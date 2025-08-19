Мои заказы

Мастер-класс по грузинскому танцу в Батуми

Погрузитесь в атмосферу грузинской культуры через танец! Уникальная возможность освоить базовые движения и почувствовать себя частью фольклора
Колорит Грузии раскрывается в танце! Участники познакомятся с историей грузинского танца и освоят движения популярного танца Аджарули.

В конце мастер-класса будет записано видео вашего выступления, чтобы сохранить воспоминания о поездке. Мероприятие подходит для всех возрастов и уровней подготовки, включая детей с 6 лет. Не забудьте удобную одежду и обувь для комфортного участия
5
1 отзыв

5 причин купить этот мастер-класс

  • 💃 Погружение в грузинскую культуру
  • 📽️ Видео на память
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🕺 Обучение у профессионала
  • 🎉 Весело и познавательно
Мастер-класс по грузинскому танцу в Батуми© Мака
Мастер-класс по грузинскому танцу в Батуми© Мака
Мастер-класс по грузинскому танцу в Батуми© Мака
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Старый город

Описание мастер-класса

Презентация и мастер-класс

Я встречу вас в танцевальной студии в центре Старого города — месте, где оживает душа Батуми. Перед репетицией предложу интересную презентацию о танцевальном искусстве Грузии, которое зародилось на этой земле в древние времена. После — вы приступите к освоению базовых движений самого популярного танца: Аджарули (родом из Аджарии, первый в Грузии). С вами будет работать профессиональный хореограф. В процессе вы освоите мужскую партию, в которой выражена ловкость и отвага, и женскую — плавную и грациозную. А в конце продемонстрируете готовый танец, который будет снят на видео и позднее отправлен вам на почту, чтобы этот кусочек вашего путешествия навсегда остался с вами!

Кому подойдёт мастер-класс

Людям любого уровня подготовки — в репетиции могут участвовать и дети с 6 лет.

Организационные детали

  • Пожалуйста, перед бронированием напишите гиду, чтобы отдельно договориться о времени и дне мастер-класса
  • Мастер класс начнётся ровно в назначенное время и завершится через полтора часа
  • При себе нужно иметь удобную одежду и обувь с тонкой подошвой. Желательно чёрного цвета — чтобы видео получилось более эффектным.
  • Аренда национальных костюмов не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В танцевальной студии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мака
Мака — ваш гид в Батуми
Провёл экскурсии для 180 туристов
Меня зовут Мака, и я – ваш проводник в волшебный мир грузинского танца! Творческая, общительная, с монокультурным образованием. Я основатель первого подобного проекта по грузинским танцам для путешественников в Грузии. Моя любовь к традициям, искусству и гостеприимству вдохновила меня создать уникальный опыт, который позволит вам не просто увидеть, но и прочувствовать грузинскую культуру через танец.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
О
Ольга
19 авг 2025
Мастер-класс просто потряс профессиональностью преподавателя, тем зарядом позитива, который получили мы с сыном, осваивая премудрости грузинского танца. Очень рекомендую всем, кому интересны традиции и культура Грузии.

Входит в следующие категории Батуми

Похожие экскурсии из Батуми

Многоликий Батуми
Пешая
3 часа
505 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия Многоликий Батуми: Путешествие по Историческим Сокровищам
Вас ждет путешествие по историческим и культурным сокровищам Батуми, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Батумском бульваре. Около Башни грузинского алф...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€52 за всё до 4 чел.
Винные бары Батуми
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по винным барам Батуми: погружение в мир грузинского вина
Познакомьтесь с уникальными винными барами Батуми, исследуйте традиции грузинского виноделия и насладитесь атмосферой гостеприимства
Начало: У Батумского морского порта
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
от €80 за всё до 6 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Грузинские байки и анекдоты: самая несерьезная прогулка
Погрузитесь в атмосферу грузинского юмора и анекдотов на прогулке по Батуми. Узнайте, как шутят в разных регионах и над кем никогда не смеются
Начало: На площади Европы у статуи Медеи
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Батуми. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Батуми