марины! Нас

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Аджарская кухня: кулинарный мастер-класс
  2. Велотур в группе по Национальному парку Мтирала
  3. По серпантинам Аджарии - на мотоцикле
  4. Грузинские блюда своими руками
  5. Пешеходный квест «Сокровища Старого Батуми»
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Набережная
  7. Старый город
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Ботанический сад
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июне 2024
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