Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



После этого участники отправляются на кухню, чтобы под руководством опытных хозяек читать дальше научиться готовить хачапури по-аджарски, хинкали и традиционный десерт.



Завершает мастер-класс застолье, где можно насладиться собственноручно приготовленными блюдами и ароматным вином.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу грузинского гостеприимства и освоить новые кулинарные навыки Путешествие начинается всего в 40 минутах от Батуми, где вас ждут живописные виноградники и увлекательный рассказ о древних традициях виноделия.После этого участники отправляются на кухню, чтобы под руководством опытных хозяек 5 3 отзыва 5 причин купить этот мастер-класс 🍷 Уникальные виноградники

👩‍🍳 Обучение у местных хозяек

🍽️ Приготовление национальных блюд

🎉 Дружелюбная атмосфера

📜 Секреты грузинского виноделия

TicketsS Ваш гид в Батуми Написать вопрос Мастер-класс в группе Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский

🇷🇺 русский

турецкий Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-20 человек $88 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Что можно увидеть Виноградники

Описание мастер-класса Мир грузинского вина Всего в 40 минутах от Батуми вас встретят живописные виноградники. Опытный гид расскажет о древней технологии виноделия и раскроет секреты квеври — больших глиняных сосудов, зарытых в землю, которые формируют неповторимый вкус грузинских вин. Кулинарное мастерство После рассказа о вине вы отправитесь на кухню, чтобы погрузиться в процесс приготовления национальных блюд. Вы научитесь лепить сочные хинкали, готовить знаменитое хачапури по-аджарски и создавать аппетитный десерт. Всё это — под руководством местных хозяек, которые поделятся секретами, переданными из поколения в поколение. Праздник вкусов В завершение вас ждёт застолье в тёплой и дружелюбной атмосфере. За общим столом вы сможете насладиться блюдами, приготовленными своими руками, запивая их ароматным вином. Это путешествие подарит насыщенные вкусы, яркие эмоции и новые кулинарные навыки, которые останутся с вами надолго.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Транспорт

Дегустация вина

Кулинарные мастер-классы: хинкали, хачапури по-аджарски, традиционный десерт

Услуги гида

Ужин Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: По договорённости Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.