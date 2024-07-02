1 чел.
По популярности
скидка
19%
Мини-группа
3.5 часа
Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми с мастером Тамазом
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце грузинского виноделия. Познакомьтесь с искусством создания вина и насладитесь аутентичным ужином
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
47€38 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в грузинские тропики: Индивидуальная экскурсия в Батуми
Забудьте о суете и отправьтесь в путешествие по зелёным тропам Батуми с посещением парка Мтирала и обедом у реки
Начало: В вашем месте проживания
14 июля в 11:00
15 июля в 11:00
от 120€108 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Мастер-класс: Грузинские блюда своими руками в Батуми
Погрузитесь в мир грузинской кухни! Научитесь готовить хачапури и хинкали, наслаждаясь процессом и узнавая секреты от шеф-повара в Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
50€45 за человека
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
Тайны грузинской кулинарии: мастер-класс в Батуми
Погрузитесь в атмосферу грузинской кухни, научитесь готовить хинкали и хачапури в уютной винодельне Батуми
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
51€44 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Из Батуми - в живописную горную Аджарию
Путешествие по горной Аджарии из Батуми: водопады, мосты, древние крепости и дегустация вина. Индивидуальная экскурсия на современном авто
13 июля в 10:00
14 июля в 10:00
125€119 за всё до 4 чел.
скидка
18%
Фотопрогулка
5.5 часов
Групповой фототур по Батуми: ботанический рай и крепость Петра
Побывать в самых фотогеничных местах города и запечатлеть их
Начало: В центре Батуми
Расписание: в четверг в 10:00
11 июля в 10:00
18 июля в 10:00
39€32 за человека
скидка
12%
Квест
1.5 часа
Семейный квест в музее Аджарии: познавательное приключение в Батуми
Погрузитесь в захватывающий мир грузинской истории с квестом для всей семьи в музее Аджарии
Начало: В музее Аджарии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
17€15 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Экспресс-знакомство с грузинским виноделием (всё включено)
Отправиться на частную винодельню рядом с Батуми, узнать о традициях и обычаях и попробовать вино
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:30
140€98 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана2 июля 2024Хорошее место, доброжелательные хозяева заведения, приятно провели время, рекомендую
- kkristina29 июня 2024Дегустация была шикарной! Нас привезли в комфортном автомобиле, а дальше началось все самое интересное. Томаз (владелец винодельни) оооочень здорово все рассказал!
- ТТатьяна26 июня 2024Квест суперский! Проходим от этой компании уже второй тест, хотим еще! Было интересно детям, и я сама тоже наслаждалась новой информацией)
- ЛЛеонид25 июня 2024Побывав на этой экскурсии, хочется побывать ещё раз. Очень увлекательно, интересно, весело и вкусно. Спасибо большое организатору Сергею, а также Тамазу, владельцу винодельни. Рекомендую от всей души всем гостям Грузии! Леонид и Алла.
- ГГлеб23 июня 2024Путешествие с Фёдором было одним удовольствием. Встретил возле отеля, вёз аккуратно и рассказывал много интересного. Сам маршрут оказался лёгким и
- ННиколь21 июня 2024Прекрасное заведение, все очень спокойно и красиво. Очень благодарим за шикарную организацию Сергея) мастер класс прошел суперски, девушка очень располагала к себе, очень приятная энергетика ❤️ все было очееень вкусно, особенно сильно в сердечко запали хинкали 🥹 Слава Сакартвело 🇬🇪!
- ГГалина20 июня 2024Экскурсия "Увлекательное путешествие в мир виноделия из Батуми" была насыщенным и удивительным опытом. Мы посетили одну из местных винодельню, где
- ООльга18 июня 2024Очень душевный и вкусный мастер-класс. Советую всем гостям Грузии посетить. Процесс приготовления прекрасный, результат вкусная еда в красивом месте и душевными людьми. Спасибо!!!
- ВВладислав15 июня 2024Нравится что Кристина и агентство подстраивается под конкретную ситуацию гостей. В этот раз гости приезжали после 12:00 по местному времени
- ДДмитрий9 июня 2024Нам очень понравилось кататься с Ией. Во время экскурсии был и запланированный показ достопримечательностей, и интересные разговоры, и хорошее настроение.
Ответы на вопросы от путешественников по Батуми в категории «Со скидкой»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Батуми
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Батуми
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Батуми в июле 2024
Сейчас в Батуми в категории "Со скидкой" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 15 до 119 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Батуми на 2024 год по теме «Со скидкой», 174 ⭐ отзыва, цены от €15. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь