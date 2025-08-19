Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры через танец! Уникальная возможность освоить базовые движения и почувствовать себя частью фольклора
Колорит Грузии раскрывается в танце! Участники познакомятся с историей грузинского танца и освоят движения популярного танца Аджарули.
В конце мастер-класса будет записано видео вашего выступления, чтобы сохранить воспоминания о поездке. Мероприятие подходит для всех возрастов и уровней подготовки, включая детей с 6 лет. Не забудьте удобную одежду и обувь для комфортного участия
Я встречу вас в танцевальной студии в центре Старого города — месте, где оживает душа Батуми. Перед репетицией предложу интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. После — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Аджарули (родом из Аджарии, первый в Грузии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!
Кому подойдёт мастер-класс
Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.
Организационные детали
Пожалуйста, перед бронированием напишите гиду, чтобы отдельно договориться о времени и дне мастер-класса
Мастер класс начнётся ровно в назначенное время и завершится через полтора часа
При себе нужно иметь удобную одежду и обувь с тонкой подошвой. Желательно чёрного цвета — чтобы видео получилось более эффектным.
Аренда национальных костюмов не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мака — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 180 туристов
Меня зовут Мака, и я – ваш проводник в волшебный мир грузинского танца!
Творческая, общительная, с монокультурным образованием. Я основатель первого подобного проекта по грузинским танцам для путешественников в Грузии. Моя любовь к традициям, искусству и гостеприимству вдохновила меня создать уникальный опыт, который позволит вам не просто увидеть, но и прочувствовать грузинскую культуру через танец.
19 авг 2025
Мастер-класс просто потряс профессиональностью преподавателя, тем зарядом позитива, который получили мы с сыном, осваивая премудрости грузинского танца. Очень рекомендую всем, кому интересны традиции и культура Грузии.