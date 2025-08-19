Колорит Грузии раскрывается в танце! Участники познакомятся с историей грузинского танца и освоят движения популярного танца Аджарули. В конце мастер-класса будет записано видео вашего выступления, чтобы сохранить воспоминания о поездке. Мероприятие подходит для всех возрастов и уровней подготовки, включая детей с 6 лет. Не забудьте удобную одежду и обувь для комфортного участия

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание мастер-класса

Презентация и мастер-класс

Я встречу вас в танцевальной студии в центре Старого города — месте, где оживает душа Батуми. Перед репетицией предложу интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. После — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Аджарули (родом из Аджарии, первый в Грузии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подойдёт мастер-класс

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.

Организационные детали