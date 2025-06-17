Путешествие начинается всего в 40 минутах от Батуми, где вас ждут живописные виноградники и увлекательный рассказ о древних традициях виноделия.
После этого участники отправляются на кухню, чтобы под руководством опытных хозяек
После этого участники отправляются на кухню, чтобы под руководством опытных хозяек
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍷 Уникальные виноградники
- 👩🍳 Обучение у местных хозяек
- 🍽️ Приготовление национальных блюд
- 🎉 Дружелюбная атмосфера
- 📜 Секреты грузинского виноделия
Что можно увидеть
- Виноградники
Описание мастер-классаМир грузинского вина Всего в 40 минутах от Батуми вас встретят живописные виноградники. Опытный гид расскажет о древней технологии виноделия и раскроет секреты квеври — больших глиняных сосудов, зарытых в землю, которые формируют неповторимый вкус грузинских вин. Кулинарное мастерство После рассказа о вине вы отправитесь на кухню, чтобы погрузиться в процесс приготовления национальных блюд. Вы научитесь лепить сочные хинкали, готовить знаменитое хачапури по-аджарски и создавать аппетитный десерт. Всё это — под руководством местных хозяек, которые поделятся секретами, переданными из поколения в поколение. Праздник вкусов В завершение вас ждёт застолье в тёплой и дружелюбной атмосфере. За общим столом вы сможете насладиться блюдами, приготовленными своими руками, запивая их ароматным вином. Это путешествие подарит насыщенные вкусы, яркие эмоции и новые кулинарные навыки, которые останутся с вами надолго.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Дегустация вина
- Кулинарные мастер-классы: хинкали, хачапури по-аджарски, традиционный десерт
- Услуги гида
- Ужин
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
17 июн 2025
Мы прекрасно провели время! Путешествовали семьёй из шести человек, один из нас — вегетарианец, и всё было учтено заранее, никаких проблем не возникло. Гид был очень добрым и информативным, еда — потрясающая. Мы узнали много нового о грузинской кухне, вине, культуре и истории. Однозначно рекомендуем!
А
Алексей
29 мая 2024
Вкусно, интересно и гостеприимно — просто супер! 😍
М
Марат
20 фев 2024
Замечательная экскурсия, всё понравилось! 🍷
Входит в следующие категории Батуми
Похожие экскурсии из Батуми
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
-
8%
Групповая
до 18 чел.
Из Батуми - в путешествие по Горной Аджарии
Полюбоваться невероятной природой, увидеть древности и попробовать грузинскую кухню
Начало: На площади Нептуна
Расписание: во вторник и пятницу в 11:00
28 ноя в 11:00
2 дек в 11:00
€45
€49 за человека
-
20%
Фотопрогулка
Фотопрогулка в Батуми: живописные уголки и исторические места
Захватывающая фотосессия в Батуми: откройте город через объектив и сохраните лучшие моменты
Завтра в 00:00
28 ноя в 00:00
€120
€150 за человека