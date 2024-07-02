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очень колоритным: сначала поднялись на обзорную точку для орнитологов, откуда открывался восхитительный вид на горы. Затем отправились в парк Мтирала и тут уже был хайкинг. Сам маршрут не тяжёлый и очень живописный. После длительной прогулки в джунглях нас отвели к колоритному горному озеру с чистой и освежающей водой. В завершении экскурсии Фёдор отвёз нас на форелевое хозяйство, где мы очень вкусно покушали. Цены на месте были небольшими и еда очень вкусной!