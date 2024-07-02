Со скидкой – экскурсии в Батуми

Найдено 8 экскурсий в категории «Со скидкой» в Батуми, цены от €15, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
🚗 На машине
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
24 отзыва
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
4738 за человека
Путешествие в грузинские тропики
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
120 отзывов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
14 июля в 11:00
15 июля в 11:00
от 120108 за всё до 6 чел.
Грузинские блюда своими руками
🚗 На машине
скидка
10%
Групповая
2 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5045 за человека
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
🚗 На машине
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
6 отзывов
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
5144 за человека
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125119 за всё до 4 чел.
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
🚌 На автобусе
скидка
18%
Фотопрогулка
5.5 часов
1 отзыв
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
11 июля в 10:00
18 июля в 10:00
3932 за человека
Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
скидка
12%
Квест
1.5 часа
6 отзывов
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1715 за всё до 4 чел.
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
14098 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    2 июля 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Хорошее место, доброжелательные хозяева заведения, приятно провели время, рекомендую
  • k
    kristina
    29 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Дегустация была шикарной! Нас привезли в комфортном автомобиле, а дальше началось все самое интересное. Томаз (владелец винодельни) оооочень здорово все рассказал!
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    Красивые тосты, песни, душевные посиделки за столом. Ужин и его вкус одновременно были на высоте! Домашняя еда, уютная атмосфера и невероятный вид с террасы! (Кстати, там есть номера для съема жилья с видом на Батуми, море и горы одновременно) Однозначно понравилось! Рекомендуем!

  • Т
    Татьяна
    26 июня 2024
    Квест-экскурсия в музее Аджарии для всей семьи
    Квест суперский! Проходим от этой компании уже второй тест, хотим еще! Было интересно детям, и я сама тоже наслаждалась новой информацией)
  • Л
    Леонид
    25 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Побывав на этой экскурсии, хочется побывать ещё раз. Очень увлекательно, интересно, весело и вкусно. Спасибо большое организатору Сергею, а также Тамазу, владельцу винодельни. Рекомендую от всей души всем гостям Грузии! Леонид и Алла.
  • Г
    Глеб
    23 июня 2024
    Путешествие в грузинские тропики
    Путешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. Сам маршрут оказался лёгким и
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    очень колоритным: сначала поднялись на обзорную точку для орнитологов, откуда открывался восхитительный вид на горы. Затем отправились в парк Мтирала и тут уже был хайкинг. Сам маршрут не тяжёлый и очень живописный. После длительной прогулки в джунглях нас отвели к колоритному горному озеру с чистой и освежающей водой. В завершении экскурсии Фёдор отвёз нас на форелевое хозяйство, где мы очень вкусно покушали. Цены на месте были небольшими и еда очень вкусной!

    Путешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. СамПутешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. СамПутешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. СамПутешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. Сам
  • Н
    Николь
    21 июня 2024
    Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
    Прекрасное заведение, все очень спокойно и красиво. Очень благодарим за шикарную организацию Сергея) мастер класс прошел суперски, девушка очень располагала к себе, очень приятная энергетика ❤️ все было очееень вкусно, особенно сильно в сердечко запали хинкали 🥹 Слава Сакартвело 🇬🇪!
  • Г
    Галина
    20 июня 2024
    Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
    Экскурсия "Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми" была насыщенным и удивительным опытом. Мы посетили одну из местных винодельню, где
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    нам провели увлекательный рассказ о процессе производства вина, начиная от сбора винограда до ферментации и выдержки. Гид подробно объяснил и показал каждый этап производства, что позволило нам лучше понять и оценить сложность этого искусства. Особенно приятно было наслаждаться дегустацией различных сортов вина, произведенных на этой винодельне

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Грузинские блюда своими руками
    Очень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная еда в красивом месте и душевными людьми. Спасибо!!!
    Очень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная едаОчень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная едаОчень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная еда
  • В
    Владислав
    15 июня 2024
    Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
    Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
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    и экскурсию перенесли с 10:00 на 15:00, да вместо 6 часов получилось 3 часа экскурсии, так как многие достопримечательности в Батуми закрываются в 18:00, но все равно удалось получить отличные эмоции и настроение

  • Д
    Дмитрий
    9 июня 2024
    Из Батуми - в живописную горную Аджарию
    Нам очень понравилось кататься с Ией. Во время экскурсии был и запланированный показ достопримечательностей, и интересные разговоры, и хорошее настроение.
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    Было очень комфортно, Ия хороший водитель, знает много хороших мест для фотографий). Маршрут был хорошо составлен, можно обо всем спросить, и не только по туристическим вопросам. Спасибо большое, всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Со скидкой»

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  1. Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми
  2. Путешествие в грузинские тропики
  3. Грузинские блюда своими руками
  4. Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс по приготовлению хинкали и хачапури
  5. Из Батуми - в живописную горную Аджарию
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Горная Аджария
  2. Самое главное
  3. Водопад Махунцети
  4. Парк Мачахела
  5. Площадь Пьяцца
  6. Старый город
  7. Набережная
  8. Мартвильский каньон
  9. Пещера Прометея
  10. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
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